S-ryhmän kuljetusrobotit ovat tehneet jo miljoona toimitusta

Vuoden 2022 keväällä S-ryhmän Alepa aloitti Espoossa ensimmäisenä toimijana hyödyntämään Starship Technologiesin kuljetusrobotteja kotiinkuljetusten toteuttamisessa. Seuraavan vuoden keväällä robottien käyttöä laajennettiin yhdeksään kaupunkiin, eikä tämän jälkeen ole katsottu taaksepäin.





S-ryhmän tiedotteessa kerrotaan, että nyt S-ryhmällä on yli 800 robottia käytössä ympäri Suomen. Maailman pohjoisimmat robokuljetukset voi tilata Osuuskauppa Arinan toiminta-alueella Rovaniemellä. Yhteensä robotit toimittavat yli 170 Alepasta, Salesta ja S-marketista.

Robotteja kyetään hyödyntää Suomessa myös talvella, sillä robotteihin vaihdetaan talvirenkaat. Robotit ovat aloittamassa kolmatta talveaan Suomessa. Robottiyhtiö Starship, jonka tutkimus- ja kehitystiimi toimii osittain Helsingissä, on kehittänyt erityisen moottorinhallintaohjelmiston, joka yhdessä talvirenkaiden kanssa parantaa pitoa ja suorituskykyä haastavissa olosuhteissa.

Kasvaneet robottien määrät ja paikkakunnat ovat näkyneet kuljetustavan ja S-ryhmän ruoan verkkokaupan kasvussa. S-ryhmän mukaan kasvu on ollut viimeiset noin 20 prosenttia, mutta viimeisen vuoden aikana kasvua on tullut 27 %.

Yhteensä robottikuljetuksia onkin toteutettu jo miljoona kappaletta.





S-ryhmä kertoo, että robottien toimintaa tullaan Suomeen katsomaan esimerkiksi Kiinasta ja Ranskasta.

"Maailmalla seurataan hyvinkin tarkasti, miten S-ryhmä on rohkeasti ottanut autonomiset ruokakuljetukset käyttöön. Erityisesti skaalaus koko maahan tällaisella tahdilla sekä operointi myös talvella on herättänyt huomiota. Kumppanuuden myötä olemme pystyneet kehittämään robotteja merkittävästi", kertoo Susanna Rosenström, Starship Technologiesin Customer Success Manager.