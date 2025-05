Roborock Saros 10 arvostelu - lähes täydellinen, mataliin paikkoihin pääsevä robotti-imuri

Yksi robotti-imureiden markkinan suurimmista toimijoista, Roborock, on puskenut alalle innovaatioita ja fiksuja ideoita jo useamman vuoden ajan.

Alkuvuodesta 2025 Roborock julkisti jälleem liudan uutuuksia, jotka saapuivat Suomeenkin myyntiin samana keväänä. Saimme yhtiön tärkeimmäksi uutuudeksi nimetyn Roborock Saros 10 -mallin testipenkkiimme jo ennen sen myynnin aloittamista Suomessa.

Roborock Saros 10:n se "iso juttu" on siinä, että robotti on matalin myynnissä oleva robotti-imuri. Eli sen pitäisi mahtua sellaistenkin sohvien ja sänkyjen alle, johon muut robotti-imurit eivät mahdu.

Lisäksi se on ominaisuuksiltaan tietysti ns. täydellinen paketti, josta kielii tietysti myös sen tukeva 1500 euron hintalappukin. Eli Saros 10 on moppaava, oman pölysäiliönsä tyhjentävä, itse moppinsa pesevä, esteitä väistelevä robotti-imuri.

Laitoimme Saros 10:n perinteiseen tosielämän testiimme, eli robotti laitettiin siivoamaan tavallisen suomalaisen kodin lattiat puolentoista kuukauden ajan. Tuon testijakson aikana robotti oli ainoa työväline, jolla lattioita ylipäätään siivottiin.

Testijakso osui suomalaiseen loppukevääseen, eli testijakson aikana sisälle kantautui mutaa, hiekoitushiekkaa ja soraa kenkien mukana varsin merkittäviä määriä - jatkuvasti. Täydellinen testijakso siis.

Joten, millainen tapaus Roborock Saros 10 lopulta oikein oli...

Rakenne ja ulkonäkö

Päällisin puolin Roborock Saros 10 on aivan tavallisen, modernin robotti-imurin näköinen ja oloinen. Eli pyöreä kiekko, jonka päällä on pienempi, pyöreä LIDAR-valotutka.

Päältä päin Roborock ei siinäkään eroa muista imureista oikeastaan millään tavalla.

Päällä olevan levyn saa toki irti, jos robotin sisäiseen pölysäiliöön täytyy jostain syystä päästä käsiksi käsipelillä.

Edestä puolestaan löytyy jo sitten viitteitä arvokkaaman hintaluokan laitteesta, eli sieltä löytyy Roborockin Reactive AI -esteidentunnistuksen vaatimat anturit ja konenäöt, joilla robo tunnistaa lattialle unohtuneet esteet, kuten vaikkapa sukat.

Pohjasta löytyy sitten pari mielenkiintoista huomiota. Roborock on päätynyt käyttämään Saroksessa ainoastaan yhtä siivoustelaa. Aiemmin tämä on ollut selkeästi pettymys, koska tuplateloilla varustetut mallit ovat olleet vuosien ajan tehokkaampia ja parempia nimenomaan imuroinnissa. Mutta koska viime aikoina tähän "sääntöön" on alkanut tulla poikkeuksia, niin annetaan testijaksomme päättää asia tarkemmin.

Mutta erityishuomio osuu moppiin, joka on toteutettu moppilevynä, eikä pyörivillä moppityynyillä, kuten tämän hintaluokan laitteissa yleensä. Moppilevyt ovat surullisen tuttuja parin sadan euron markettilaitteista, joissa ne ovat lähinnä perässä vedettäviä rättejä - ilman juurikaan hyötyä varsinaisen moppauksen kannalta.





Roborock on kuitenkin päätynyt moppilevyyn pyörivien moppityynyjen sijaan mitä ilmeisimmin juurikin laitteen korkeuden vuoksi. Eli tavoitteena on ollut tehdä mahdollisimman matala roboimuri - ja pyörivät moppityynyt vaativat mekaanisesti enemmän tilaa "ylöspäin" kuin moppilevy.

Kompensoidakseen tilannetta, Roborock on kuitenkin modernisoinut moppilevyn toimintaa usealla tavalla. Se värähtelee siivotessa hurjalla tahdilla, eli pyörimisen sijaan lattioita hinkkaava liike on toteutettu värisevästi sivuttaissuunnassa liikkuvalla yhtenäisellä moppilevyllä.

Moppilevy osaa nousta ylöspäin, kuten pyörivät moppityynytkin kilpailijoissa, eli mattojen kanssa moppilevy ei Roborockin kanssa ole ongelma - ainakaan paperilla.

Sivuharja on Roborockissa ilahduttavan pitkä, joka yleensä tarkoittaa parempaa ulottuvuutta nurkkiin ja lattian reunoihin.

Lopuksi tarjolla on vielä parista muustakin mallista jo tuttu pienen pieni moppauksen lisätyyny, jolla mopataan juurikin seinän vierustat ja nurkat.

Roborock Saros 10:n telakka on varsin massiivinen tapaus. Se on myös hieman kirveellä veistetyn näköinen - ja samalla tietysti tulee pohdittua sitä, miksi Roborock ei tunnu päätyvän yhteen, yhtenäiseen telakkamalliin, vaan tuntuu, että jokainen yhtiön roboimuri käyttää omannäköistään latausasemaa.

Telakan isolle koolle on tietysti sama selitys kuin muissakin tämän hintaluokan laitteissa: telakasta löytyy itsestääntyhjennyksen mekanismi sekä moppilevyn pesun automatiikka.

Moppilevy tosiaan pestään Roborockissakin automaattisesti telakassa, joten vaikka Saros 10 käyttääkin perinteiseltä näyttävää moppilevyä, ei sen käytöstä synny ihmiselle mitään vaivaa - vaan homma pelaa aivan samalla tavalla kuin moppityynyjäkin käyttävissä malleissa (esim. Ecovacs Deebot X2 ja Samsung Bespoke Jet Bot AI).

Tätä tarkoitusta varten telakan sisältä löytyy kaksi vesisäiliötä: puhtaalle ja likaiselle vedelle. Vesisäiliöt ovat varsin isoja (3 litraa ja 4 litraa), joten veden vaihtoväli on kohtuullisen pitkä.







Roborock Saros 10 tekniset tiedot ja hinta

Robotin mitat 350 x 353 x 79,8 mm (LDS alhaalla) 350 x 353 x 93,5 mm (LDS ylhäällä) Robotin paino 4,1 kg Telakan mitat 409 x 440 x 470 mm Telakan paino 8,0 kg Akku 6400 mAh Akkukesto noin 3 tuntia (valmistajan ilmoittama) Latausaika 150 minuuttia (valmistajan ilmoittama) Imuteho 22 000 Pa Melutaso 67 dB(A) Telakan puhtaan veden säiliö 4 litraa Telakan likaisen veden säiliö 3 litraa Telakan pölypussin tilavuus 2,5 litraa Telakan mopin pesulämpötila 55 °C Telakan mopin kuivauslämpötila 80 °C Siivousalue yhdellä latauksella Jopa 400 m² (valmistajan ilmoittama / pelkkä imurointi) Automaattinen pölysäiliön tyhjennys Kyllä



Roborock Saros 10 hinnat:

Älypuhelinsovellus

Roborockin oma älypuhelinsovellus on kokonaisuutena arvioituna parempaa keskiluokkaa roboimureiden sovellusten maailmassa. Sovellus on huomattavasti selkeämpi ja viimeistellympi kuin useimmilla muilla kiinalaisilla valmistajilla.



päänäkymä sekä päänäkymästä aukeava pikavalikko, josta voidaan säätää koko asunnon kertasiivouksen asetuksia

Valitettavasti Roborock ei ole saanut suomennettua sovellustaan vieläkään, joten valikoiden laajuudesta johtuen kohtuullinen englanninkielen taito vaaditaan, jotta sovellusta voi oikeasti käyttää tehokkaasti.

Ja kuten aina tämän hintaluokan laitteissa, älypuhelinsovelluksen käyttö on käytännössä pakollista, jotta imurin hyödyt saadaan kunnolla irti.

asetuksia löytyy hengästyttävä määrä

Sovelluksen kautta säädetään ajastukset, esteiden väistelyn herkkyys ja mm. säädetään sitä, miten paljon vettä mopin tulisi käyttää milläkin alueella kodista. Lisäksi robotille voidaan asettaa mm. hiljaiset tunnit, jolloin se ei saa vaikkapa tyhjentää pölysäiliötään tai imuroida.

Kartta on ajastusten ohella sovelluksen tärkein työkalu. Karttaeditorin avulla asunto voidaan jakaa huoneisiin ja alueisiin. Tämän jälkeen alueille voi kullekin määritellä oman siivousprofiilinsa - eli vaikkapa keittiö imuroidaan kahdesti, eteinen mopataan ja imuroidaan kahdesti, mutta makuuhuoneen siivoukseen riittää pelkkä kertaalleen imurointi siivouskertaa kohden.

Sovellusta vaivaa jossain määrin toimintoähky, mutta Roborock on mielestäni selkeyttänyt valikkorakenteitaan vuosien mittaan hieman selkeämpään suuntaan. Jos englanti taipuu, Roborockin käyttö sovelluksen kautta on suhteellisen helppoa ja yksinkertaista.

Moppaus ja imurointi

Olin hieman skeptinen Roborock Saros 10:n siivouskyvyistä, koska robossa on pari sellaista teknistä piirrettä, jotka eivät yleensä lupaa "täydellistä" siivoustulosta.

Ensinnäkin Saros 10:ssa on vain yksi siivoustela, eli se pohjassa oleva leveä rulla, joka varsinaisesti kerää imuroidessa lattialta löytyvät pölyt robotin syövereihin. Toisekseen Saros käyttää moppilevyä, pyörivien moppityynyjen sijaan. Moppilevystä tulee ikävästi mieleen halpojen "moppaavien" roboimureiden rätit, jotka käytännössä vain vetävät likaa perässään pitkin lattioita.

Teknisesti moppilevy kuitenkin toimii Saroksessa hyvin eri tavalla. Sekin nimittäin "hinkkaa" lattioita, mutta siten, että moppilevy värisee hurjalla vauhdilla edestakaisin. Moppilevyn puhtaana pitäminen siivouksen edetessä toimii pitkälti samalla tavalla kuin saman hintaluokan kilpailijoissakin, eli robotti käy noin vartin välein pesemässä moppilevyn telakassa, joka imaisee likaveden sisuksissaan olevaan säiliöön ja puhdistaa moppilevyn puhtaalla vedellä.

Epäilyksistä huolimatta Roborock Saros 10 yllätti positiviisesti. Robon siivoustulos oli erittäinkin hyvää, vaikka testijakso osui pahimpaan kevään kurakauteen. Saros 10 sai mm. erittäin hyvin imuroitua eteiseen kenkien mukana valuneet hiekoitushiekat ja murskeet, jotka ovat osalle roboteista todella haastavia imuroitavia.

Myös moppaustulos tuntui toimivan erittäin hyvin, eli Roborockin moppilevy ei mielestäni hävinnyt pyöriville moppityynyille lattioiden perussiivouksessa. Toki, tiukkojen tahrojen osalta tilanne olisi varmaankin eri - mutta koen, että ne kannattaa irrottaa käsipelillä, olipa robon tekniikka mikä tahansa.

Myös reunat ja nurkat tulivat puhtaaksi ja pysyivät puhtaana. Testijaksomme aikana robotti pistettiin töihin keskimäärin ottaen kolme kertaa viikossa ja kunkin kerran aikana robo siivosi koko asunnon läpikotaisin.







Akkukesto

Akkukestoksi Roborock lupaa Sarokselle 220 minuuttia, joka on selkeästi parempaa tasoa, jopa kalliiden roboimureiden kategoriassa.

Pienehkön kerrostalokolmion läpikotaisin siivoaminen kahden vedon taktiikalla kesti reilun tunnin, kun mukaan lasketaan myös mopin pesu siivouksen edetessä. Moppia pestiin yleensä 30 minuutin välein, eli tunnin siivousurakan aikana moppi pestiin ennen liikkeellelähtöä, kerran siivouksen puolivälissä ja vielä siivouksen loputtua.

Arvioisimme, että ison, noin 150m2 lattiapinta-alaa omaavan omakotitalon siivous kestäisi yhdellä läpikäynnillä noin 150 minuuttia eli 2,5 tuntia. Akku siis riittäisi tuohon urakkaan varsin mainiosti, mutta kahta läpikäyntiä ei koko omakotitalolle saisi ilman välilatausta tehtyä.

Roborock Saros 10 latautuu myös kohtuullisen nopeasti, eli valmistaja lupaa akun latautuvan lähes tyhjästä aivan täyteen kahdessa ja puolessa tunnissa. Näin arvioituna sanoisin, että työpäivän aikana Saros 10 ehtisi mainiosti imuroimaan ja moppaamaan todella ison, noin 200 m2 vapaata lattiapinta-alaa omaavankin kodin kahteen kertaan, latautuen kerran siivouksen välillä.

Esteiden väistely ja matot

Roborock Saros 10:ssä on erinomainen ominaisuus, joka on alkanut yleistymään kalliimman pään roboteissa vuoden 2024 loppupuolelta lähtien: se nimittäin osaa kiivetä.

Kiipeäminen on oikeastaan hieman liioittelua, mutta robotti osaa nostaa omaa runkoaan parin sentin verran ja tuon tempun ansiosta se osaa mm. kiivetä kynnysten yli. Suomalaisten kylpyhuoneiden kynnykset ovat kuitenkin yleensä tätä merkittävästi korkeammat ja Saroskaan ei testikohteemme kylppäriin kuitenkaan osannut päästä kynnyksen yli kiipeilemällä - vaikka yrittikin.





Mutta kynnysten lisäksi Saroksen kiipeilitoiminto auttoi myös yllättävissä muissa paikoissa. Saros osasi nostaa itseään maton reunalle saapuessaan juuri sopivasti, jotta matto ei mennyt ruttuun, kun robotti siirtyy sen päälle. Saros olikin yksi harvoista testaamistamme roboteista, joka ei rutannut testikohteemme keittiön mattoa kertaakaan testijakson aikana.

Lisäksi robo osasi käyttää itsensä nostelun tekniikkaa myös erilaisista esteistä selviämiseen. Esimerkiksi "robotintappajaksi" kutsumamme Ikean vaateteline oli sellainen, että robotti ei osannut väistää sitä, mutta rungon nostelun tekniikalla se onnistui aina pyristelemään itsensä irti vaatetelineen jaloista - eikä jäänyt siihen kertaakaan jumiin. (Tästä ei valitettavasti onnistuttu ottamaan edustavaa videokuvaa, kun tilanteet tapahtuivat sen verran nopeasti).

Roborock Saros 10 sisältää kameraan pohjautuvan älykkään esteiden väistelyn. Mutta tällä saralla valitettavasti Roborock ei ole vielä onnistunut löytämään aivan täydellistä ratkaisua kaikkeen.



kuvassa, jossa robotti on eteisessä, on robo onnistunut jotenkin pääsemään eteisen välioven taakse, muttei enää osaa / pääse sieltä pois - ja on siis täysin jumissa



Saros 10 oli kohtuullisen hyvä väistelemään esteitä testijaksomme aikana: se ei syönyt kännyköiden laturijohtoa kuin pari kertaa kerran yli kaksi kuukautta kestäneen testijakson aikana ja sukkiakin sen telojen väliin päätyi vain kolmesti. Mutta sitten yhden kerran robotin esteiden tunnistus ei ollut jostain syystä huomannut lattialle unohtunutta pitkähihaista paitaa - joka päätyi robon syömäksi.

Mainittakoon tässä kohtaa siis se, että esteitä väisteleviä roboja testatessamme emme todellakaan koskaan kerää mitään lattialle unohtuneita asioita pois, kun robotti pistetään päälle.

Eli kamerapohjainen esteiden väistely toimi pääsääntöisesti hyvin, mutta ei lähellekään täydellisesti.

Mutta valitettavasti Saroksesta löytyi kaksi erikoisempaakin ongelmaa. Toiseen niistä emme ole koskaan aiemmin törmänneet.

Ensimmäinen ongelma liittyi robotin esteiden tunnistukseen, joka tunnistaa kyllä sukat (useimmiten), mutta ei näköjään lattialle tipahtaneita posteja. Eli robotti ei tunnista edes selkeästä kontrastierosta sitä, että tummalla lattialla lojuukin nyt valkoinen, postiluukusta tipahtanut kirje tai lehti. Tämän seurauksena Saros 10 onnistui näppärästi syömään sekä ilmoituksen äänioikeudesta että yhden viikon Aku Ankka -lehden. Muut testaamamme kamerapohjaisen esteidenväistelyn sisältävät robotit ovat osanneet väistää myös lattialla lojuvat postit - tai ainakaan vastaavaa ei ole aiemmissa testeissämme koskaan käynyt (poikkeuksena tietysti ns. perusrobotit, joissa ei ole lainkaan kamerapohjaista esteiden väistelyä).

Mutta erikoisempi ongelma tuli vastaan mattojen kanssa.





Tavalliset matot Saros 10 selvitti mainiosti. Mutta pienet kynnysmatot tuntuivat olevan robotin logiikalle täysin mahdottomia tapauksia.

Saros 10 tunnisti siis mainiosti, että eteisessä on kynnysmatto. Robotti nosti matolle saapuessaan moppilevynsä ylös ja pääsi helposti maton päälle. Samalla se hyräytti itsensä tehokkaammalle imuroinnille, aivan kuten mattojen päällä pitääkin tehdä.

Mutta matolta poistuessaan Saros 10 arvioi maton loppuvan liian aikaisin ja ehti laskea moppilevynsä juuri kynnysmaton reunan päälle. Tämän seurauksena robo kuskaili maton ja lattian väliin jumittunutta kynnysmattoa pitkin asuntoa. Sama toistui joka ikinen kerta - toisinaan matto oli siirtynyt vain metrin, toisinaan metritolkulla.

Ja ongelma ei koskenut vain yhtä mattoa, vaan myös erilainen, painavampi ja selkeästi paksumpi kynnysmatto parvekkeen oven edessä koki aivan yhtä karun kohtalon - joka kerta.

Ja pakkohan Saros 10:n tärkein myyntivaltti on mainita.. Eli robotti on matala, matalin mitä Roborock on tähän mennessä tehnyt. Alle 7 senttiä korkeana Saros 10 on pari, kolmekin senttiä matalampi kuin useimmat tämän hintaluokan robotit.

Osalle ostajista tuolla erolla ei ole mitään merkitystä, mutta vastaavasti osalle mataluudella on paljonkin merkitystä, kun sohvat, sängyt tai vaikkapa TV-tasot saattavat olla juuri maagisesti niin matalia, että suurin osa roboista ei niiden alle pääse.





Mataluutensa Roborock saavuttaa nerokkaalla kikalla. Robotin päällä oleva lidar-tutka laskeutuu alas silloin, kun robotin pitäisi yrittää mahtua matalan esteen ali. Kikka toimii erinomaisen hyvin ja esimerkiksi testikohteessamme ollut pyykkiteline oli juuri sen seitsemän senttimetriä matala - oli mielenkiintoista seurata, miten Saros näppärästi "pienensi" itsensä ja sai imuroitua lattian pyykkitelineen alta ilman tarvetta millekään väistelyille.

Kokonaisuutena Roborock Saros 10 on esteiden väistelyssä siis hyvin kaksijakoinen paketti. Sen kiipeämismekanismi pelastaa sen useimmista vaikeista paikoista, joihin monet kilpailijat jumiutuisivat. Lisäksi sen mataluus varmasti houkuttelee ostajia, joiden kodista löytyy juuri sopivan matalia sohvia tai sänkyjä. Mutta sen varsinainen kamerapohjainen esteiden väistely ei ole lähelläkään täydellistä ja pienten mattojen kanssa toiminta oli hämmentävää.

Muut havainnot

Testijaksomme aikana ainoa erikoisempi ihmettelyn aihe liittyi siihen, että robotti valitteli kuukauden käytön jälkeen vesisäiliön suodattimen puhdistuksen tarvetta. Tämä oli siinä mielessä mielenkiintoinen ongelma, että vesisäiliön suodattimen puhdistukseen ei löytynyt selkeitä ohjeita robotin ohjekirjasta eikä edes netistä. Pienellä selvittelyllä toki tähän löytyi ratkaisu.

Toinen merkille pantava asia on äänimaailma, joka on Saroksessa hieman erilainen kuin muissa testaamissamme roboteissa.

Suurin meteli syntyy tietysti silloin, kun robotti palaa takaisin latausasemalleen ja tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä, kuten kaikissa muissakin itsestääntyhjentävissä roboimureissa.

Lisäksi itsestään puhdistuva moppi luo omaa äänimaailmaansa, kun mopin pesemisestä pääsee muutaman minuutin kestävä pulputus ja kurlutus. Ja siivouksen lopuksi robo aloittaa mopin kuivauksen, joka aiheuttaa hiljaista huminaa parin tunnin ajan (kuivauksen kestoa voi säätää sovelluksen kautta).

Imurointi itsessään on roboimureille tyypillistä, tasaista, hieman ärsyttävää imuroinnin ääntä, jota ei mielellään jaksa kuunnella samassa huoneessa. Mutta se erikoisin äänimaailma syntyy moppauksesta, kun moppilevyn värinästä syntyy pieni suriseva ääni. Aluksi ääni aiheutti vähän ihmettelyäkin, kun piti tutkia, onko jotain mennyt rikki. Mutta ei, mopin värähtelevä liike on tietysti tarkoituksenmukaista, kuten aiemmin kävimmekin läpi. Mitenkään ärsyttävää surina ei ole, mutta sekin on tietysti hyvä tiedostaa, jos Saroksen hankkimista harkitsee.







Yhteenveto

Roborock on Saros 10:n osalta päättänyt keskittyä yhden, hyvin rajatun ongelman ratkaisemiseen: sen tärkein myyntivaltti on ehdottomasti sen mataluus. Eli Roborock Saros 10:n viehätysvoima kohdistuu juurikin niihin koteihin, joihin useimmat roboimurit ovat juuri hieman liian korkeita päästäkseen sohvan tai sängyn alle.

Muutoinkin Saros 10 on toki paljon muutakin kuin ahtaisiin paikkoihin mahtuva imuri - sen siivoustulos on erittäin hyvällä tasolla, moppauskin on laadukasta ja jopa Roborockin kännykkäsovellus on varsin hyvä.

Mutta... Roborockin esteidenväistelyn algoritmit ovat nekin hyvät, mutta eivät aivan täydelliset. Raivostuttava mattojen raahauksen ongelma sekä pienet ongelmat lattialle unohtuneiden esteiden väistelyssä olisivat vielä hyväksyttäviä alle 1000 euron hintalapulla, mutta arvosteluhetken 1500 euron hinnalla ne ovat armotta kokonaisarvosanaa laskevia ongelmia.

Kokonaisuutena Roborock Saros 10 on siis erittäin hyvä paketti. Sen hinnan pitäisi kuitenkin laskea alle 1000 euroon, jotta se olisi hinta-laatusuhteeltaan suositeltava ostos - sillä vaikka se on muuten mainio tapaus, sen esteiden väistely ei ole aivan parhaiden kilpailijoidensa tasolla.

Vaihtoehdot

Vaihtoehtoja tässä yli tuhannen euron moppaavien, itsestääntyhjentävien, esteitä väistelevien robotti-imureiden kategoriassa alkaa olemaan jo varsin reippaasti.

Roborockilla on tarjolla itselläänkin useita malleja, kuten vaikkapa Roborock S8 MaxV Ultra, jota saa nykyisin selkeästi edullisemmin kuin Sarosta. Molemmat Roborockin mallit kärsivät siitä, että niiden esteiden väistely on (hintaluokassaan) korkeintaan keskitasoa.

Mutta jos et nimenomaan kaipaa matalaa robottia ja haluat Roborockin, niin S8 MaxV Ultra voisi olla hyvä vaihtoehto. Saros 10 voittaa S8 MaxV Ultran kuitenkin kiipeilytoimintonsa ansiosta, jolla se onnistuu pääsemään useammin pois ongelmatilanteista (ja tietysti, pystyy ylittämään kynnykset). Lisäksi Saroksen esteiden väistely on muutenkin parempaa kuin S8 MaxV Ultrassa - robottien ikä näkyy tässä väistämättä, S8 on näistä kahdesta vanhempi malli.

Paras vaihtoehto huippuimureiden kategoriassa (toukokuussa 2025) on kuitenkin mielestämme Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI+, jonka esteiden väistely on selkeästi pari napsua Roborockia paremmalla tasolla. Saros 10 kuitenkin päihittää Samsungin parilla osa-alueella: Saros osaa kiivetä kynnysten yli ja se mahtuu matalampien huonekalujen alle kuin Samsung. Samsung puolestaan irtoaa toisinaan hyvinkin edullisesti tarjouksista - ja on esteiden väistelyssä ja luotettavuudessa Roborockia parempi.

Roomballa on silläkin tarjota omia ratkaisujaan samaan kategoriaan, kuten vaikkapa testissämme käynyt Roomba Combo j9+. Roomban esteidenväistely on napsun verran Sarosta parempi, mutta toisaalta Roomba ei osaa pestä omaa moppiaan kuten Roborock Saros 10 osaa ja Roomban moppaustoiminto on selkeästi huonompi kuin Roborockissa.







Plussat

Matala

Pitkä akkukesto

Suhteellisen selkeä kännykkäsovellus

Osaa kiivetä kynnysten yli

Nopea latautumaan

Erittäin hyvä siivousjälki





Miinukset

Hinta turhan kova (arvosteluhetkellä 1500e)

Esteiden väistely ei ole sillä tasolla, mitä hinta edellyttäisi





Tähdet

Roborock on muuten erittäin hyvä paketti, mutta tässä yli tuhannen euron hintaluokassa esteiden väistelystä ja sen paremmuudesta on muodostunut roboimureita eniten toisistaan erottava tekijä. Ja Roborock Saros 10 on valitettavasti pari askelta parhaita kilpailijoitaan jäljessä juurikin esteiden väistelyssä - ja siitä rokotamme tällä kertaa puolikkaan tähden verran.



