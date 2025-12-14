Tesla Cybertruck on ollut täydellinen epäonnistuminen

Elon Muskin yksi lempiprojekteista on ollut Tesla Cybertruck.

Hämmentävällä muotokielellä varustetun lava-auton piti valloittaa markkinat ja Musk kehui syksyllä 2023 sitä, miten yli miljoona asiakasta on varannut auton jo itselleen.

Autosta kerrottiin jo vuonna 2019, joten sen julkaisuaikataulu on noudatellut hyvin tyypillistä Teslan tarinaa, jossa hypeä kasvatetaan jo vuosia etukäteen ennen tuotten esittelyä - saati sen saamista myyntiin.

Lopulta Cybertruck saatiin myyntiin vuoden 2023 lopulla, mutta Muskin ja Teslan odotukset kysynnästä eivät olleet lähelläkään todellisia lukuja. Talousmedia Morningstarin saamien analytiikkayhtiön tietojen mukaan Cybertruckia myytiin vuonna 2024 vain 39 000 kappaletta, kun Tesla oli varautunut neljännesmiljoonan myydyn auton toimituksiin.

Mutta Cybertruckin kysyntä suorastaan romahti vuoden 2025 aikana, sillä samaisten lukujen mukaan myynti olisi laskenut vuoden takaiseen nähden 42 prosenttia alemmas. Vuonna 2025, lokakuun loppuun mennessä Cybertruckia on tietojen mukaan myyty vaivaiset 17 317 kappaletta.



Myös analyytikot ovat sitä mieltä, että autosta tuli täydellinen floppi yhtiölle. Analyytikkojen mukaan Cybertruck ei ole kiinnostanut muita kuin Teslan faneja, eli se ei onnistunut nappaamaan Yhdysvalloissa tärkeästä avolava-autojen ostajakunnasta uusia ostajia autolleen lainkaan.

Auto myös maksaa paljon enemmän kuin mitä Tesla alunperin lupaili Cybertruckin hinnaksi. Vuonna 2019 Elon Musk kertoi Cybertruckin eri versioiden asettuvan Yhdysvalloissa 40 000 ja 70 000 dollarin välimaastuun, mutta takavetoinen perusmallikin tuli lopulta myyntiin 70 000 dollarin hintalapulla.

Lisäksi Tesla Cybertruck on "laiton" Euroopassa, sillä autoa ei ole tyyppihyväksytty missään Euroopan Unionin maassa. Käytännössä suurimmassa osassa EU-maista sen rekisteröiminen tieliikennekäyttöön, edes itse maahantuotuna on mahdotonta.