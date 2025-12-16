Lista: TV-valmistajien käyttöjärjestelmät

Älytelevisiot ovat käytännössä tietokoneita, jotka on vain satuttu puolivahingossa paketoimaan kovasti television näköiseen kokonaisuuteen.

Eli koko älytelevision sydän on pitkälti sen käyttöjärjestelmä. Se, mitä käyttöjärjestelmää televisio käyttää, määrää pitkälti sen, mitä sovelluksia ja suoratoistopalveluita televisiolle on mahdollista saada (ilman lisälaitteita).

Suoratoistopalveluista ylivoimaisesti laajinta tukea tarjoavat YouTube ja Netflix, jotka toimivat käytännössä kaikilla mahdollisilla moderneilla älytelevisioiden käyttöjärjestelmillä. Kaikkien muiden suoratoistopalveluiden osalta voi karkeasti sanoa, että ne toimivat ainoastaan yleisimmillä alustoilla.

Esimerkiksi Yle Areena toimii vain tietyillä televisioiden käyttöjärjestelmillä ja muita käyttöjärjestelmiä käyttävien televisioiden kanssa Areenaa pitää käyttää joko television verkkoselaimella - tai ostaa vaikkapa Google TV Streamer tai Apple TV -laite.

Siinä missä vaikkapa kännyköissä on nykyisin tarjolla käytännössä enää kaksi yleisesti käytettyä käyttöjärjestelmää ja tietokoneissa neljä, on televisioiden käyttöjärjestelmien valikoima edelleen kohtuullisen hajaantunut.

Alla käymme läpi tärkeimmät käyttöjärjestelmät sekä tiedon siitä, mitkä valmistajat kyseistä käyttöjärjestelmää käyttävät.







Tizen / Samsung

Samsungin oma Tizen-käyttöjärjestelmä on monen mutkan kautta lähellä suomalaisten sydäntä. Tizen nimittäin pohjautuu osittain Nokian viimeiseen omaan kännyköiden käyttöjärjestelmään, MeeGoon.

Linuxiin pohjimmiltaan pohjautuva Tizen on ollut Samsungin kehittämä käyttöjärjestelmä jo vuodesta 2012 lähtien ja julkaisunsa jälkeen siitä on pikkuhiljaa kehittynyt ainoa Samsungin käyttämä älytelevisioiden käyttöjärjestelmä. Vuonna 2015 Samsung siirtyi televisioissaan kokonaan Tizenin käyttöön.

Koska Samsung on yksi maailman suurimmista televisiovalmistajista, käytännössä kaikki suoratoistofirmat tukevat Samsungin Tizenia.

Tizeniä ei käytetä minkään muun firman televisioissa.

Android TV / Google TV

Googlen kehittämä Android TV on juuri, mitä nimikin kertoo: televisioille tarkoitettu versio maailman suosituimmasta kännyköiden käyttöjärjestelmästä, Androidista.

Jotta kuluttajien sekaanus olisi sopivan googlemaista, niin Google itse puhuu mieluummin Google TV:stä. Mutta nykyisissä televisioissa tällä viitataan vain siihen, että Android TV:n päällä on Googlen kehittämä näkymä, joka on pitkälti samankaltainen kaikissa Google TV -logoa kantavissa televisioissa.

Mutta kaikki Android TV -sovellukset toimivat kaikissa televisioissa, joista löytyy joko Android TV tai Google TV.

Android TV on ylivoimaisesti maailman suosituin älytelevisioiden käyttöjärjestelmä ja sitä käyttävät mm. seuraavat televisiovalmistajat uusissa malleissaan:

Sony

TCL

Finlux

Philips

Panasonic

Sharp



Kaikki suoratoistopalvelut ovat saatavilla Android TV/Google TV -käyttöjärjestelmälle.

Tässä yhteydessä on syytä huomata, että osa listalla olevista valmistajista käyttää Android TV/Google TV:tä vain osassa televisiomalleistaan: esimerkiksi Panasonic ja Philips käyttävät osassa televisioistaan muitakin käyttöjärjestelmiä.

Lisäksi termi Google TV on äärimmäisen sekava, sillä Googlella oli myös 2010-luvun alussa oma, täysin erillinen televisioille tarkoitettu käyttöjärjestelmä, jonka nimi oli silloinkin Google TV. Tuolla vanhalla Google TV:llä ja nykyisellä Androidiin pohjautuvalla Google TV:llä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä keskenään - ja vanhan Google TV:n kaikenlainen tuki on loppunut jo vuosia sitten.

webOS / LG

Toinen korealainen TV-jätti LG luottaa sekin omaan käyttöjärjestelmäänsä. LG:n älytelevisiot käyttävät webOS-käyttöjärjestelmää.

Myös webOS:n taustatarina on jännittävä, sillä se pohjautuu monen mutkan kautta vuosituhannen taitteessa valtavan suosittujen taskutietokoneiden, Palm Pilottien, viimeiseen käyttöjärjestelmään, jonka LG osti itselleen ja kehitti siitä televisioidensa käyttöjärjestelmän.

Vaikka LG on välillä lupaillut lisensoivansa webOS:ää myös ulkopuolisille toimijoille, näin ei ole kuitenkaan koskaan tapahtunut, vaan LG on itse ainoa (pohjimmiltaan Linuxiin pohjautuvaa) webOS-käyttöjärjestelmää käyttävä televisiovalmistaja.

Koska LG on yksi maailman suurimmista TV-valmistajista, kaikki suoratoistopalvelut tukevat webOS:ää.

Fire TV

Verkkokauppajätti Amazonin kehittämä Fire TV on Yhdysvalloissa paljon suosituimpi televisioiden käyttöjärjestelmä kuin Suomessa, mutta meiltäkin Fire TV:tä käyttäviä televisioita löytyy myynnistä.

Fire TV (tai Fire OS, kuten sitä myös kutsutaan) pohjautuu Android-käyttöjärjestelmään, josta on poistettu kaikki Googlen tekemät ratkaisut. Se on teoriassa yhteensopiva Android-sovellusten kanssa, mutta käytännön elämässä Android-sovellusten toimiminen Fire OS -televisioissa on hyvin, hyvin vaikeasti toteutettavissa.

Mutta koska Fire TV on niin suosittu Yhdysvalloissa, sille löytyvät kaikki amerikkalaiset suoratoistopalvelut. Mutta suomalaisten suoratoistopalveluiden, kuten Yle Areenan ja Ruudun saatavuus on varsin heikkoa.

Tietääksemme Suomessa myytävistä televisioista Fire TV:tä käyttävät ainakin jotkut Panasonicin televisiot sekä osa JVC:n televisioista.

Titan OS / Philips

Vuonna 2024 Philips otti televisioissaan käyttöön espanjalaisen Titan OS -käyttöjärjestelmän osassa televisiomalleistaan.

Titan OS on tarkoitettu hieman halvempiin televisioihin, sillä käyttöjärjestelmän yksi tärkeimmistä myyntivalteista televisiovalmistajille piilee siinä, että se on mainosrahoitettu.

Eli ottamalla Titan OS:n käyttöön televisioidensa käyttöjärjestelmäksi, televisiovalmistajat saavat samalla napattua itselleen siivun jatkuvaa mainostuloa. Käyttöjärjestelmässä isossa osassa ovat myös valmiiksi paketoidut nettitelevisiokanavat.

Titan OS ei myöskään käytä lainkaan ladattavia sovelluksia, vaan sovellukset ovat paketoituja verkkosivustoja, eli jokaista suoratoistopalvelua, jota voi katsoa tietokoneen selaimella, voi katsoa myös Titan OS:llä.

Tällä hetkellä ainoa Suomessa Titan OS:ää käyttävä televisiovalmistaja on Philips.

VIDAA OS

Suomessa kenties tuntemattomin käyttöjärjestelmä on VIDAA OS. Käyttöjärjestelmä on maailmalla varsin suosittu ja se on selkeässä kasvussa.

VIDAA perustuu sekin Linuxiin ja se on suunniteltu etenkin edullisemman pään älytelevisioiden äärimmäisen kevyeksi käyttöjärjestelmäksi.

VIDAAn ongelmana Suomen näkökulmasta ovat luonnollisestikin suomalaisten suoratoistopalveluiden puute, eli alustalle löytyvät kyllä kaikki suurimmat amerikkalaiset palvelut, Netflixistä HBO:hon, mutta Yle Areenaa tai Ruutua VIDAAlle ei ole saatavilla.

Suomessa VIDAA OS -käyttöjärjestelmää käyttävät HiSensen ja Toshiban televisiot.

Televisiomerkit ja käyttöjärjestelmät

Ohessa vielä tiedossamme olevat käyttöjärjestelmät kunkin televisiovalmistajan osalta. Taulukko koskee vuoden 2025 malleja, eikä siis esimerkiksi vanhempia TV-malleja, jotka ovat voineet käyttää jotain muuta käyttöjärjestelmää.

