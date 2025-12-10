Meta taipui: Facebookissa voi jatkossa kieltäytyä tietojensa luovuttamisesta mainosten kohdennukseen

Meta ja Euroopan Unioni ovat olleet napit vastakkain jo pitkään yksityisyyden tiimoilta.

Metan liiketoiminta nojaa siihen, että yhtiö tietää käyttäjistään kaiken mahdollisen ja tarjoaa keräämiään tietoja mainostajille, jotka pystyvät sitten kohdentamaan mainontansa äärimmäisen tarkasti Facebookin ja Instagramin käyttäjille.

Euroopan Unioni puolestaan pyrkii suojelemaan kansalaistensa oikeutta yksityisyyteen, mutta mahdollistaen samalla verkkopalveluiden sujuvan käytön.

Koska nämä kaksi tahtotilaa ovat selkeästi toistensa vastakohtia, on lopputuloksena ollut kriisi toisensa jälkeen. EU on vaatinut Metaa mahdollistamaan yhtiön palveluiden käyttö ilman, että käyttäjistä kerätään tarkkaa profiilia, jota käytetään mainontaan.

Lopulta Meta ratkaisi ongelman niin, että se ei suostunut tarjoamaan mainonnan kohdistamisesta kieltäytymistä, mutta toi tarjolle maksullisen, mainosvapaan Facebookin ja Instagramin.



Eli käytännössä kuluttajan oli pakko valita joko maksullisen tilauksen tai tarkan mainosprofiloinnin välillä. Hieman samalla tavalla toimii nykyisin myös mm. Iltalehti, joka tarjoaa maksullista mainoskohdennuksesta kieltäytymistä.

Euroopan Unioni oli kuitenkin asiasta eri mieltä: EU:n mukaan maksullinen Facebook ei voi olla ainoa tapa kieltäytyä mainosprofiloinnista.

EU aloitti Metan "suostu tai maksa" -mallista tutkinnan ja päätyi keväällä 2025 lätkäisemään yhtiölle 200 miljoonan euron sakot Digital Markets Act -lain rikkomisesta.

Nyt EU ja Meta ovat vihdoin päässeet sovintoon ja Metan toiminta muuttuu tammikuussa 2026.

Nykyisten kahden vaihtoehdon lisäksi tarjolle tulee kolmas vaihtoehto, eli mainonnan kohdentamisesta kieltäytyminen - ilmaiseksi. Jatkossa kuluttaja voi siis halutessaan antaa Metan jakaa tietonsa mainostajille ja saada itselleen räätälöityjä mainoksia tai sitten kieltäytyä tästä kunniasta ja saada sen sijaan heikommin itselle sopivia mainoksia Facebookissa ja Instagramissa. Kolmantena vaihtoehtona tarjolle jää ilmeisesti jatkossakin maksullinen tilaus, jolla saa Facebookista ja Instagramista mainokset kokonaan pois.

Päätös ei koske pienempiä toimijoita, kuten vaikkapa kotimaista Iltalehteä, sillä Digital Markets Act -lainsäädäntö asettaa Facebookin kaltaiset jättimäiset palvelut tiukempaan syyniin kuin pienemmät verkkopalvelut.

Mikäli yhteisymmärrystä ei olisi syntynyt, EU olisi voinut langettaa Metalle päivittäiset sakot, jotka olisivat voineet nousta viiteen prosenttiin yhtiön maailmanlaajuisesta päivittäisestä liikevaihdosta.