Roomba-valmistaja iRobot myydään velkajärjestelyn kautta Kiinaan

Pitkään talousvaikeuksissa räpiköinyt amerikkalainen robotti-imurivalmistaja iRobot on myyty.

iRobot tunnetaan parhaiten sen tuotteiden kautta, eli yhtiö on Roomba -imureiden valmistaja ja yhtiö on ollut luomassa koko nykyistä robotti-imureiden aikakautta, sillä se ehti toimia alalla jo 35 vuoden ajan.

iRobotin markkina-arvo oli parhaimmillaan pandemian aikoihin vuonna 2021 reilusti yli 3 miljardin dollarin tasolla, mutta kiihtyvä kilpailu ja huonot strategiset valinnat puskivat yhtiön vaikeuksiin.

iRobot ehti jo solmia valmiiksi neuvotellun yrityskaupan vuonna 2022, kun Amazon oli ostamassa iRobotin.

Euroopan Unioni kuitenkin torppasi yrityskaupan, koska EU pelkäsi Amazonin vääristävän roboimureiden markkinoita suosimalla omistamansa iRobotin tuotteita muiden valmistajien kustannuksella.



Kun kauppa peruuntui, iRobot ei ole saanut oikaistua talouttaan ja yhtiön velat lähtivät paisumaan vuosi vuodelta.

Lopullisen niitin yhtiö sai alkuvuodesta, kun Trumpin hallinto asetti maahantuodulle elektroniikalle korkeat tullit. Suurin osa Roomban mallistosta valmistettiin Vietnamissa ja niihin kohdistuu nykyisin hurja 46 prosentin tulli Yhdysvalloissa.

Yhtiön on pelätty keikkuneen konkurssin partaalla jo pitkään ja nyt tilanne äityi pisteeseen, että jotain ilmeisesti piti tehdä.

iRobot on hakeutunut ns. etukäteen sovittuun velkajärjestelyyn, jota kutsutaan Yhdysvaltain taloudelssa Chapter 11 bankruptcyksi. Kyseessä ei nimestä huolimatta ole konkurssi, vaan velkajärjestely.

Järjestelyssä koko iRobot siirtyy yhtiön suurimman alihankkijan, Roomban robottien kokoonpanosta vastanneen kiinalaisen Picea Roboticsin omistukseen.

Järjestely vaatii vielä oikeuden hyväksynnän. Mikäli järjestely hyväksytään, yhtiön nykyiset osakkeenomistajat menettävät kaiken yhtiöön sijoitetun rahan, eivätkä saa Picea Roboticsista mitään. Mutta samalla omistajat pääsevät eroon iRobotille kertyneistä veloista, jotka siirtyvät Picean hoidettavaksi.

Tuotteiden huollot, tuotteiden myynti, tuki ja mm. iRobotin ja Roomban sovellukset jatkavat toimintaansa järjestelyn aikana ja sen jälkeenkin tavalliseen tapaansa. Eli kuluttajan näkökulmasta minkään ei pitäisi muuttua.