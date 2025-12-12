Nainen menetti yli 100 000 euroa kryptovaluuttahuijaukseen

Itä-Suomen poliisi jakaa kuukausittain tietoja huijauksista, joihin suomalaiset ovat menettäneet merkittäviä summia varojaan.

Poliisi kertoo, että marraskuun aikana poliisin tietoon tuli yhteensä 280 petosta tai maksuvälinepetosta. Yksittäiset huijaukset olivat suurimmillaan yli 100 000 euroa, ja osassa tapauksia huijarit ovat päässeet verkkopankin käyttöoikeuksien kautta käsiksi myös esimerkiksi yhdistyksen tai uhrin lapsen tiliin.





Poliisi jakoi tiedotteessaan runsaasti esimerkkejä marraskuussa tapahtuneista huijauksista.

Suurimmassa yksittäisessä huijauksessa nainen menetti peräti 103 000 euroa.

Huijaus eteni siten, että aluksi kuopiolainen 40-luvulla syntynyt nainen oli nähnyt vuoden alussa netissä artikkelin, jossa julkisuudesta tuttu henkilö oli mainostanut kryptovaluuttasivustoa. Mainoksessa kehotettiin sijoittamaan ja luvattiin rikastumista tekoälyn avulla.





Nainen oli sijoittanut sivustolle ensin 270 euroa ja antanut samalla oman puhelinnumeronsa. Tämän jälkeen naiselle oli tullut ensin englanninkielisiä WhatsApp -viestejä ja myöhemmin viestit tulivat suomeksi. Nainen oli lopulta sijoittanut kryptovaluuttoihin yhteensä reilut 103 000 euroa.

Naisen koneelle oli myös asennettu ohjelma, jolla huijarit pystyivät luomaan etäyhteyden koneeseen, ja nainen oli luovuttanut huijareille omat pankkitunnuksensa.

Eräässä tapauksessa nurmeslainen 40-luvulla syntynyt mies ilmoitti 21.11. hätäkeskukseen, että hänelle oli soitettu Finanssivalvonnan nimissä.

Puhelussa kerrottiin, että miehen tililtä olisi lähtenyt 700 euroa ulkomaille ja Finanssivalvonta voi estää tuon rahasiirron. Rahat piti siirtää tämän vuoksi turvatilille, josta ne myöhemmin palautuvat takaisin miehen omalle tilille. Tämän jälkeen soittaja oli tehnyt joitain siirtoja ja niistä mies sai viestejä. Miehen piti hyväksyä viesteissä olleet siirrot eli vahvistuskoodit. Tilisiirroissa miehen tileiltä oli tehty luvattomia siirtoja yhteensä 86 000 euron edestä.





6.11. puumalalainen 50-luvulla syntynyt mies ilmoitti poliisille, että hän oli joutunut petoksen uhriksi.

Mies oli saanut puhelun Osuuspankin virkailijana esiintyvältä henkilöltä. Soittaja oli kertonut, että joku ulkopuolinen oli pyrkinyt miehen pankkitilille. Soittaja oli sanonut, että hänen olisi tehtävä suojaustoimia miehen tilille ja nämä toimet pitää vahvistaa OP-mobiilisovelluksella. Mies oli toiminut soittajan ohjeiden mukaan ja hyväksynyt pyydetyt asiat. Tämän seurauksena miehen tililtä oli tehty luvattomia tilisiirtoja yli 60 000 euron edestä.