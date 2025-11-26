Black Friday: Google TV Streamer nyt halvemmalla kuin koskaan - Chromecastin seuraaja
Google aiheutti pettymyksen miljoonille kuluttajille viime vuonna, kun se kertoi lakkauttaneensa valtavan suositun Chromecast -mediatoistimen kokonaan.
Tilalle Google toi sen sijaan entistäkin monipuolisemman Google TV Streamer 4K:n.
Kyseessä on siis laite, joka korvaa television omat älytoiminnot Google TV -alustalla. Eli vanhaankin televisioon saa helposti kaukosäätimellä toimivat Netflixit, YouTubet ja Yle Areenat.
Isoin ongelma siinä, että Chromecast lakkautettiin ja tilalle tuli Google TV Streamer, on ollut hinta. Chromecastia sai halvimmillaan muutamalla kympillä, mutta Streamer on maksanut päälle sata euroa koko sen olemassaolon ajan.
Nyt, Black Friday -tarjousten aikaan laitteen hinta romahti kerrankin kukkaroystävällisemmäksi, sillä Google TV Streamerin saa nyt omakseen 79 eurolla.
Tarjous löytyy täältä:
Halvimmillaan Google TV Streameria on myyty viimeisen 3kk aikana 109 eurolla, eli hinnanlasku on varsin merkittävä. Kapistus toimii kaikissa televisioissa, joista löytyy vapaa HDMI-portti, johon se voidaan liittää. Perinteisiä televisiokanavia sillä ei voi katsoa, eli se ei ole digiboksi, mutta kaikki älytelevisioiden sovellukset sille löytyvät.
Muistathan seurata myös AfterDawnin jatkuvasti päivittyvää Black Friday -tarjousten seurantalistaa.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.