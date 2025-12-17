Power sai huomautusta kuluttaja-asiamieheltä hinnanalennusmarkkinoinnistaan

1.1.2023 astui voimaan muutokset alennusmyyntien markkinointiin liittyen. Uudistuksessa keskeisintä on se, että myyjän on ilmoitettava alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.





Ohjeet eivät kuitenkaan vielä ole menneet kaikille perille. Power Finland Oy on nyt saanut huomautusta kuluttaja-asiamieheltä printtimarkkinoinnissa käytetyistä harhaanjohtavista tiedoista alennusmarkkinointiin liittyen.

Powerin huhtikuussa 2025 julkaisemassa mainosliitteessä ilmoitettiin tarjousten voimassaoloajaksi 28.4.–4.5.2025. Liitteen alalaidassa kerrottiin, että alimmat hinnat, joilla tuotteita oli myyty alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana on tarkastettu 16.4.2025.

Kuluttaja-asiamies kertoo, että hinnanalennusmarkkinoinnissa on ilmoitettava selkeällä tavalla alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Myyjän on myös laskettava hinnanalennus siitä alimmasta hinnasta, jolla tuotetta on myyty alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Selkeyden vaatimus tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei alinta hintaa tai sitä koskevia lisätietoja, kuten tarkastamispäivämäärä, saa antaa tulkinnanvaraisella tavalla. Markkinoinnissa ei saa myöskään antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja alennuksista.





Kuluttaja-asiamiehen katsomuksen mukaan Powerin tapa ilmoittaa tarkistuspäivämäärä saattoi luoda kuvitelman siitä, ettei alimpana hintana ilmoitettu hintaa, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana.

Powerin markkinoinnin todettiin siis olevan sääntöjen vastaista ja harhaanjohtavaa.

"30 päivän säännön tarkoituksena on torjua keinotekoisia alennuksia ja lisätä läpinäkyvyyttä niin, että kuluttaja saa tietoa todellisesta hinnanalennuksesta", kommentoi kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Myös Powerin verkkokaupassa esiintyi harhaanjohtavaa tietoa.

Powerin verkkokaupan etusivulla oli "Katso viikon mainosliite" -linkki. Klikkaamalla linkkiä avautui mainosliite, jossa kerrottiin tarjousajaksi 28.4.–4.5.2025. Tästä huolimatta liitteessä esitettiin tavaroita, joiden tarjousaika ylitti viikon.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan oli kuluttajansuojalain vastaista, että mainosliite sisälsi myös tavaroita, joiden tarjousaika oli ilmoitettua pidempiä. Kuluttajien on voitava luottaa siihen, että tarjousmarkkinoinnin ehdot pitävät paikkansa. Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen hintaeduista on kiellettyä.





Powerin selvityksestä ilmeni, että se jatkaa tietyissä tilanteissa tarjouksen voimassaoloaikaa. Kuluttaja-asiamies kiinnitti Powerin huomiota siihen, että perättömät rajoitetut tarjoukset eivät ole sallittuja. Markkinointi, joka antaa epätoden vaikutelman tarjousten lyhytaikaisuudesta ja ainutkertaisuudesta, on harhaanjohtavaa ja siten kiellettyä.

Power sitoutui korjaamaan hinnanalennusmarkkinointiaan kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.