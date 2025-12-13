EU asettaa pakollisen 3 euron tullin kaikille ulkomailta tuleville tilauksille

Euroopan Unioni on kyllästynyt Kiinasta vyöryvään pienten pakettien tulvaan, kun kansalaiset ovat ihastuneet Temun ja Sheinin kaltaisiin halpakauppoihin.

Tilausvyöryjen suitsimiseksi on toki tehty jo aiemminkin jotain: aiemmin voimassa ollut pienten ulkomaisten tilausten arvonlisäveroton kohtelu lopetettiin jo vuonna 2021.

Mutta seuraavaksi EU-maat ottavat käyttöön myös tullit kaikkiin EU:hun saapuviin tilauksiin - eli sama käytäntö, jonka Yhdysvallat otti käyttöön aiemmin tänä vuonna. Nykyisin EU:n ulkopuolelta voi tilata 150 euroon saakka tuotteita ilman, että niitä täytyy tullata.

Tilanne muuttuu 1.7.2026, jolloin voimaan tulee pakollinen 3 euron tullimaksu kaikille EU-alueen ulkopuolelta tilatuille verkkokauppatilauksille.

Ratkaisu on väliaikainen, sillä EU on jo hyväksynyt "oikean" tullauksen laajentamisesta kaikkiin EU:n ulkopuolelta tuleviin verkkokauppatilauksiin. Tuota uudistusta ei kuitenkaan saada voimaan ennen kuin vuonna 2028, koska uudistus vaatii laajoja uudistuksia EU:n tullausjärjestelmiin.



Kolmen euron summa kuulostaa pieneltä, mutta sekin on vuositasolla jo varsin paljon, sillä Euroopan komission mukaan EU:hun saapuu joka päivä 12 miljoonaa tullirajan alle jäävää verkkokauppatoimitusta. Mikäli tullauksen käyttöönotto ei vähennä tilausten määriä, kertyy pelkästään nyt käyttöönotettavista 3 euron tullimaksuista 36 miljoonaa euroa joka päivä, eli noin 13 miljardia euroa vuodessa.

Lisäksi marraskuussa 2026 otetaan käyttöön kahden euron suuruinen ulkomaisten verkkokauppatoimitusten käsittelymaksu, josta kertyy (mikäli toimitusmäärät eivät muutu)samalla logiikalla 24 miljoonaa euroa vuorokaudessa ja 8,7 miljardia euroa vuodessa viranomaisten kirstuihin.

Euroopan unionin yritykset ovat vaatineet kiinalaisen verkkokaupan suitsimista jo vuosien ajan, sillä ulkomaiset toimijat pääsevät kevyemmällä sääntelyllä kuin EU-maissa toimivat toimijat.

Esimerkiksi elektroniikassa EU-maissa toimivat jälleenmyyjät ovat vastuussa laitteidensa toimivuudesta ja turvallisuudesta - sekä mm. tuotteiden takuusta ja huolloista. Kiinasta suoraan kuluttajille toimitettujen tuotteiden ei tarvitse noudattaa mitään näistä vaatimuksista.

Samoin vaikkapa kosmetiikan pitää olla EU:ssa testattua ja turvalliseksi todistettua, mutta ulkomaisista verkkokaupoista tilatut tuotteet voivat sisältää käytännössä mitä tahansa, myös hengenvaarallisia ainesosia.