Muistikriisin yksi seuraus: Samsung lakkauttamassa SATA-liitäntäisten SSD-levyjen valmistuksen
Muistipiirien räjähdysmäinen hintojen nousu vuoden 2025 lopulla alkaa tuottamaan lisää erikoisia uutisia.
Yksi maailman suurimmista SSD-levyjen valmistajista, korealainen Samsung, on tietojen mukaan lakkauttamassa SATA-liitäntäisten levyjen valmistuksen kokonaan.
Vaikka uutinen ei sinänsä kuulosta isolta, sillä SATA-liitäntä alkaa olemaan ehtoopuolen teknologiaa, sillä voi olla isompaa vaikutusta koko markkinaan.
SATA-SSD-levyjä käytetään nykyisin pääosin vanhojen tietokoneiden eräänlaisena turboruuvina, kun niistä vaihdetaan mekaaniset kiintolevyt moninkertaisesti nopeampiin SSD-levyihin. Moderneissa tietokoneissa - ja etenkin pelitietokoneissa - SATA-liitäntä on korvattu M.2 -liitännällä.
Notebookcheckin mukaan tilanne saattaa kostautua entisestäänkin kohoavina SSD-levyjen hintoina, kun yksi iso valmistaja lakkauttaa kokonaan yhden tuotekategorian tukemisen.
Eli heijastevaikutuksena, myös modernimpia teknologioita käyttävien SSD-levyjen hinnat tulisivat nousemaan lähiaikoina entisestäänkin.
Sekä SSD-levyjen että käyttömuistin (RAM) hinnat ovat nousseet lähes kohtisuoralla käyrällä viimeisen parin kuukauden ajan. Syy tähän on tekoälyfirmoissa, jotka tarvitsevat kaiken mahdollisen muistikapasiteetin datakeskuksiinsa.
Muistien hinnat ovat nousseet lyhyessä ajassa niin paljon, että perinteikäs muistibrändi Crucial lakkautetaan alkuvuonna, kun sen emoyhtiö keskittyy palvelemaan ainoastaan datakeskusasiakkaita.
