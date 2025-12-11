Gartner: Yritysten pitää kieltää tekoälyselaimet työntekijöiltään välittömästi

Tutkimusyhtiö Gartner kehottaa yrityksiä kieltämään välittömästi ns. tekoälyselainten käytön työntekijöiltään, kokonaan.

Gartnerin kehotus koskee nimenaomaan tekoälyagentteja hyödyntäviä selaimia, kuten OpenAI:n Atlas-selainta ja Perplexityn selainta, eikä niinkään pelkän tekoälyavustajan sisältäviä selaimia, kuten Microsoft Edgeä.

Agenttipohjaiset selaimet ovat siis selaimia, jotka pystyvät toteuttamaan kokonaisia tehtäviä käyttäjänsä puolesta, eli selailemaan verkkoa, täyttämään verkkolomakkeita ja jopa tekemään ostoksia verkossa käyttäjänsä puolesta.

Yhtiö on huolissaan siitä, että nämä uudet selaimet pistävät käyttäjän käyttökokemuksen tietoturvan edelle. Gartnerin mukaan tällaisissa täysin automatisoiduissa työprosesseissa piilee se riski, että tekoäly voi kaikessa rauhassa puuhata jotain epäluotettavilla verkkosivustoilla ja jakaa yrityksen arkaluonteisia tietoja täysin väärille tahoille.



Lisäksi työntekijät saattavat alkaa nojaamaan liikaa tekoälyselaimen apuun ja ryhtyvät täyttämään yrityksen pakolliset tietoturvakyselytkin tekoälyselaimen avulla - oppimatta prosessissa itse yhtään mitään.

Vielä isompia ongelmia täysin itsenäisesti toimivat selaimet voivat aiheuttaa yrityksen sisäisissä palveluissa, joissa ne voivat varailla yrityksen sisäisten tilausjärjestelmien kautta vaikkapa vääriä lentolippuja tai vääränlaisia toimistotarvikkeita.

Gartnerin ohjeistuksessa yrityksen tietoturvasta vastaavia johtajia kehotetaan tutustumaan uusiin selaimiin ja niiden taustatoimintoihin hyvin huolellisesti. Ja mikäli selaimen toiminnasta ei löydy tarpeeksi yksiselitteistä tietoa sen tietoturvan osalta, on viisainta kieltää selaimen käyttö kokonaan.