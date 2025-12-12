DNA parantaa kuituyhteyksiä Suomen ja Ruotsin välillä 5,4 miljoonalla eurolla
DNA toteuttaa vuosien 2026–2028 aikana kaksiosaisen runkoverkkojen maayhteyksien kehityshankkeen, joka parantaa kuituyhteyksiä erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä.
Hankkeessa on kaksi reittiä. Länsireitti välillä Etelä-Pohjanmaa–Norrbotten tarjoaa valmistuessaan suoran kuituyhteyden Norrbottenista Länsi-Suomeen. Itäreitti Kainuu–Norrbotten lisää osaltaan toimintavarmuutta ja kasvattaa kapasiteettia Pohjois-Pohjanmaasta itään päin.
Molemmat reitit jakavat keskenään Pohjois-Pohjanmaa–Norrbotten-osuuden.
Uudet reitit parantavat DNA:n runkoverkon alueellista toimintavarmuutta poikkeustilanteissa.
"Yhdistämme Pohjois- ja Länsi-Suomen yhteyksiä niin, että saamme rakennettua yhteensä 400 kilometriä uutta valokuitupohjaista runkoverkkoa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Ruotsin Norrbottenin sekä Kainuun ja Norrbottenin välillä. Hanke vahvistaa rajat ylittävien yhteyksien turvallisuutta ja toimintavarmuutta. Samalla se mahdollistaa kuituverkon laajentamisen uusille alueille, joilla tarjonta on toistaiseksi ollut niukkaa" kertoo DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari.
DNA laatii seuraavaksi tarkat reittisuunnitelmat, hakee tarvittavat alueelliset luvat ja toteuttaa sitten jopa 400 kilometrin rakentamistyöt.
Yhteensä hanke maksaa 5,4 miljoonaa euroa, josta EU-rahoitus kattaa noin 30 % kustannuksista. Euroopan komission CEF Digital -ohjelma myönsi DNA:lle hankkeeseen 1,62 miljoonan euron tuen.
