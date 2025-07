Dreame X50 Ultra Complete arvostelu - kynnysten yli loikkaava, lähes täydellinen robotti-imuri

Kiinalainen robotti-imureita valmistava Dreame on noussut viime vuosina vauhdilla yhdeksi suosituimmista roboimurivalmistajista - myös Suomessa.

Yhtiö lähetti meille keväällä 2025 testiin uusimman lippulaivamallinsa, Dreame X50 Ultra Completen. Tuotteen nimi kuvastaa osittain Dreamen yhtä ongelmaa: Dreamen mallivalikoima on äärimmäisen laaja ja yhtiön mallien keskinäinen nimeämispolitiikka on täysin kaoottista.

Mutta hilpeästä nimestään huolimatta uutuus vaikuttaa paperilla hyvinkin mielenkiintoiselta paketilta.

Dreame X50 Ultra Complete maksaa arvostelumme julkaisun hetkellä, heinäkuussa 2025, noin 1400 euroa eli se asettuu tiukasti samaan, yli tuhannen euron hintahaarukkaan, jossa kisaavat muidenkin suurten roboimurivalmistajien huipputuotteet.

Hintalapun vastineeksi saa käytännössä samat ominaisuudet, kuin kaikissa muissakin tämän hintaluokan roboimureissa: X50 Ultra Complete on siis moppaava, oman pölysäiliönsä itsestään tyhjentävä, omat moppityynynsä pesevä, kameran avulla esteitä väistelevä roboimuri.

Mutta X50 Ultra Completessa on kuitenkin yksi ominaisuus, jota kilpailijoista ei löydy: se osaa kiivetä todella korkeiden esteiden yli.

Perehdytään tuohon kiipeämiseenkin tarkemmin artikkelissamme.

Tärkein arvostelukriteerimme näiden reilun tuhannen euron roboimureissa on ollut viime vuosina niiden toimintavarmuus. Eli jos robo väittää osaavansa väistellä esteitä, se mielestämme tarkoittaa sitä, että minkäänlaista esivalmistelua ei asuntoon tehdä ennen robon käyntiin rykäisyä.

Ja tällä periaatteella otimmekin Dreamen testiin, jo tutuksi tulleella pari kuukautta kestävällä testausmetodillamme. Eli Dreame X50 Ultra Complete valjastettiin suomalaisen kerrostaloasunnon ainoaksi siivoustyökaluksi keskelle Suomen kevättä ja alkukesää.

Perehdytään siis arvostelujaksomme tuloksiin tarkemmin...

Sisällysluettelo





Rakenne ja ominaisuudet

Nopeasti vilkaistuna Dreame X50 Ultra Complete näyttää aivan samalta kuin kaikki muutkin robotti-imurit nykyisin - ja tavallaan niin se onkin, mutta jotain pieniä eroja löytyy, kun tarkemmin aletaan kaivamaan.

Kuten arvattavissa, robo on muodoltaan pyöreä kiekko. Dreamen päällä on kaksi fyysistä painiketta, eli ongelmia aiheuttavat hipaisupainikkeet on jätetty suosiolla pois. Painikkeet ovat osana pyöreää levyä, jonka reunoilla on erittäin kirkas ja selkeästi näkyvä led-valo. Valo ilmaisee hyvinkin havainnollisesti sen, missä tilassa robotti on: vihreän palaessa kaikki toimii, punaista vilkuttaessa, on robolla joku hätä.





Mielenkiintoisin yksityiskohta Dreamen päällä on sen lidar-valotutka, joka toimii samalla tavalla kuin aiemmin arvostelemassamme Roborock Saros 10:ssä eli lidar nousee ylös vain tarvittaessa - ja osaa laskeutua alemmas, kun robotin pitää mahtua mataliin tiloihin, kuten sohvan tai lipaston alle.



kuva pohjasta, ilman moppeja

Pohjasta löytyy pari ilahduttavaa piirrettä. Ensinnäkin robotin kahdesta pyörivästä moppilevystä toinen osaa kurottautua robotin reunojen ulkopuolelle tarvittaessa. Vastaavaa toimintoa on näkynyt viimeisen vuoden aikana useammassakin arvokkaammassa robossa - ja se on vain hyvä asia, sillä kurottelemalla moppilevy yltää oikeasti myös seinänvierustoihin ja kulmiin.

Toinen positiivinen asia pohjassa on se, että Dreame on päättänyt asentaa robottiinsa kaksi silikonin ja harjaksen yhdistelmästä muodostuvaa siivoustelaa. Kahden siivoustelan ratkaisu on vuosien testikokemuksemme perusteella lähes aina aavistuksen verran tehokkaampi tapa (etenkin mattoihin) pinttyneen lian irrottamiseen.

Keulasta Dreame X50 Ultra Completesta löytyy - vähemmän yllättäen - kamera, jolla robotti havainnoi lattialle mahdollisesti unohtuneita esteitä ja osaa siten myös väistellä ne.

Dreamen lataustelakka on näiden tonnin maksavien roboimureiden tapaan varsin massiivinen. Mitään suuria keksintöjä telakan muotoilussa ei ole tehty, vaan se näyttää hyvin pitkälti samalta kuin vaikkapa pari vuotta aiemmin testissämme käyneen Dreame L10 Ultran telakkakin.



puhtaan veden astia on iso

Telakan sisältä löytyy isot vesisäiliöt sekä puhtaalle että likaiselle vedelle. Säiliöt ovat ilahduttavan isot: likaisen veden säiliö vetää 4 litraa ja puhtaan veden säiliö hulppeat 4,5 litraa. Valitettavasti ne ovat vähän ärsyttävän mallisia, sillä kumpikin vesisäiliö on todella korkea - etenkin puhtaan veden täyttö pitää tehdä bidee-suihkulla tai vastaavalla ratkaisulla, sillä WC-lavuaarin hanan alle se ei mahdu.

Moppilevyt pestään ja kuivataan automaattisesti telakassa suoraan siivouksen päätteeksi.

Ja luonnollisesti telakasta löytyy myös pölypussi, johon robotin sisäinen pölysäiliö imaistaan, kun robotti palaa takaisin työn jälkeen latausasemalleen.







Dreame X50 Ultra Complete tekniset tiedot ja hinta

Imuteho 20 000 Pa Akku 6 400 mAh Käyntiaika (hiljainen tila) max 220 minuuttia

(valmistajan ilmoittama) Likavesisäiliö (telakka) 4 litraa Puhdasvesisäiliö (telakka) 4,5 litraa Esteiden ylityskorkeus 60 mm (kaksi tasoa) / 42mm (yksi taso) Robotin mitat (L×P×K) 350 x 350 x 89 mm (lidar alhaalla), 111 mm (nostettuna) Telakan mitat (L×P×K) 457 x 340 x 590 mm Melutaso ≤ 70dB(A) Lisäominaisuudet Monikerroksinen kartoitus, mopin automaattinen irrotus, karvojen tarttumisen estojärjestelmä





Dreame X50 Ultra Complete hinnat:

Dreamen älypuhelinsovellus

Kuten arvattavissa on, Dreame X50 Ultra Complete käytännössä vaatii sen, että kotoa löytyy sekä langaton lähiverkko että älypuhelin. Robotin asentaminen ja säädöt tehdään puhtaasti älypuhelinsovelluksen kautta.

Dreamen älypuhelinsovellus muistuttaa etäisesti monia muitakin kiinalaisia robotti-imureiden sovelluksia - eli vaikkapa Ecovacsin ja Roborockin sovelluksissa on hyvin paljon saman tyylistä suunnittelufilosofiaa.

Ja tämä ei ole varsinaisesti kehu..

Dreamen sovellus on kuin pala Nokian kännyköiden valikoiden suunnittelun oppikirjasta jostain vuosituhannen taitteesta. Eli säätöjä ja toimintoja löytyy valtavat määrät, mutta ne on ripoteltu sinne tänne pitkin sovellusta. Osa toiminnoista on kuvattu hyvinkin epäselvästi ja jotkut valinnat löytyvät täysin epäloogisista paikoista.

Sovellus on onneksi suomennettu, joka auttaa merkittävästi valikoiden kahlaamista ja valintojen ymmärtämistä. Ja niitähän riittää..

Mielenkiintoisena puutteena mainittakoon se, että en ainakaan itse keksinyt, miten olisin voinut komentaa Dreamen siivoamaan koko asunnon kahteen kertaan yhdellä kertaa.

Kyseinen toiminto kuitenkin löytyy nykyisin käytännössä kaikkien muiden kilpailijoiden tuotteista - Dreamessa se onnistui vain valittujen huoneiden osalta.

Dreame mahdollistaa asunnon jakamisen huoneisiin ja huoneille pystyy myös luomaan omia siivousprofiileitaan. Luonnollisesti myös kartalle tehtävät ns. no go -alueet ja moppauksen kieltoalueet onnistuvat helposti.

Sovellus on toimiva ja varsin hyvin suomennettu, mutta mielestäni testaamieni roboimurivalmistajien heikompaa tasoa. En vain pysty oikein sanomaan tarkkaa syytä sille, miksi tällainen olo jäi. Eli jotain kaoottista ja sekavaa Dreamen sovelluksessa oli, joka teki sen käytöstä hieman tavallista ärsyttävämpää.

Siivous

Siivouksen osalta Dreamessa ei ollut mitään moitittavaa. Sen hyvä imuteho, tehokkaasti pyörivät moppilevyt ja pitkälle ulottuva sivuharja pitivät asunnon kaikin puolin siistissä kunnossa.

Myös loppukevään aikana eteisen lattialle kantautuneet hiekoitushiekat katosivat Dreamen toimesta tehokkaasti lattioilta. Eli tässä suhteessa Dreame toimi kuten pitikin. Toki, pakko todeta myös samaan hengenvetoon, että kaikki viime vuosina testaamani noin tuhannen euron roboimurit ovat varsinaiselta siivousteholtaan erinomaisia kapistuksia - ja niiden väliset erot tulevatkin lähinnä muista tekijöistä.







Sehän hyppää..!

Ja sitten siihen Dreamen erikoisuuteen... Eli Dreame X50 Ultra Complete osaa nostaa itseään erittäin korkeiden kynnysten yli. Dreame lupaa jopa kuuden senttimetrin korkuisten kynnysten ylittämistä - joskin tällöin kynnyksen pitää olla kahdessa, kohoavassa tasossa.

Mutta oli miten oli, Dreame X50 Ultra Complete oli ensimmäinen roboimuri, jota olen koskaan kokeillut, joka osasi kiivetä myös noin 3 cm korkean testikohteemme kylpyhuoneen kynnyksen yli. Tähän temppuun ei ole pystynyt edes aiemmin testaamani Roborock Saros 10, joka sekin osasi kiivetä kynnysten yli - mutta huomattavasti matalampien kynnysten yli.

Käytännössä kiipeily on hurjan näköistä, kuten yllä olevalta videolta näkyy. Se ei kuitenkaan tapahdu aivan automaattisesti ja aina. Dreame osaa käyttää kiipeilyään automaattisesti hyväkseen matalampien esteiden, kuten tuolinjalkojen ylittämiseen. Mutta jos kynnys on selkeästi korkeampi, eli vaikkapa tuo kylpyhuoneen kynnys, pitää kynnys merkitä erikseen asunnon karttaan.

Kun kynnyksen kohta on merkitty karttaan, osaa Dreame lähestyä kynnystä kohtisuorassa asennossa ja nostaa omaa runkoaan tarpeeksi ajoissa ennen kynnyksen kohdalle saapumista.

Mutta kiipeily toimii - erinomaisen hyvin! Kylpyhuone tulikin imuroitua ja mopattua ensimmäistä kertaa säännöllisesti, kun Dreame oli testikohteemme siivoojana.

Esteiden väistely, matot ja huonekalut

Esteiden väistely ja asioihin jumittaminen on muodostunut viimeisen parin vuoden aikana oikeastaan tärkeimmäksi huippuluokan robotteja toisistaan erottavaksi tekijäksi testeissämme.

Vaikka käytännössä lähes kaikki yli tuhat euroa maksavat robotti-imurit sisältävät älykkään, kameraan pohjautuvan esteiden väistelyn, on toteutuksessa edelleen hyvin paljon eroja. Esimerkiksi osalla isoistakin kiinalaisista merkeistä tuntuu olevan edelleen vaikeuksia saada esteiden tunnistaminen toimimaan täysin pomminvarmasti.

Mutta tässä suhteessa Dreame oli erittäin hyvä. Koko pitkän testijaksomme aikana se jäi jumiin ainoastaan kahdesti. Toisella kerralla se löysi sohvan alta talouspaperin palan, jota sen kamera ei ilmeisesti onnistunut tunnistamaan vaaleaa lattiaa vasten, heikossa valaistuksessa.

Toisella kerralla robo oli löytänyt kengännauhat, jotka se päätti syödä. Mutta Dreame ei syönyt yhtään kännykkälaturin johtoa - vaikka niitä lojui asunnossa lähes jokaisessa pistorasiassa, eikä tuon yhden kenkäepisodin jälkeen mitään muutakaan kummallista.

Myöskään huonekalut ja matot eivät olleet Dreamelle mikään ongelma. "Robotintappajaksi" kutsumani Ikean vaatetelinekään ei tuottanut sille hankaluuksia, vaan robo osasi nostella omaa runkoaan sen verran taitavasti, että se selvisi tästäkin esteestä joka kerta kunnialla.





Dreame X50 Ultra Complete nousikin mielestäni jaetulle ykkössijalle esteiden väistelyn osalta, kaikista urallani testaamista robotti-imureista. Sen kanssa uskaltaisin luottaa siihen, että robotti ei jää mihinkään kummalliseen jumiin, vaikka komennan sen siivoamaan asuntoa mökiltä käsin lomaillessani.

Muut havainnot

Mielenkiintoisena yksityiskohtana mainittakoon se, että Dreamen siirtyminen oli äänettömintä, mitä olen roboimureissa koskaan tavannut. En siis tarkoita imuroinnista syntyvää ääntä, sillä se oli täysin samanlaista kuin kaikissa muissakin imureissa. Mutta silloin, kun robotti siirtyy vaikkapa työnsä jälkeen takaisin latausasemalleen, se oli todella äänetön - ja meinasin itse asiassa kompastua siihen parikin kertaa testijakson aikana.

Muutoin Dreamen äänimaailma on hyvin samanlainen kuin muissakin vastaavissa roboimureissa: imurointi itsessään on rasittavaa, mutta ei naapurisopua rikkovaa. Mutta sitten pölysäiliön tyhjennys telakkaan on totuttuun tapaan hyvinkin äänekäs prosessi, joskin onneksi lyhytaikainen.

Moppien puhdistus aiheuttaa lurputtavaa ääntä muutaman minuutin ajan ja lopuksi suoritettava moppityynyjen kuivaus kestää kolme tuntia (tätä voi toki halutessaan lyhentää, mutta sitä ei suositella).





Dreamen akku on kohtuullisen iso, mutta robotti jostain syystä myös kuluttaa akkua varsin reippaalla kädellä. Tavallisessa imurointi + moppaus -siivouksessa ei päästä lähellekään valmistajan lupaamia arvoja, vaan käytännössä pienehkön kerrostalokolmion siivous imaisee akusta puolet. Akku riittäisi arvioni mukaan moppauksen ja imuroinnin yhdistelmällä noin 90-110 neliön kokoisen asunnon siivoukseen yhdellä latauksella, riippuen asunnon rakenteesta ja esteiden, kuten huonekalujen, määrästä.

Akku latautuu täyteen kohtuullisen hitaasti, arviolta kolmessa tunnissa, joten robo ehtii yhden kahdeksan tuntisen työpäivän aikana mielestäni siivoamaan noin 150-180 neliöisen kodin kauttaaltaan, yhden välilatauksen avulla. Lukema ei toki ole sinänsä täysin huono - ja riittää kyllä useimpiin suomalaisiin koteihin, mutta hieman yllättävä silti.

Yhteenveto

Dreame X50 Ultra Complete yllätti allekirjoittaneen täydellisesti - positiivisesti. Olin ehkä varautunut jokseenkin hintaluokassaan keskinkertaiseen suoritukseen, mutta Dreame ylitti lähes kaikki ennakko-odotukset.

Etenkin sen ongelmattomuus ilahdutti. Eli en saanut robottia pitkähkön testijakson aikana jumittumaan kuin kahdesti - ja nekin tapahtuivat testijakson alkuvaiheessa. Testikohde jätettiin joka kerta - täysin tarkoituksella - juuri sen hetkiseen tilaansa kuin se kulloinkin sattui olemaan, ennen robotin käynnistämistä. Eli lattioilta löytyi mattoja, kenkiä, latausjohtoja, välillä matkalaukkuja ja kuivaustelineitäkin. Mutta Dreame ei hätkähtänyt mistään näistä, vaan suoritti kiltisti hommansa kuntoon ja oli palannut takaisin latausasemaansa aina työn päätteeksi.





Lisäksi Dreamen taito kiivetä korkeidenkin kynnysten yli oli selkeä loikka(!) eteenpäin roboimureiden kehityksessä. Ja tuon kynnysten yli kiipeilyn ansiosta saimme vihdoin myös testikohteemme kylpyhuoneen osaksi roboimureiden testiä.

Oikeastaan isoimmat natinat Dreamelle annan siitä, että sen kännykkäsovellus kaipaisi työtä. Valikkorakenteiden sekavuus ja mm. se, että koko asuntoa ei voinut asettaa (näppärästi) kahteen kertaan siivottavaksi, olivat ärsyttäviä kauneusvirheitä kokonaisuudessa.

Lisäksi akkukesto voisi olla nykyistä parempi. Akun koko on hyvä, mutta jostain syystä Dreame tuntui kuluttavan kilpailijoitaan enemmän akkua siivotessaan.

Mutta pienistä moitteista huolimatta Dreame X50 Ultra Complete on mielestäni aivan uskomattoman hyvä robotti-imuri, vaikka sen hintalappu onkin veretseisauttavan kova.

Vaihtoehdot

Koska Dreame X50 Ultra Complete on mielestäni hyvin lähellä täydellistä robotti-imuria, nostaisin sen verrokiksi vain kourallisen erinomaisia kilpailijoita.

Ensimmäinen ja tärkein verrokki on mielestäni Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI+, jota arvostelussani hehkutin todella paljon. Se on mielestäni nyt arvostelemamme Dreamen lisäksi ainoa testaamistamme roboimureista, joka on lähes täydellinen toimintavarmuudeltaan.

Samsung ei osaa kiivetä kynnysten yli, eikä sen sovellusta ole käännetty suomeksi. Mutta toisaalta: Samsungia myydään välillä merkittävästi Dreamea edullisemmin.

Toinen kelpo verrokki on Roborock Saros 10, joka on pitkälti ominaisuuksiltaan Dreamea vastaava. Isoin ero on kynnysten ylittämisen kyvyssä: Saros osaa kiivetä parin sentin kynnysten yli, mutta vaikkapa kylpyhuoneeni kynnyksen yli Saros ei testissämme päässyt. Lisäksi Saroksen moppaustekniikka on hieman erilainen, joskin lähes yhtä hyvä kuin Dreamellakin. Dreame kuitenkin päihittää Saroksen selvästi esteiden väistelyssään, joka oli testissämme selkeästi parempaa kuin Roborockilla.

Kolmas vaihtoehto, jota vilkuilisin sillä silmällä näin kesällä 2025 on muutaman vuoden vanhempi malli: Roomba j7+, nimenomaan robotin mopiton versio. Se maksaa nykyisin selkeästi vähemmän kuin muut tässä mainitut vaihtoehdot, mutta sen esteiden väistely on mielestämme omassa hintaluokassaan varsin hyvällä tasolla.

Roombasta ei kuitenkaan löydy kynnysten yli kiipeilyä eikä moppaustoimintoja ja esteiden väistelyssäkään se ei ole aivan niin häikäisevä kuin Dreame - mutta toisaalta se maksaa tällä hetkellä noin puolet vähemmän kuin Dreame. Jos moppausta ja kynnysten yli kiipeilyä ei tarvitse, Roomba on ehdottomasti harkitsemisen arvoinen.







Plussat

erittäin hyvä siivoustulos

tarpeen vaatiessa laskeutuva LiDAR (matala profiili)

sivuille kurottuva moppilevy

kiipeää korkeidenkin kynnysten yli

erinomainen toimintavarmuus, ei jää jumiin





Miinukset

älypuhelinsovellus sekava varsin sekava

ei mahdollista koko asunnon siivousta kahteen kertaan peräkkäin





Tähdet

Ainoat todelliset moitteemme Dreamelle kohdistuvat sen sovelluksen puutteisiin ja lieviin aivopieruihin sovelluksen toiminnassa. Muilta osin robotista emme keksineet pitkän testijakson aikana mitään merkittävää moitittavaa - ja tämän pohjalta sanoisimmekin, että Dreame X50 Ultra Complete on ansainnut arvostelustamme harvinaiset, täydet viisi tähteä.