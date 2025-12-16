Google astumassa asuntojen myynti-ilmoitussivustojen kuten Etuoven varpaille

Google ei lepää laakereillaan ja mainosjätti kokeilee aina vain uusia tapoja tuoda sisältöä suoraan hakukoneensa näkymään.

Yhtiö on ryhtynyt kokeilemaan asuntojen myynti-ilmoitusten näyttämistä suoraan hakutuloksissaan Yhdysvalloissa. Hakutulokset näkyvät ns. rikastettuina tietoina, eli asunnon tiedot, myyntihinta ja kuva näkyvät suoraan Googlen hakutuloksissa.

Hakutuloksia klikkaamalla ei pääse mihinkään verkkosivulle eteenpäin, vaan hakutulosten yhteydessä on tarjolla painike, jolla voi pyytää asuntonäyttöä kohteesta.

Myynnissä olevasta kohteesta näytetään klikkaamalla myös lisää kuvia, tarkemmat tiedot (mm. neliöt, rakennusvuosi, jne) sekä mahdollisuus valita kalenterista itselle parhaiten sopiva asuntonäytön ajankohta.

Google kerää tietonsa kahdelta yhteistyökumppaniltaan, jotka toimivat asuntovälittäjinä koko Yhdysvaltain alueella.

Heti uutisen julkaisun jälkeen Yhdysvaltain suurin asuntoilmoitusten sivuston Zillowin pörssikurssi laski pahimmillaan jopa 8 prosentin verran.



Vaikka kyseessä on kokeilu, asuntojen myynti-ilmoitusten markkina on Googlen kaltaiselle toimijalle todennäköisesti vastustamattoman houkutteleva, jotta yhtiö malttaisi pysyä siitä erossa. Zillowin vuotuinen liikevaihto on yli 2 miljardia dollaria. Ja vastaavia palveluita on käytännössä kaikissa maissa - joiden markkinan Google voisi uudistuksella itselleen napata. Suomessa asuntojen myynti-ilmoitusten markkinaa hallitsevat Alma Median omistama Etuovi.com sekä norjalaisen Vendin omistama Oikotie.

Googlen tapa tunkea itsensä uusille markkinoille ja käyttää hakukoneensa määräävää markkina-asemaa uuden markkinan itselleen nappaamiseen on toisaalta myös kilpailuviranomaisten syynissä. Viime vuonna Euroopan Unioni langetti Googlelle 2,4 miljardin euron sakot, kun sen todettiin suosineen omaa hintavertailupalveluaan hakutuloksissa.

Lisäksi Googlen haun oletuksena tarjoamaa tekoälyn luomaa yhteenvetoa pidetään verkkojulkaisijoiden keskuudessa "varastamisena", jonka on jo todettu kutistavan verkkosivustojen liikennettä merkittävästi.