LG:n televisioihin tulee Microsoftin tekoäly väkisin

Koreleainen elektroniikkajätti LG on aloittanut älytelevisioidensa uusimman järjestelmäpäivityksen jakelun hiljattain.

Tällä kertaa päivityksen mukana saapuu kuitenkin hieman yllättävä uusi tulokas, nimittäin Microsoftin tekoälyavustaja Copilot.

Copilot asentuu uutena sovelluksena osaksi LG:n televisioita ja sovellusta ei voi poistaa päivityksen jälkeen televisiosta mitenkään, sen voi korkeintaan piilottaa pois aloitusvalikosta, mutta kaikkien sovellusten listalla se pysyy silti.

Eli käytännössä Copilot asentuu televisioon samanlaisena sovelluksena kuin LG:n omat, television toiminnan kannalta kriittiset sovelluksetkin.

Aiheesta on noussut jo pienimuotoinen meteli Redditissä, jossa pakkoasennettua sovellusta moititaan. Mutta LG, kuten myös Samsung, ovat kertoneet yhteistyöstä Microsoftin Copilot-tekoälyn tiimoilta jo aiemmin, joten sinänsä asiassa ei ole isompaa yllätystä.



Sinänsä Copilot ei ole ongelmallinen television käytettävyyden kannalta, eli se ei ainakaan toistaiseksi integroidu television valikoihin ja toimintoihin sen tiukemmin, vaan elää omana sovelluksenaan, johon pitää aktiivisesti siirtyä, jos sitä haluaa käyttää.