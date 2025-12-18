Facebook vaatii rahaa, jos firma haluaa jakaa linkkejä Facebook-sivullaan
Meta on aloittanut rajallisen kokeilun, jossa yhtiö rajoittaa sitä, kuinka monta linkkiä yritykset voivat jakaa oman Facebook-sivunsa julkaisuissa.
Yhtiö on tietojen mukaan asettanut rajoituksia kokeiluluontoisesti osalle yritysten Facebook-sivuista ja kertonut sivujen ylläpitäjille, että kyseisen Facebook-sivun kautta voi jakaa vain rajallisen määrän linkkejä kalenterikuukautta kohden.
Rajoituksista pääsee eroon, jos yritys ostaa itselleen Meta Verified -leiman. Kyseinen leima on Facebookissa sivun perässä näkyvä sininen "lätkä", joka ilmaisee, että tilin omistajuus on vahvennettu.
Meta Verified -leiman saa tietyin kriteerein edelleen ilmaiseksi, mutta se on rajattu lähinnä julkisuuden henkilöille ja esimerkiksi uutismedioille. Muille yrityksille Meta Verified -merkintä maksaa vähintään 14,99 dollaria/kk eli noin 12,78 euroa/kk.
Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Social Media Today -sivuston mukaan rajoitus on erityisen ongelmallinen verkon uutissivustoille ja muille julkaisijoille.
Meta on hyvin nihkeä myöntämään ilmaista Meta Verified -leimaa verkossa toimiville pienille ja keskisuurille julkaisijoille. Mediat taas ovat perinteisesti julkaisseet kaikki uutisjuttunsa Facebookissa, luottaen siihen, että Facebookista siirtyisi lukijoita myös julkaisijan sivuille.
Sinänsä linjaus ei yllätä, sillä Meta on tarkoituksella laskenut linkkejä sisältävien Facebook-julkaisujen näkyvyyttä Facebookissa jo vuosien ajan. Nykyisellään alle 2 prosenttia kaikista Facebookissa käyttäjille näkyvistä julkaisuista sisältää linkkejä.
Rajoitukset koskevat ainoastaan Facebookin yritystilejä, eikä kokeilu vaikuta mitenkään tavallisten yksityishenkilöiden linkkien jakoon Facebookissa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.