Yhdysvallat aikoo vaatia kaikki turistien some-julkaisut 5 vuoden ajalta maahan saavuttaessa
Yhdysvaltain hallinto suunnittelee tiukentavansa turisteilta tehtäviä rajatarkastuksia.
Jatkossa turistien pitäisi luovuttaa maahan saapumisen yhteydessä (tai ennen maahantuloa täytetyllä sähköisellä lomakkeella) kaikki sosiaalisessa mediassa tekemänsä julkaisut, kaikissa sosiaalisen median palveluissa, viimeisen viiden vuoden ajalta.
Lisäksi matkustajan pitäisi kertoa kaikki viimeisen viiden vuoden aikana käyttämänsä puhelinnumerot sekä käyttämänsä sähköpostiosoitteet viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Samalla matkustajilta kerätään kasvonpiirteet, sormenjäljet, DNA-näyte sekä silmän iiriksen tunnistetiedot Yhdysvaltain viranomaisten käyttöön.
Myös kaikkien perheenjäsenten nimet, osoitteet ja synnyinpaikkakunnat pitäisi ilmoittaa samassa yhteydessä, vaikka kyseiset perheenjäsenet eivät matkustaisikaan mukana.
Uusi suunnitelma koskee nimenomaan maita, joiden kanssa Yhdysvalloilla on viisumivapaus, eli myös Suomea. Asiasta tiedotettiin Yhdysvaltain rajavalvonnasta vastaavan viranomaisen sivustolla.
Ulkomaisten matkailijoiden määrä Yhdysvalloissa on laskenut merkittävästi tänä vuonna, mutta ensi vuonna ulkomaisten turistien uskotaan saapuvan maahan sankoin joukoin, kun Yhdysvallat on yksi ensi kesän jalkapallon MM-turnauksen isäntämaista.
