Roborock Saros Z70 arvostelu - käsivarrella varustettu robotti-imuri

Robotti-imureiden tekninen kehitys on ollut huikeaa seurattavaa viimeisten vuosien aikana. Kehitys alkoi ottamaan jättimäisiä loikkia joskus vuoden 2018 tienoilla, kun kiristynyt kilpailu kiinalaisten valmistajien ja markkinaa vuosia hallinneen iRobotin välillä alkoi tuottamaan myös innovaatioita.

Ensin robotti-imureihin saapuivat itsestään tyhjentyvät pölysäiliöt, sitten fiksummat kartat, pyörivät moppilevyt, itsestään puhdistuvat mopit, esteiden väistely ja viime aikoina myös mm. kynnysten yli kiipeäminen.

Joten tässä kontekstissa alan yhden jättiläisen, Roborockin uutuus on tavallaan hyvinkin looginen jatko jo pitkään meneillään olleelle kehitykselle.

Saimme siis arvosteluun keväällä 2025 esitellyn Roborock Saros Z70 robotti-imurin, jonka erikoisin piirre on siitä löytyvä käsi.

Kyllä. Käsi.

Robo käyttää esiin ilmestyvää kättään siivouksen apuvälineenä - käytännössä siirtämään lattialle unohtuneita sukkia ja leluja pois siivouksen tieltä.

Mutta onko Roborock oikeasti hyvä imuri - vai leukoja loksauttava teknologiademo..? Pistimme Roborock Saros Z70:n perinteiseen tapaamme useamman kuukauden mittaiseen testiin, jossa robotti valjastettiin siivoamaan aivan tavallista suomalaista kotia, noin kolmen kuukauden ajan. Tänä aikana Roborock oli asunnon ainoa lattioita siivoava työkalu.

Otetaan siis selvää, miten Saros Z70 lopulta pärjäsi..

Ulkonäkö ja rakenne

Nopealla vilkaisulla Roborock Saros Z70 ei eroa tavallisesta robotti-imurista oikeastaan millään tavalla. Kyseessä on pyöreä kiekko, jonka päällä on nappeja. Ei mitään yllättävää siis - ainakaan pikavilkaisulla.

Mitta tarkemmalla tarkastelulla pieniä eroja alkaa sitten löytymäänkin. Robotin keulasta löytyy kamera, jonka tueksi on lisätty myös "ajovalot". Kameraa Saros käyttää esteiden tunnistamiseen lattialta, kuten kaikki muutkin älykkäästi esteitä väistelevät robotit.

Päältä katsottaessa Roborock Saros Z70 on hieman erikoisen näköinen, sillä muuten tavanomaista rakennetta rikkoo hieman epäsäännöllisen muotoinen luukku. Tuon luukun alta löytyy tietysti Saroksen tärkein myyntivaltti, eli käsi - mutta palataan siihen myöhemmin.

Mielenkiintoisena pienenä yksityiskohtana mainittakoon, että robotin komentamiseen tarkoitetut painikkeet on sijoitettu Roborockin muista malleista poikkeavasti vierekkäin, yhtenäiseksi nappialueeksi. Painikkeet ovat fyysisiä nappeja, eivät siis hipaisupainikkeita.

Toinen osittain käteen liittyvä seikka löytyy sekin robotin päältä: Saroksen päälläkin on kamera, jota sitäkin robotti käyttää käden ohjaamiseen. Lisäksi kyseinen kamera toimii myös apuna, kun Saros yrittää mahtua matalien esteiden ja huonekalujen alle.

Pohjasta Saros Z70 ei juurikaan eroa millään tavalla muista, noin tuhat euroa maksavista moderneista roboimureista.

Pari havaintoa pohjasta kuitenkin on syytä tehdä: jostain syystä Roborock on päättänyt, että Saros käyttää vain yhtä siivoustelaa, kahden sijaan. Toinen havainto pohjasta liittyy toisen moppilevyn kiinnitykseen - toinen moppi pystyy kurottelemaan kulmiin ja seinän vierustoille, sillä sen liikerata ulottuu tarvittaessa pidemmälle.

Moppilevyt napsahtavat paikoilleen magneeteilla, joka mahdollistaa niiden jättämisen telakkaan silloin, kun robo on vain imuroimassa.

Roborock Saros Z70:n telakka on mallia valtava. Sen värimaailma muistuttaa hieman "teollista" tuotetta, kuten testissämme olleen robotinkin värimaailma.

Hämmentävintä Roborockin telakassa on oikeastaan se, että yhtiö ei ole vieläkään päättänyt standardoida roboimureidensa telakkojen ulkonäköä, vaan tämäkin telakka on täysin erinäköinen kuin vaikkapa aiemmin arvostelemiemme Roborock Qrevo Curv ja Roborock Saros 10 -robojen telakat.

Telakasta löytyy luonnollisesti isot vesisäiliöt, joilla robotti puhdistaa moppilevynsä ja niistää niistä tulleen likaveden omaan säiliöönsä. Puhtaan veden säiliön tilavuus oli neljä litraa ja likaisen veden säiliön tilavuus oli puolestaan kolme litraa.

Robotin oma kotikolo telakassa toimii samalla myös Saroksen moppilevyjen pesupisteenä, jossa mopit pestään lämpimällä vedellä ja huuhdellaan puhtaiksi. Telakan etulevyn takaa paljastuu myös pölypussi, johon telakka imaisee robotin sisäisen pölysäiliön aina siivouksen päätteeksi.

Roborock Saros Z70 tekniset tiedot ja hinta

Imuteho 22 000 Pa Akku 14.4 V / 6400 mAh (Li-ion) Käyttöaika (valmistajan ilmoitus / käytännössä) Valmistaja: jopa ~220 min kohtalaisella asetuksella; käytännössä noin 2 h 15 min (riippuen moppaus-/käytöstä ja kädestä). Latausaika noin 2,5 tuntia Robotin korkeus 7,98 cm Leveys (robotti) 353 mm Max kynnyksen yli nouseminen n. 2 cm Robottikäden kanto-/nostokyky 0,3 kg Telakka Pölypussin automaattinen tyhjennys, mopin automaattinen pesu & 80°C kuumavesipesu Telakan ulkomitat (leveys × syvyys × korkeus) 381 × 475 × 488 mm Pölypussin / säiliön tyhjennys Telakka imaisee robotin pölysäiliön telakan pölypussiin (kertakäyttöinen pölypussi) Navigointi Kamerapohjainen älykäs esteiden väistely Hinta (arvosteluhetkellä 10/2025) n. 1800 euroa





Älypuhelinsovellus

Roborockin älypuhelinsovellus on sama kaikille Roborockin tuotteille - ja täsmälleen samanlainen sekä iPhonella että Androidilla. Sovellus suomennettiin hiljattain, joten yksi iso Roborockin menestystä kotimaassamme jarruttanut tekijä on vihdoin korjattu kuntoon sekin.

Sovellus on insinöörivetoinen, eli valikoita, vipuja ja säädettäviä asioita on tarjolla valtava määrä. Mutta verrattuna useimpiin muihin kiinalaisiin valmistajiin, on Roborockin sovellus kuitenkin perustoiminnoiltaan ja käytettävyydeltään selkeästi parempaa ja selkeämpää tasoa.

Käytännössä sovelluksen päänäkymä on se, johon useimmiten tarvitsee päätyä ja sieltä tärkeimmät toiminnot löytyvät suhteellisen näppärästi ja loogisesti.

Valikoiden syövereistä taas löytyy kaikkea mahdollista ja mahdotontakin säädettävää. Näihin toimintoihin kannattaa kuitenkin ensimmäisten viikkojen ajan paneutua hieman, jotta robotin toiminnan saa viritettyä juuri omaan elämäänsä sopivaksi. Tärkeimmistä valikoista löytyvistä toiminnoista mainitsisin ajastukset, siivoustavan (mopataanko, imuroidaanko, ..) sekä tietysti esteiden väistelyyn ja robotin käsivarren käyttöön liittyvät asetukset.

Sovelluksen kautta voi tehdä myös huonekohtaisia siivousrutiineja, eli esimerkiksi eteisen voi ajastaa siivottavaksi kerran päivässä, keittiön joka toinen päivä ja lopun asunnosta vaikkapa kahdesti viikossa. Karttojen muokkaus ja säätäminen on tehty helposti - ja luonnollisesti karttoihin voi tehdä kieltoalueita ja vaikkapa moppauksen kieltäviä alueita.







Käyttö

Arkisessa käytössä Roborock Saros Z70 pelaa kuten mikä tahansa muukin moderni roboimuri. Testijakson aikana robottia käytettiin niin, että robo pistettiin päälle joka ikinen kerta, kun kotona ei sattunut olemaan sillä hetkellä ketään. Tavallisesti paras tapa tämän toteuttamiseksi olisi tietysti robotin ajastaminen toimimaan päivittäin, mutta etätyöaikana maailma ei toimi enää aivan samalla tavalla.

Kun robo on arkisessa touhussaan, se ei vaadi omistajaltaan käytännössä mitään. Vesisäiliöitä pitää aika ajoin tyhjentää ja täyttää, riippuen siitä, paljonko kotoa löytyy kovaa lattiapinta-alaa ja onko säätänyt moppauksen tapahtumaan päivittäin.

Mattoja robo ei mopillaan kastele, vaan se osaa nostaa noppilevyään mattojen kohdalle osuttuaan - tai vaihtoehtoisesti asetuksista voi ohjelmoida robon jättämään kokonaan moppilevyt pois silloin, kun sen olisi tarkoitus imuroida mattoja.

Telakassa olevan pölypussin tyhjennystä ei tarvinnut tehdä koko kolmen kuukauden testijakson aikana kertaakaan. Tässä toki poikkeuksen muodostavat lemmikkitaloudet, joissa karvaa saattaa kertyä lemmikistä ja lemmikkien määrästä riippuen hyvinkin paljon. Lemmikkitalouksien on hyvä huomata, että Roborock ei tunnista oman sisäisen pölysäiliönsä täyttymistä.

Esteiden väistelyn ja pölysäiliön itsestään tyhjentämisen ansiosta Roborock Saros Z70:n pystyy jättämään helposti automaatilla pyöriväksi jopa useiksi kuukausiksi, ilman, että robotti tarvitsee omistajaltaan minkäänlaista huolenpitoa. Moppia käytettäessä vettä tarvitsee annostella tätä useammin, mutta esimerkiksi pitkälle lomalle lähtiessä, kannattaa vaihtaa siivous tapahtumaan pelkän imuroinnin avulla.

Esteiden väistely ja huonekalut

Roborockin parempien robottien esteiden väistely on mielestäni parantunut vuosi vuodelta, aina uusien mallien ja ohjelmistopäivitysten myötä. Roborock Saros Z70:n osalta esteiden tunnistus kameralla - ja niiden väistely - alkoi olemaan jo varsin hyvällä tolalla.

Hämmentävää kyllä, Roborockin ongelmaksi eivät muodostuneet pitkän testimme aikana niinkään lattialle unohtuneet asiat, vaan se, että se ei toisinaan hahmottanut omia mittasuhteitaan.

Tämä näkyi siinä, että se onnistui muutaman kerran jäämään "loukkuun" esimerkiksi seinän ja kengän väliin, vaikka se oli ilmiselvästi sinne itse ensin päässyt. Tällaisessa tilanteessa se ei myöskään osannut käyttää käsivarttaan nostamaan tuota pelottavaa kenkää pois viereltään.



Roborock Saros Z70 jumissa kirjahyllyn jalkalistan alla

Toinen, yhtä erikoinen ongelma koski kirjahyllyn reunustaa, joka oli juuri saman korkuinen kuin robotti itsessään. Saros onnistui testijakson aikana tunkemaan itsensä kirjahyllyn jalkalistan alle niin, että se ei päässyt sieltä enää pois.

Todettakoon kuitenkin samaan hengenvetoon, että jos Roborockia vertaa "tavallisiin" robotti-imureihin, niin Saros Z70:n uskaltaa päästää siivoamaan asuntoa, vaikka lattia olisi täynnä lasten leluja, vaatteita ja vaikkapa latureiden johtoja. Se jumittaa johonkin esteistä ehkä noin joka kymmenes siivouskerta, mutta pääsääntöisesti sen esteiden väistelyyn voi luottaa - eikä lattioita tarvitse raivata tyhjäksi ennen siivousta.

Mutta isoin ongelma Roborock Saros Z70:n kanssa tuntui olevan testikohteemme kevyt keittiön matto. Samainen matto on ollut ongelma joillekin muillekin roboteille - ja osa roboista taas on selviytynyt sen kanssa täydellisesti. Saros valitettavasti kuului tähän heikommin pärjäävään porukkaan, eli matto oli noin joka kolmannen siivouksen jälkeen rutattuna myttyyn - tai sitten robotti ei ollut päässyt sen päälle lainkaan. Ongelma oli sinänsä tavanomaista ärsyttävämpi, että Saros Z70 kuitenkin osaisi nostaa omaa runkoaan ylöspäin, joten maton reunalle lähestymisen olisi voinut ratkaista sillä, että robo nostaisi runkoaan pari senttiä ylemmäs ennen maton päälle "laskeutumista".





Tosin testijaksomme lähestyessä loppua, tuntui, että säännöllisesti robotille jaellut uudet ohjelmistopäivitykset paransivat myös maton kanssa pärjäämistä - ja testijaksomme viimeisen kuukauden Saros ei rytännyt keittiön mattoa kuin yhdesti.

Kynnysten yli kiipeämisestä mainittakoon sen verran, että Roborock Saros Z70 osaa kiivetä aika tarkkaan 2 senttimetrin korkuisten kynnysten yli, mutta ei sen korkeampien. Tuo riittää useimpiin sisätiloihin, mutta yleensä suomalaisten kylpyhuoneiden kynnykset ovat tätä korkeammat - ja testikohteemmekaan kylppäriä Saros ei päässyt koskaan siivoamaan.

Entäs se käsi..?!

Roborock Saros Z70:n myyntivaltti on siis ehdottomasti sen käsi, jolla se pystyy nostamaan asioita lattialta.

Robo osaa käyttää kättä parillakin eri tavalla. Oletuksena kättä käytetään siihen, että robo siirtää asioita syrjään, päästäkseen siivoamaan.

Käytännössä robotti siis siivoaa ensin halutut huoneet ja merkitsee samalla itselleen muistiin esteet, jotka se tunnistaa "tuon minä pystyisin siirtämään" -esineiksi. Kun asunto on siivottu ensin muutoin läpikotaisin, robo palaa uudestaan kyseisiin kohtiin, siirtää asiat syrjään ja siivoaa vielä niiden alta paljastuvan lattian.

Toinen, mihin Roborockin kättä voi käyttää, on asioiden siirtäminen haluttuun paikkaan. Eli robotti tunnistaa joukon erilaisia esineitä, joista kullekin voidaan määritellä se, mitä esineelle halutaan tehdä. Eli robotti voidaan ohjeistaa viemään vaikkapa kaikki lattialta löytyneet sukat tiettyyn, keskitettyyn paikkaan.







Toimiiko se käsi?!

Valitettavasti Roborockin juuri tuo tärkein uutuus, eli esineitä lattialta poimiva käsivarsi, oli arkisessa käytössä suhteellisen vähäisellä käytöllä. Robotti tuntui ennemmin väistelevän lattialle unohtuneet sukatkin kuin että se olisi lähtenyt siirtelemään niitä mihinkään syrjään siivouksen ajaksi.

Pari kertaa käsivarresta oli haittaakin. Kerran Saros jostain syystä keksi, että käsipainojen alla oleva pieni matto näyttää siltä, että se pitäisi siirtää syrjään. Matto itsessään ei toki olisi painanut paljoakaan, mutta parikymmentä kilogrammaa käsipainoja maton päällä aiheutti sen, että käsivarsi oli luovuttanut leikin kesken - ja omistajan piti nollata käsivarren tila manuaalisesti. Eli robotti ei osannut itse luovuttaa, vaan tilanteesta syntyi omistajan toimia vaativa virhetilanne.

Toisen kerran robotin käsi aiheutti ongelmia testijaksomme alkuaikana, jolloin robo oli päättänyt siirtää eteisessä olevaa kenkää, mutta kenkä oli ilmeisesti tipahtanut käden otteesta kesken noston - suoraan robotin itsensä päälle.

Ja vaikka tuo aiemmin mainittu asioiden siirtely oikeille paikoilleen kuulostaakin hyvältä, sekin jää hieman vajaaksi nykyisellään: robotti osaa siirrellä ja lajitella lähinnä sukkia ja paperipalloja, eikä juuri mitään muuta.

Onnistumisiakin toki alkoi näkymään testin edetessä, kuten ylläolevalta videolta näkyy.

Ja reiluuden nimissä todettakoon, että Roborock lisäsi sovelluspäivitysten myötä uusia tunnistettavia esineitä robotin käsivarren nosteltavaksi testijaksomme edetessä, mutta nykyisellään (10/2025) käsivarresta ei valitettavasti ollut hirvittävän paljoa iloa tavallisessa arjessa.

Siivoustulos

Kuten arvattavissa, Roborock Saros Z70 varsinainen siivousjälki oli erinomaista. Vaikka olin hieman skeptinen siitä, että robotissa on vain yksi siivoustela kahden sijaan, ei se vaikuttanut siivouksen jälkeen millään tavalla.

Robotti sai siivottua sekä kovat lattiapinnat että matot erinomaisella tarkkuudella ja lisäksi ulottuva sivuharja ja kurotteleva moppi onnistuivat pitämään myös nurkat ja seinänvierustat puhtaina koko pitkän testijaksomme ajan.







Muut havainnot

Melutasoltaan Roborock Saros Z70 oli tavanomainen, kalliimman pään roboimuri. Imurointi ja moppaus on suhteellisen hiljaista hommaa, mutta ei sitäkään mielellään vierestä kuuntele, joten ajastin varsinaisen siivouksen tapahtumaan käytännössä aina silloin, kun kotona ei ollut ketään.

Kuten tavallista, isoin meteli Saroksesta pääsi silloin, kun se tyhjensi oman pölysäiliönsä telakan isompaan pölysäiliöön. Meteli kestää vain hetken, mutta sillä saa helposti herätettyä naapuritalonkin asukkaat.

Ärsyttävintä on mopin kuivauksen hurina. Vaikka ääni on todella hiljainen, se on sen verran pitkäkestoista, että en suosittele robotin telakan sijoittamista olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen, jossa se voisi häiritä television katselua tai nukkumista.

Roborockin akkukesto on valmistajan ilmoituksen mukaan 180 minuuttia. Käytännössä moppausta ja imurointia käytettäessä, arvioisin että robotti ehtii siivoamaan noin 120 neliöisen asunnon yhdellä latauksella, ennen paluutaan telakkaan. Tällä kertaa Roborock on panostanut kuitenkin myös hieman nopeampaan latautumiseen, sillä robo lataa akkunsa tyhjästä täyteen noin 2,5 tunnissa.

Käytännössä yhden kahdeksan tuntisen työpäivän aikana ehtii siis siivoamaan helposti 200 neliöisen omakotitalon kertaalleen tai noin 100-120 neliöisen asunnon kahteen kertaan, välilatauksen kera. Toki, akkukestoon vaikuttaa merkittävästi asunnon "monimutkaisuus", esteiden määrä, jne joten tässä esitetyt luvut ovat vain karkeita arvioita.







Yhteenveto

Roborock Saros Z70 oli tavallaan vaikea arvosteltava, koska robotin markkinointikulma on tietysti sen scifimäisessä käsivarressa. Mutta oikeassa elämässä käsivarresta oli harvemmin mitään oikeaa hyötyä, joten se jäi pitkälti hienon somesisällön tuottamiseen ja kavereiden viihdyttämisen työkaluksi.

Lopulta Roborock Saros Z70 oli kuitenkin arvosteltava sen oikean funktion, eli siivouksen näkökulmasta. Saros maksoi arvosteluhetkellä noin 1800 euroa, eli se on kalliiksi robotti-imuriksikin äärimmäisen kallis. Tämäkin piti ottaa huomioon roboa arvosteltaessa.

Roborock on pikkuhiljaa saanut parannettua esteiden väistelyn algoritmejaan ja ainakin Saros Z70:n osalta robottiin pystyi jo pitkälti luottamaan, eli lattioilta ei koko pitkän testijakson aikana kerätty talteen mitään johtoja, kenkiä tai muuta sälää, johon perusmalliset roboimurit kompastuisivat.

Siivoustulos oli loistavalla tasolla, kuten tietysti tämän hintaiselta laitteelta sopii olettaakin. Lisäksi sovelluksen suomeksi toimiminen oli ilahduttava uudistus kesken testijaksomme.

Lisäksi Roborock Saros Z70:n innovatiivinen käsi on ilahduttava keksintö. Mutta en kuitenkaan suosittele ostamaan Sarosta itselleen vain siksi, että siitä löytyy hauska käsi - koska käsivarsi on nykyisellään erittäin vähäisellä käytöllä. Toisaalta on hyvä muistaa, että vaikka robotin käsivarrelle ei nykyisellään ollutkaan juurikaan käyttöä, niin uskon, että jatkossa esteitä poimivasta käsivarresta tulee yksi huippuluokan robotti-imureiden perustoiminnoista.

Robotti-imurina Roborock Saros Z70 on erittäin hyvä ja varsin luotettava tapaus. Se kompastelee vielä hieman esteiden väistelyssä ja se ei osaa kiivetä kuin matalimpien kynnysten yli - ja näillä osa-alueilla se häviää hieman kaikkein kovimmille kilpakumppaneilleen.

Tällä hintalapulla en Roborockia suosittelisi kuitenkaan ostamaan, vaikka se erittäin hyvin ja luotettavasti siivouksen hoitaakin. Mutta kunhan Saroksen hintalappu tulevina vuosina laskee jonnekin tuhannen euron kieppeille - ja samalla käsivartta tukevia ohjelmistopäivityksiä on ehtinyt napsua vielä liuta lisää - on Roborock mielestäni vakavasti harkitsemisen arvoinen ostos. Alle 800 euron hintalapulla se olisi suorastaan erinomainen ostos.

Vaihtoehdot

Vaikka Saroksen erikoisuutta, eli käsivartta, ei löydy vielä kuin parista Dreamen mallista Saroksen lisäksi, löytyy Sarokselle silti oikeita vaihtoehtojakin.

Käytännössä Saros Z70:ä pitää verrata muihin huippuluokan imureihin, joista löytyy esteiden väistely, itsestään tyhjentävä pölysäiliö sekä moppaus. Tällä saralla onkin sitten tarjolla paljonkin kilpailua.

Mutta Saros on roboimurina erittäin hyvä ja sitä parempia malleja ei markkinoilta montaa löydy. Itse harkitsisin noin tuhannen euron hintaluokassa kahta mahdollista vaihtoehtoa Sarokselle.

Aivan ensimmäinen verrokki on arvostelussamme vuonna 2024 käynyt Samsungin huippuluokan imuri. Samsung Bespoke Jet Bot Combi AI on esteiden väistelyn osalta Roborockia parempi malli - ja siinä mielessä toimintavarmempi tapaus. Mutta Samsung ei osaa kiivetä kynnysten yli, se ei mahdu aivan niin matalien huonekalujen alle kuin Roborock ja sen sovellusta ei ole suomennettu. Mutta toisaalta Samsungia on saanut välillä tarjousmyynneistä alle 800 eurolla.

Toinen verrokki on arvostelemamme Dreame X50 Ultra Complete. Dreame tarjoaa Roborockia parempaa esteiden väistelyä ja lisäksi se osaa loikata jopa kuuden sentin korkuisten kynnysten yli (Roborock osaa ylittää vain parin sentin kynnykset). Roborockin etuna Dreamehen nähden on selkeämpi sovellus sekä tietysti esteitä lattialta poimiva käsivarsi.







Plussat

Erinomainen siivoustulos

Suomennettu sovellus

Scifiltä vaikuttava käsivarsi

Hyvä akkukesto

Kameraan pohjautuva esteiden väistely (ks. arvostelu)





Miinukset

Esteiden väistely ei ole aivan täydellistä (ks. arvostelu)

Kova hinta

Käsivarresta ei vielä ollut valtavasti hyötyä (10/2025)





Tähdet

Yritämme aina suhteuttaa antamamme tähdet siihen, millaisia muut tuotteet testaamamme tuotteen hintaluokassa ovat. Ja Roborock Saros Z70 asettuu noin 1800 euron hintalapullaan aivan kalleimpien roboimureiden kategoriaan, jossa robotilta vaaditaan käytännössä täydellistä suoritusta, kaikilta osa-alueilta.

Roborock kompastuu hieman siihen, että sen esteiden väistely ei ole vieläkään niin täydellistä kuin sen kovimmilla kilpailijoilla on. Lisäksi sen käsivarsi oli nykyisessä muodossaan lähinnä upea teknologiademo kuin siivousta mullistava uutuus.

Ja tällä hinnalla olisin toivonut jo lähes täydellistä suoritusta. Aivan tähän ei pystytty, joten napsaisemme arvosanastamme puoli tähteä pois.