Ciscon osakekurssi nousi vihdoin dotcom-kuplan tasoa korkeammalle

Yksi vuosituhannen taitteen dotcom-kuplan tähdistä oli amerikkalainen verkkolaitevalmistaja Cisco.

Yhtiön osakekurssi nousi rakettimaisesti 1990-luvun lopulla, kun koko maailma siirtyi vauhdilla verkkoon ja kysyntä verkon infrastruktuurille tuntui loputtomalta.

Krapula koettiin maaliskuussa 2000, kun koko dotcom-kuplan korttitalo romahti. Tuolloin Ciscon kurssi aloitti syksykierteen, jossa yhtiön arvosta katosi seuraavan vuoden sisään noin 85 prosenttia sen osakekurssin huipusta.

Toisin kuin useat muut tuon ajan yhtiöt, Cisco kuitenkin selviytyi hulluista vuosista hengissä ja jatkoi toimintaansa - mutta vain huomattavasti paljon matalammalla osakekurssilla.

Sen jälkeen Cisco aloitti hitaan, mutta suhteellisen tasaisen kiipeämisen takaisin ylöspäin. Ja vihdoin torstaina 11.12.2025, Ciscon osakekurssi ylitti ensimmäistä kertaa sen huipun, johon yhtiö ylsi vuonna 2000. Aiemman ennätyskurssi ehti olla voimassa 25 vuoden, 8 kuukauden ja 13 päivän ajan.



Eli ne sisukkaat, jotka eivät myyneet Ciscon osakkeita dotcom-kuplan puhkeamisen aikoihin, vaan päättivät jääräpäisesti pitää niistä kiinni, ovat ainakin moraalisia voittajia nyt, kun osake on takaisin parhaiden päiviensä tasolla. Toki, inflaatio on syönyt sinänsä arvoa ja sijoittamalla aikoinaan rahat Ciscon sijaan vaikkapa korkopapereihin, olisi tienannut merkittävästi enemmän.

Toki, torstain jälkeen Ciscon kurssi laski hieman torstain huippulukemista on nyt taas hieman alempana kuin vuoden 2000 parhaina hetkinä. Mutta yhtiön osakekurssin suunta on ollut selkeästi nousuvireinen jo yli vuoden ajan.

Suomessahan varsinaista dotcom-kuplaa ei ollut juurikaan olemassa, vaan meillä syntyi rinnakkainen pörssikupla Nokian ja mobiilialan menestyksen ja odotusten ympärille.