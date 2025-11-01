Opas: Näin valitset itsellesi sopivan Roborockin robotti-imurin

Meiltä kysytään viikottain vinkkejä siihen, mikä olisi paras robotti-imuri juuri kysyjän omiin tarpeisiin.

Vastaus riippuu valtavasti siitä, millainen budjetti on käytössä, minkä kokoinen koti kysyjällä on - ja vaikkapa siitä, onko kotona lemmikkejä tai pieniä lapsia.

Koetan tässä artikkelissa haarukoida asiaa yhden valmistajan eli Roborockin tuotevalikoiman kautta. Yhtiöllä on hurjan laaja valikoima roboimureita ja eri mallien väliset erot ovat tavalliselle kuluttajalle täysi mysteeri, vaikka niitä toki robotti-imureiden vertailussamme avaammekin.

Lisäksi moni kuluttaja mieltää robotti-imurit edelleen sellaisiksi kuin mitä ne vielä 2010-luvun lopulla olivat, eivätkä välttämättä edes tiedä, miten tekniikka on kehittynyt viime vuosien aikana.

Joten käydäksemme hieman perusteita läpi, on syytä hahmottaa ensin mielestämme tärkeimmät ominaisuudet, joihin kannattaa kiinnittää huomiota modernia roboimuria ostettaessa.

Esteiden väistely



Vielä viitisen vuotta sitten roboimurin käyttö tarkoitti käytännössä sitä, että ensin piti käsipelillä keräillä lattialta pois kaikki lelut, johdot - ja vaikkapa räsymatot. Tämä johtui siitä, että roboimurit eivät "nähneet" ympäristöään, vaan yksinkertaisesti jyräsivät eteenpäin, kunnes törmäsivät johonkin - ja sitten vain kääntyivät eri suuntaan ja jatkoivat menoaan.

Modernit, hieman arvokkaammat roboimurit ovat ottaneet tässä suhteessa jättiloikan eteenpäin. Jo keskihintaisetkin robotti-imurit osaavat vähintäänkin jollain tasolla hahmottaa ympäristöstä löytyviä pienempiäkin esteitä, kuten lattialle unohtuneita kenkiä. Parhaat mallit käyttävät LIDAR-valotutkan ja kameran yhdistelmää, joilla ne oikeasti tunnistavat lattialta löytyvät esineet - ja osaavat väistää niitä.

Siirryimme jo muutama vuosi sitten testaamaan robotti-imurit siten, että emme yksinkertaisesti tee robottia varten minkäänlaisia esivalmisteluja, vaan heitämme robotin päälle - olipa lattialle unohtunut sitten mitä tahansa törkyä. Ja parhaat robot pärjäävät tällaisessakin kaaoksessa lähes täydellisesti, eivätkä jää oikeastaan koskaan jumiin.

Itsestään tyhjennys

Toinen seikka, mikä mullisti roboimureiden käyttöä, oli pölysäiliön itsestään tyhjennyksen tekniikka. Roboimureiden oma, sisäinen pölysäiliö on usein äärimmäisen pieni: korkeintaan muutamia desilitroja.

Tästä seuraa se, että vanhojen roboimureiden osalta turhankin tutuksi puuhaksi tuli (kohtuullisen ällöttävän) robon pölysäiliön tyhjennys käsipelillä sekajätteen sekaan, pahimmillaan useamman kerran viikossa. Etenkin lemmikkikodeissa robotin sisäinen pölysäiliö saattaa täyttyä jo ennen kuin asunto on kertaalleen imuroitu loppuun.

Itsestään tyhjennyksen mekanismi pohjautuu siihen, että robotin lataustelakassa on tarjolla isompi pölypussi. Kun robotti saapuu latautumaan, sen sisäinen pölysäiliö imaistaan yhdellä rykäyksellä telakan isompaan pölypussiin.

Tekniikan ansiosta robon pystyy jättämään omatoimisesti pyörimään (ajastettuna) parhaimmillaan useammaksi kuukaudeksi kotiin, ilman että robotti kaipaa mitään toimia omistajaltaan, kun pölysäiliön tyhjennystä ei enää tarvitse tehdä jatkuvasti.

Moppauksesta tuli oikeasti toimivaa

Viimeisin iso muutos kalliimman hintaluokan robotti-imureissa on ollut se, että moppaavista robotti-imureista on tullut vihdoinkin oikeasti toimivia tuotteita.

Kritisoin vuosien ajan robottivalmistajia, jotka markkinoivat innokkaasti moppaavia robotti-imureitaan. Tuolloin moppaus tarkoitti käytännössä sitä, että robottiin piti käsipelillä asettaa kiinni moppauslevy - eli käytännössä rätti - jota robotti sitten raahasi pitkin lattioita.

Jokainen, joka on joskus elämässään käsin mopannut lattioita, pystyy kuvittelemaan miten huono idea olisi mopata niin, että vain kastelet mopin ja vedät sitä perässäsi pitkin asuntoa, kunnes koko asunto on kävelty läpi.

Noh, tähän puoleen on tapahtunut merkittäviä parannuksia muutaman viime vuoden aikana.

Ensinnäkin modernit moppaavat robotit oikeasti myös jynssäävät lattioita. Jynssäys tapahtuu joko pyörivillä tai nopeasti värähtelevillä moppilevyillä. Lisäksi robotit osaavat nostaa moppinsa ylös tai jättää ne itsestään telakkaan odottamaan, jos tällä kertaa ei tarvitsekaan mopata - tai jos kohdalle osuukin matto.

Aivan kalleimmat mallit osaavat myös pestä moppityynyt telakassaan kuumalla vedellä ja lisäksi ne myös kostuttavat mopit itsestään, telakasta löytyvästä puhtaan veden säiliöstä vettä käyttäen.

Eli moppaavista robotti-imureista on tullut oikeasti toimiva konsepti aivan hiljattain.

Lisääkin ideoita on tulossa

Kehitys jatkaa kehittymistään ja alalle kehitellään jatkuvasti uusia innovaatioita. Aivan hiljattain kalleimmat roboimurit ovat oppineet kiipeämään kynnysten yli - ja jopa nostelemaan lattialle unohtuneita esteitä erillisen käsivarren avulla pois tieltään.

Täydellisessä maailmassa tietysti jokaiseen kotiin hankittaisiin markkinoiden paras robotti-imuri, vaikkei ehkä kaikkia ominaisuuksia sinänsä tarvittaisikaan. Mutta tokihan budjetti ja oikeat tarpeet ovat se, jonka mukaan valinta lopulta tehdään.

Joten käydäänpä läpi Roborockin tämän hetken mallistosta mielestämme tärkeimmät poiminnat, alkaen siitä aivan kalleimmasta mallista

Aivan kaikki ja vielä enemmän: Saros Z70

Mikäli kaipaat robotti-imuria, josta löytyvät aivan kaikki edellä mainitut herkut, eikä budjetti ole mikään este - eikä edes hidaste - niin valinta Roborockin mallistosta vuonna 2025 on selkeä.

Roborock Saros Z70 on scifimäinen tapaus, jonka erikoisuus on sen käsivarsi. Aivan oikein, robotin päältä nousee tarvittaessa esiin käsivarsi, joka osaa nostella lattialle unohtuneita esineitä pois tieltä siivouksen helpottamiseksi.

Käsivarren lisäksi robotista löytyy toki myös muut aiemmin mainitut herkut, eli se osaa väistellä esteitä fiksun kameran ja LIDAR-valotutkan yhdistelmänsä avulla, se osaa kiivetä 3 cm korkeiden (tai 4 cm korkeiden kaksitasoisten) kynnysten yli, se moppaa ja imuroi, tyhjentää oman pölysäiliönsä itsestään ja pesee omat moppilevynsä kuumalla vedellä homman lopuksi.

Kuten todettua, Saros Z70:ssa on käytännössä kaikki, mitä Roborock on osannut samaan robotti-imuriin suinkaan keksiä. Sen pienen pieni ongelma on toki sen kova hinta, mutta jos hinta ei ole este ja kaipaat roboa, jonka tieteiselokuvista repäistyllä kädellä voi myös viihdyttää tuttavia somessa, niin ehdottomasti, osta Saros Z70.

Toki, se on myös erinomainen imuri, kuten Saros Z70:n arvostelussamme taannoin totesimmekin.





Kättä vaille kaikki: Saros-parivaljakko

Jos taas elämäänsä ei kaipaa scifiä robottikäden muodossa, mutta muuten haluaisi aikalailla kaiken mahdollisen tekniikan, mitä roboimureihin on viime vuosina paketoitu, osuu valinta Roborockin valikoimasta kahteen sisarukseen.



Roborock Saros 10

Roborock Saros 10 ja Roborock Saros 10R ovat toistensa rinnakkaismalleja, pienin eroin. Molemmat robot sisältävät jynssäävän mopin, itsestään tyhjentävän pölysäiliön, oman moppinsa itsestään pesevän telakan, kynnysten yli kiipeilyn sekä älykkään esteiden väistelyn.

Arvostelimme näistä kahdesta nimenomaan Saros 10:n ja se ihastutti testissämme monellakin tavalla. Esteiden väistely oli oikein hyvällä tolalla ja lisäksi Saros 10 ja 10R mahtuvat todella matalienkin huonekalujen alle sen fiksun rakenteen vuoksi - robottien korkeus on vain 7,98 cm.

Mitä eroa kympillä ja kymppi-ärrällä sitten on?

Näkyvin ero on tietysti se, että Saros 10 käyttää yhtä moppauslevyä, joka hoitaa lattioiden jynssäyksen värähtelemällä. Saros 10R puolestaan luottaa kahteen pyörivään moppityynyyn. Näiden tehokkuuden eroista on monia mielipiteitä, mutta itse kallistuisin kenties 10R:n suuntaan vaikkemme kyseistä mallia ole nimenomaan testanneetkaan, koska pyörivät moppilevyt ovat muissa testaamissamme malleissa osoittautuneet erittäin toimiviksi. Tosin Saros 10:nkin moppaus oli erittäin hyvällä tasolla.



Toinen ero liittyy robottien tapaan havainnoida esteitä. Saros 10:ssä on tarpeen vaatiessa esiin nouseva LIDAR-valotutka sekä kamerat, joilla se hoitaa navigoinnin. Saros 10R puolestaan luottaa erilaiseen, kiinteän tilan valotutkateknologiaan esteiden havainnoimiseksi. Näiden kahden tekniikan erot ovat käytännön elämässä käsittääksemme hyvin marginaaliset, mutta pistäisin omat kolikkoni likoon sen puolesta, että "pelkkä kymppi" olisi esteiden havainnoinnin kannalta napsun verran 10R:ää tarkempi.

Käytännössä Saros 10R on käytännössä suurinpiirtein sama roboimuri kuin aiemmin mainittu Saros Z70, mutta ilman scifimäistä kättä ja hieman erilaisella navigoinnilla. Ja sitten Saros 10 on taas parilta ominaisuudeltaan hieman eri tavalla toteutettu kuin Saros 10R, mutta pitkälti sama laite silti.

Molemmat mallit tarjoavat kuitenkin käytännössä kaiken, mitä roboimurilta osaisi vaatia tavallisessa kodissa. Valitsisin todennäköisesti näiden kahden väliltä lopulta sen pohjalta, kumpaa sattuu saamaan sillä hetkellä tarjouksesta edullisemmin. Saros Z70:een nähden Saros 10/10R:n valitessa menettää käytännössä vain eksoottisen käsivarren, muttei käytännössä mitään muita toimintoja.

Sweet spot

Kuten kovin monissa muissakin tuoteryhmissä, kenties parhaat löydöt tehdään juuri edellisvuoden huippumalleista. Roborockin tapauksessa tähän koriin osuu parivaljakko vuodelta 2024.

Roborock Qrevo Curv ja Roborock Qrevo Edge ovat keskenään lähes identtisiä sisarmalleja, jotka julkaistiin vuonna 2024. Niiden ainoat erot keskenään liittyvät lataustelakan ulkonäköön, muuten ne ovat täsmälleen samat tuotteet.



Roborock Qrevo Curv

Arvostelimme Qrevo Curvin hieman sen julkaisun jälkeen ja totesimme robotin varsin päteväksi työjuhdaksi. Tuolloin hinta ominaisuuksiin nähden vielä hieman hirvitti, mutta siltä osin aika on korjannut tilannetta parempaan suuntaan.



Qrevo Curvin ja Qrevo Edgen osalta isoimmat erot edellämainittuihin Saros 10/10R -malleihin liittyy robottien navigaatioon ja esteiden väistelyyn, joka on parantunut Saroksessa sitten Qrevo-mallien.

Mutta tavallisessa suomalaisen kodin arjessa nämä Qrevo-mallitkin ovat käytännössä täysin itsenäisesti toimivia tapauksia, jotka eivät vaadi omistajaltaan huolenpitoa. Ne saattavat Saroksiin verrattuna joutua toisinaan pulaan lattialle unohtuneiden esineiden kanssa, mutta tätäkin tapahtuu varsin harvoin - eli ne uskaltaa pistää imuroimaan asuntoa, vaikka lattia näyttäisi päiväkodin leikkihuoneelta iltapäivän lopuksi.

Molemmat mallit sisältävät luonnollisesti myös moppauksen, itsestään tyhjentävän pölysäiliön, kynnysten yli kiipeilyn, moppityynyjen pesun sekä mopin automaattisen nostamisen mattojen kohdalla.

Hieman maltillisempi budjetti?

Jos taas haluaisi lähes kaikki toiminnot, mutta budjetti pitäisi pitää hieman tiukemmassa, niin paperilla Roborockilta olisi tarjolla parikin pätevää vaihtoehtoa. Edullisin uusista malleista, jota suosittelisin, olisi Roborock Q10 VF+ - ja nimenomaan kyseisen imurin plussamalli.

Roborock Q10 VF+

Roborock Q10 VF+ osaa sekin väistellä esteet, tyhjentää oman pölysäiliönsä, moppaa ja osaa nostaa moppiaan tarvittaessa ylemmäs.

Toki Q10 VF+ maksaa selkeästi vähemmän kuin aiemmin mainitut muut mallit, mutta se tarjoaa etenkin ne kaksi kriittistä ominaisuutta, joihin itse panostaisin roboimuria ostettaessa: esteiden väistelyn ja pölysäiliön itsestään tyhjennyksen.

Se, miten Q10 VF+ eroaa vaikkapa Qrevo-malleista, liittyy pitkälti moppaukseen. Eli kyseinen malli ei osaa täyttää mopin vesisäiliötä itsestään telakassa, eikä se myöskään osaa puhdistaa moppityynyä itsestään. Eli moppausta käytettäessä robotti vaatii hieman käsityötä - eli veden annostelun moppia varten sekä moppityynyn käsipelillä puhdistamisen. Moppaus tapahtuu yhdellä värähtelemällä moppilevyllä, eikä siis pyörivillä moppityynyillä.



Myös esteiden väistelyn tarkkuus on napsun verran heikompaa kuin vaikkapa Saroksissa, mutta tämänkin uskaltaa silti pistää imuroimaan ilman perinteistä lattian raivaamista sinne unohtuneista leluista, johdoista ja muusta sälästä.



Roborock Q10 VF+ hinnat:



Roborock QR 798

Jos taas moppien itsestään puhdistus kiinnostelisi, mutta Qrevo Curv/Edgen hintalappu karkaa vähän turhan kauas, niin suosittelen tutustumaan myös Roborock QR 798 -malliin. Sitä emme ole itse arvostelleet, mutta se asettuu paperilla Roborockin mallistossa Qrevo Curv/Edge -kaksikon ja tässä aiemmin mainitun Q10 VF+:n välimaastoon. Käytännössä isoin ero Q10 VF+:n ja QR 798:n välillä on se, että 798 osaa itse pestä ja kuivattaa robotin moppityynyt telakassaan.



Roborock QR 798 hinnat:

Korkeampia kynnyksiä kumpikaan näistä edullisimmista malleista ei osaa ylittää. Ja kuten todettua, esteiden väistely on kummassakin asteen verran kehnompaa kuin vaikkapa Saros-mallistossa.

Entäs ne kaikkein halvimmat mallit..?

Toki, markettien ja nettikauppojen hyllyt pursuavat parin sadan euron robotti-imureita ja myös Roborock myy ahkerasti sellaisia.

Mutta näitä tuotteita vuosien ajan testanneena, koen, että esteiden väistely ja pölysäiliön automaattinen tyhjennys ovat toimintoja, jotka tekevät roboimurista oikeasti näkymättömän arjen apulaisen - enkä olisi itse kummastakaan valmis tinkimään.

Halpisrobotin sijaan suosittelisin aivan tiukalla budjetilla olevia kuluttajia odottelemaan rauhassa ja olemaan silmä kovana tarjousten kanssa - ja nappaamaan ostoskoriin vaikkapa jonkin tässä artikkelissa mainituista tuotteista, jos niiden hinta sattuu jossain vaiheessa tipahtamaan omalle lompakolle ystävällisempään tasoon.

Yhteenveto mallien eroista

Eli selkeyden vuoksi, otetaan vielä pieni yhteenveto kaikkien tässä ehdotettujen Roborockin mallien tärkeimmistä eroista, alkaen kalleimmasta mallista ja verraten aina halvempaa mallia sitä "ylempään" malliin:



Roborock Saros Z70

sisältää käytännössä kaiken mahdollisen



Roborock Saros 10R

muuten käytännössä sama kuin Z70, mutta käsivarsi puuttuu



Roborock Saros 10

sama kuin Saros 10R, mutta ei käytä pyöriviä moppityynyjä

käyttää hieman erilaista navigointitekniikkaa kuin Saros 10R



Roborock Qrevo Curv

navigointi ja esteiden väistely on heikommalla tasolla kuin Saros -malleissa



Roborock Qrevo Edge

täsmälleen sama malli kuin Qrevo Curv, mutta lataustelakka on erin muotoinen ja näköinen



Roborock QR 798

ei osaa kiivetä kynnysten yli kuten Qrevo Curv/Edge

pesee moppityynyt huoneenlämpöisellä vedellä (Qrevot pesevät 75 asteessa)



Roborock Q10 VF+

telakassa ei ole erillisiä vesisäiliöitä eli robo ei osaa pestä ja kuivata moppia itse

moppausvesi annostellaan käsin robotin käyttöön



Tämä on maksettu yhteistyöartikkeli, tilaajana Roborock. Sisältö on toimituksen laatimaa, mainostajan toivomasta aiheesta. Arvostelumme, joihin artikkelissa linkataan, eivät ole sponsoroituja tai maksettuja, vaan ne on tehty omalla, tiukalla arvostelukriteeristöllämme.