Roborock Qrevo Curv arvostelu - muuten mainio roboimuri, mutta sen esteiden väistely on kehnoa

Kiinalainen Roborock on ollut jo pitkään robotti-imureissa yksi maailman suurimmista toimijoista. Yhtiö on ollut myös yksi kokeellisimmista alan yrityksistä, joka on näkynyt uusien ominaisuuksien tasaisella tahdilla - ja myös muotoilun vaihtelulla tuotteesta toiseen.

Testipenkkiimme saapui yksi yhtiön huipputason malleista, joka yhdistelee näitä molempia kulmia varsin mielenkiintoisella tavalla.

Roborock Qrevo Curv on ominaisuuksiltaan hyvin tyypillinen esimerkki premium-luokan roboimureista, näin vuonna 2025. Kyseessä on siis moppaava, esteitä väistelevä, kynnykset ylittävä, oman pölysäiliönsä tyhjentävä huipputason robotti-imuri, noin tuhannen euron hintalapulla.

Qrevo Curvin kaksi mielenkiintoisinta ominaisuutta ovat ehdottomasti sen lataustelakan hyvinkin persoonallinen muotoilu sekä se, että robotti on yksi ensimmäisistä malleista, joka osaa kiivetä esteiden ja kynnysten yli.

Pistimme Roborockin mallin pitkään, noin kolme kuukautta kestävään testiin keväällä 2025. Robotti valjastettiin testikohteemme ainoaksi lattioita siivoavaksi laitteeksi, tyypilliseen suomalaiseen kerrostalokotiin. Testijakso sattui vielä sopivasti osumaan pahimpaan rapakauteen, joten eteiseen kulkeutui asukkaiden mukana hiekoitushiekkaa ja muuta likaa testijakson aikana varsin reippaasti.

Joten otetaanpa selvää, miten Qrevo Curv pärjäsi...

Rakenne ja ominaisuudet

Roborock Qrevo Curv on ulkoisesti lähes identtinen minkä tahansa tavallisen robotti-imurin kanssa. Eli kyseessä on pyöreä kiekko - muotokieli, jota ei ole ihmeemmin yritetty haastaa, paria poikkeusta lukuunottamatta.

Päältä katsottuna sama tuttu ja turvallinen muotoilu jatkuu. Pyöreä kiekko, jossa on kaksi fyysistä nappia, lidar-tutka ja... siinäpä se.

Pohja on robotti-imureiden mielenkiintoisin paikka, koska siellä on yleensä tehty valintoja, jotka vaikuttavat koko laitteen toimintaan merkittävästi.

Qrevo Curvin tapauksessa huomio kiinnittyy aivan ensimmäiseksi siihen, että Roborock on päättänyt laittaa Qrevo Curviin vain yhden siivoustelan. Yleensä ottaen roboimureiden osalta kahden siivoustelan ratkaisu on ollut tehokkaampi valinta - mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin arvostelussamme, kun perehdytään siivoustulokseen.

Toinen silmiinpistävä seikka koskee moppilevyjen paikkaa. Moppilevyt ovat siis Qrevo Curvinkin tapauksessa irtoavaa mallia, eli robo jättää ne tarvittaessa telakkaansa, jos tehtävänä on ainoastaan imuroida.





Mutta katse kiinnittyy erityisesti toisen moppilevyn kiinnityskohtaan, joka tekee hauskan mutkan. Kyseinen ratkaisu on tehty siksi, että Roborock Qrevo Curv osaa "kurottaa" toista moppityynyään pidemmälle kuin toista. Tämänä kurottelun ansiosta robo yltää paremmin nurkkiin ja seinänvierustoihin. Mitenkään täysin uniikki ratkaisu tämä ei ole, sillä vastaavia on nähty mm. Ecovacsilta - ja vaikkapa Roborockin oma Saros 10 toteuttaa samaa ideaa, mutta hieman eri tavalla.

Moppilevyt paikoillaan Roborock näyttää pohjasta oikeastaan täsmälleen samalta kuin valtaosa kilpailijoidenkin noin tuhannen euron roboimureista.

Esteiden havainnointi tapahtuu robotin päällä olevan Lidarin ja robotin keulassa olevan kameran avulla.

Lidar puolestaan tunnistaa siis asunnon isot linjat ja selkeät esteet, mutta kameran tehtävänä on tunnistaa lattialle unohtuneet esteet - kuten vaikkapa sukat ja johdot.

Ylivoimaisesti erikoisin ulkoinen piirre Roborock Qrevo Curvissa on sen lataustelakka. Telakka on teknisesti sinänsä tutun turvallinen, mutta sen muotoilussa on otettu harvinaista irtiottoa tavanomaiseen nähden. Eli telakka on todellakin hyvin vahvasti "kurvilla" päältä.

Tämä oli itse asiassa sekä hyvä että huono puoli testijakson aikana: roboimurin telakan päälle tulee helposti kasattua kaikenlaista ryönää, eli robon kodista tulee helposti pienen pieni sohvapöytä, johon voi heittää saapuneet postit, kasan vaatteita, jne. Mutta Curvin telakan päälle ei voinut laittaa mitään, koska ne olisivat valuneet siitä lattialle.

Hyvä puoli tämä oli siksi, että vesisäiliöitä tyhjentäessä ja täyttäessä ei tarvinnut raivata telakan päälle kertynyttä sälää ensin pois.

Pyöreän kannen alta löytyvät siis robotin vesisäiliöt - yksi likavedelle ja yksi puhtaalle vedelle, sekä telakan pölypussi, jonne Qrevo Curv tyhjentää robotin sisäisen pölysäilön siivouksen lopuksi.

Vesisäiliöt olivat nekin hyvin tavanomaisen kokoiset: puhtaan veden astiaan mahtuu neljä litraa vettä ja likaisen veden säiliöön mahtuu puolestaan 3,25 litraa likavettä.

Robotti pesee omat moppityynynsä sitä varten tarkoitetussa kaukalossa, jonne moppityynyt tipautetaan siivouksen lopuksi. Eli tämäkin ominaisuus on täsmälleen samalla tavalla toteutettu kuin useimmissa muissakin kilpailijoissa (esim. Ecovacs Deebot X2 ja Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI).







Roborock Qrevo Curv tekniset tiedot ja hinta

Imuteho 18 500 Pa Melutaso 55–61,5 dB (valmistajan ilmoittama) Akun kapasiteetti 6 400 mAh Toiminta-aika 240 minuuttia (valmistajan ilmoittama) Latausaika noin 3 tuntia Robotti-imurin mitat (L x S x K) 35,3 x 34,8 x 10,4 cm Telakan mitat (L x S x K) 45 x 45 x 45 cm Pölysäiliön tilavuus (sisäinen) 325 ml Puhdasvesisäiliö (telakka) 4 litraa Likavesisäiliö (telakka) 3,25 litraa Kynnysten ylitys Jopa 40 mm (valmistajan ilmoittama) Mopin pesu 75 °C kuumavesipesu ja lämminilmakuivaus Wi-Fi 2,4 GHz (ei tue 5 GHz) Toiminnot Automaattinen pölysäiliön tyhjennys, mopin pesu ja kuivaus, ääniohjaus





Roborock Qrevo Curv hinnat:

Roborockin kännykkäsovellus

Roborock Qrevo Curv on ehdottomasti ns. connected tyyppinen laite. Eli sen järkevä käyttö vaatii sitä, että kotoa löytyy sekä langaton lähiverkko, että älypuhelin, jolla robotin asetuksia säädetään kuntoon. Qrevo Curvia ei missään nimessä kannata hankkia kotiin, josta näitä edellytyksiä ei löydy.

Roborockin kännykkäsovellus on yleisesti ottaen selkeydeltään parempaa keskitasoa oleva tapaus. Kiinalaismerkeille tuttuun tapaan valikoita ja asetuksia on tarjolla hengästyttävä määrä, joilla robotin ja lataustelakan toimintaa voi säätää lähes loputtomilla eri tavoilla.

Huolimatta valikoiden laajuudesta, tärkeimmät toiminnot löytyvät kuitenkin varsin selkeästi esitettynä suoraan sovelluksen päänäkymästä. Sovellusta ei tokikaan alun säätämisen jälkeen juurikaan enää tarvita - etenkään, jos robotin ajastaa imuroimaan säännöllisesti itsekseen.

Päänäkymän kautta robotin voi nopeasti komentaa siivoamaan koko asunnon, vain valitut huoneet tai halutessaan vain tietyn alueen tietystä huoneesta. Samalla voi myös säätää tarkemmat siivousasetukset, myös huonekohtaisesti. Eli halutessaan robolle voi kertoa, että makuuhuonetta ei koskaan mopata, mutta eteinen ja keittiö imuroidaan ja mopataan perinpohjin, täydellä teholla ja suurimmalla mahdollisella moppausveden käytöllä.

Karttaeditorin kautta huoneet voi jakaa haluamallaan tavalla. Lisäksi karttaeditorissa voi luoda ns. no-go -zoneja, eli alueita, joihin robo ei saa koskaan mennä. Myös moppauksen estäviä alueita (no-mop zone) voi määritellä suoraan kartalle.

Mainittakoon vielä se, että Roborock Qrevo Curv tukee tosiaan kiipeilyä, eli robotti ostaa kiivetä noin 2-3cm korkeiden kynnysten yli. Roborock itse mainitsee luvun isommaksi, mutta oikeasti paria senttiä korkeampien kynnysten ylittäminen vaatii sen, että kynnykset ovat tavallaan "portaittain" nousevia. Korkeat kynnykset merkitään karttaan erikseen, jotta robo osaa lähestyä niitä oikeassa kulmassa ja osaa ottaa käyttöön kiipeilytoimintonsa.

Asetuksista voi säätää lähes mitä tahansa robottiin liittyvää asiaa. Moppien kuivatusajan pesun jälkeen voi säätää, samoin kuin sen, miten usein moppilevyt pitäisi siivouksen aikana puhdistaa. Myös esteiden väistelyyn ja .. oikeastaan kaikkeen mahdolliseen, löytyy omia asetuksiaan.

Ajastusten luonti on helppoa ja loogista ja suosittelemmekin sellaisten asettamista omaan roboimuriin aina, jos se suinkin on mahdollista. Roboimureiden teho pohjautuu pitkälti siihen, että niitä käytetään lähes päivittäin - eikä vain silloin, kun kotona alkaa olemaan jo ahdistavan likaiset lattiat.

Roborockin sovelluksen huono puoli on se, että sitä ei ole saatavilla suomeksi. Eli valikoiden laajuudesta johtuen Roborock Qrevo Curv sopii vain sellaiselle ostajalle, joka osaa edes jossain määrin englantia. Sovellus on saatavilla sekä iPhonelle että Androidille ja se on molemmilla alustoilla käytännössä identtinen.







Siivoustulos

Roborock Qrevo Curvin siivoustulos oli itsessään mainiolla tasolla. Olin hieman skeptinen imuroinnin tehokkuudesta, johtuen siitä, että Roborock käyttää roboimurissaan vain yhtä siivoustelaa, mutta Qrevo Curv onnistui kuitenkin imuroimaan myös testikohteemme paksummat matot varsin tehokkaasti.

Lisäksi Roborockin sivuille kurottuva moppaustyyny auttoi seinänvierustojen ja nurkkien puhdistuksessa, joka näkyi erityisesti keittiössä. Myös keittiö saatiin pysymään puhtaana koko testijaksomme ajan.

Robottia käytettiin kuten roboimurit on tarkoitettukin käytettäväksi, eli imuria pyöritettiin useamman kerran viikossa. Eli robotti-imureita ei ole tarkoitettu siihen, että imuroitaisiin ainoastaan silloin, kun asunto alkaa olemaan epäsiistin oloinen. Sen sijaan imurointia tehdään säännöllisesti - ja pidetään asunto jatkuvasti siistinä.

Huonekalut, matot ja kynnykset

Huonekalujen suhteen Qrevo Curv pärjäsi selkeästi paremmin kuin useimmat kilpailijansa, sillä robotti osasi käyttää nerokkaasti hyväkseen kiipeilytoimintoaan. Testikohteessamme on keittiön tuoleina metalliset, lattiaa pitkin vaakasuunnassa kulkevilla putkijaloilla varustetut tuolit. Näihin tuoleihin on päättynyt todella, todella monen robotti-imurin testitaival vuosien mittaan.

Mutta Roborock selvitti tuolit yllättävän hyvin ja sai lähes aina nitkuteltua itsensä irti pahimmistakin pinteistä.

Ainoastaan vielä paksummasta putkesta tehdyt pöydän jalat tuottivat toisinaan ylitsepääsemättömiä ongelmia - mutta suoritus oli silti selkeästi parempi kuin useimmilla muilla, tuhannen euronkaan roboimureilla.

Pari kertaa Qrevo Curv tosin onnistui pääsemään jonkin huonekalun taakse - muttei enää sieltä pois.

Ja kuten todettua, Roborock Qrevo Curv oli yksi ensimmäisistä testaamistamme malleista, joka osasi kiivetä kynnysten yli. Testikohteenamme olleessa asunnossa tätä päästiin kokeilemaan käytännössäkin: asunnon makuuhuoneen kynnys on juuri sopivasti pari senttiä korkea ja josta yksikään aiemmin testissämme ollut imuri ei ole onnistunut kiipeämään yli.

Mutta Qrevo Curville kynnys ei ollut mikään ongelma, vaan se reippaasti kiipeili kynnyksen yli makuuhuoneeseen ja takaisin.

Mattojen kanssa Qrevo Curv oli parempaa keskitasoa. Muut matot se selvitti kunnialla koko pitkän testijaksomme ajan, mutta punottu kangasmatto oli sille toisinaan turhan vaikea vastus. Toki, todettakoon, että siihenkään Curv ei jumittanut kuin toisinaan - ehkä joka kymmenes siivouskerta.







Esteiden väistely

Tässä hintaluokassa esteiden väistelyn tasokkuus on ehdottomasti se tärkein tekijä, joka erottaa yli tuhannen euron roboimurit toisistaan. Ja valitettavasti Roborock Qrevo Curv ei ollut esteiden väistelyssä kovinkaan hyvä.

Robotti on varustettu esteet havainnoivalla etukameralla sekä lidarilla - ja se käyttää Roborockin Reactive AI -esteidentunnistuksen teknologiaa. Mutta se oli ehdottomasti yksi huonoimmista testaamistamme esteitä väistelevistä roboteista, nimenomaan esteiden väistelynsä osalta.

Jostain syystä Qrevo Curvin esteidenväistelyn algoritmit eivät tuntuneet sopivan suomalaiseen kotiin oikein millään tavalla. Robo oli itse asiassa niin usein pulassa erinäköisten asioiden kanssa, että testijakson aikana toisinaan asunnon lattiat tuli raivattua käsipelillä puhtaaksi esteistä ennen robotin töihin päästämistä.

Ja näinhän ei missään nimessä saisi tapahtua - esteitä väistelevien robottien ideana on juurikin se, että niitä varten ei tarvitse tehdä minkäänlaista esivalmistelua asunnolle. Mutta Qrevo Curvin tapauksessa näin piti tehdä.

Robotti onnistui mm. tiputtamaan työpöydän pöytälampun parikin kertaa lattialle, syömällä sen virtajohdon. Lisäksi se onnistui kerran nappaamaan omalle telakalleen johtavan virtajohdon ja viemään sen lataustelakkaan mukanaan. Tässä riski sähköiskusta oli jo ilmeinen, sillä samassa kaukalossa robotti pesee moppityynynsä.

Kännyköiden latausjohtoja se söi useammankin kerran. Etenkin jostain roikkuvat asiat tuntuivat olevan Roborockin algoritmille täysin mahdottomia tunnistettavia.

Mutta oli se pulassa myös aivan tavallisten, lattialle unohtuneidenkin asioiden kanssa. Sukkia ja muita lattialle unohtuneita asioita sai olla kaivamassa Roborockin kidasta niitäkin aivan turhan usein. Myös kengännauhat robotti oli onnistunut haukkaamaan sisuksiinsa parikin kertaa testijaksomme aikana.

Valitettavasti Qrevo Curvin kamerapohjainen esteiden väistely oli testimme perusteella niin huonoa, että sitä ei mielestäni pitäisi markkinoida esteitä väistelevänä robottina lainkaan. Joka on tuhannen euron imurille varsin tyly tuomio.

Akkukesto ja latausaika

Roborock lupaa robotille 240 minuutin akkukestoa. Yksittäinen 60 neliöisen kerrostaloasunnon siivous, mopaten ja imuroiden, kesti testeissämme yleensä noin 50 minuutin verran - josta oman aikansa otti mopin puhdistus kesken siivouksen.

Tästä voidaan nopeasti vetää se johtopäätös, että Qrevo Curvin akku riittäisi varsn mainiosti noin 200 neliöisen omakotitalon siivoukseen, ilman välilatausta. Akun kesto itse asiassa pitenee hieman, jos roboa käyttää moppaustilassa, sillä robo lataa itseään samalla, kun se pesee moppityynyjään kesken siivouksen.

Akun latautuminen täysin tyhjästä täyteen kestää noin 3,5 tuntia. Käytännössä Qrevo Curvin akku ja latausnopeus tarkoittavat yhdessä sitä, että robo ehtii yhden 8-tuntisen työpäivän aikana siivoamaan valtavan kokoisen omakotitalonkin kertaalleen.

Toki, asunnon ns. monimutkaisuus, esteiden määrä, jne vaikuttavat siivouksen kestoon merkittävästi.

Melu

Qrevo Curv ei ollut muita verrokkejaan äänekkäämpi, mutta ei myöskään kilpailijoitaan hiljaisempi.

Robotin imurointiääni on suhteellisen siedettävällä tasolla, vaikka eihän sitä mielellään samassa huoneessa jaksaisi kuunnella. Oman, erikoisen lisänsä robotin äänimaailmaan antaa hieman erikoinen "kitinä", joka pääsee robotista silloin, kun se nostaa omaa runkoaan esimerkiksi kynnyksiä ylittäessään tai maton reunaa lähestyessään.

Kuten aina, isoin meteli robotista pääsee silloin, kun se lopettaa siivouksen ja palaa takaisin telakalleen. Robon sisäinen pölysäiliö imaistaan tällöin telakassa odottavaan isoon pölypussiin. Ja tämä mekanismi aiheuttaa varsin hurjan metelin, joka onneksi kestää vain noin puolen minuutin ajan.

Muut havainnot

Varsin kehnosti toimineen esteiden väistelyn lisäksi Roborock Qrevo Curvia vaivasi tietyn asteinen hölmöys, jota ei osaisi odottaa enää tuhat euroa maksavalta roboimurilta, varsinkaan vuonna 2025.

Hölmöys ilmeni mm. siten, että jos robotti komennettiin siivoamaan viereisessä huoneessa oleva tietty alue ("zone cleaning"), Qrevo Curv ei tuntunut osaavan siirtyä kyseiseen huoneeseen. Sen sijaan robo yritti usean minuutin ajan puskea väkisin itseään seinän läpi - eli suorinta linnuntietä - kohteeseensa. Vasta pitkän yrityksen jälkeen robo tajusi pikkuhiljaa siirtyä oviaukkoja käyttämällä haluttuun huoneeseen, jossa valittu siivousalue oli.





Aivan näin hölmö robo ei sentään ollut, kun se komennettiin siivoamaan kokonainen toinen huone ("room cleaning"), mutta siinäkin olisi ollut parantamisen varaa. Robotin olisi kuvitellut keksineen parin kuukauden testijakson aikana jo suorimman ja helpoimman reitin telakastaan makuuhuoneeseen. Mutta sen sijaan se päätti yrittää oikaista keittiön tuoliviidakon läpi. Jälleen, siirtymisessä toiseen huoneeseen kesti useita minuutteja, kun robo ei ymmärtänyt käyttää esteetöntä reittiä haluttuun kohteeseen.

Yhteenveto

Roborock Qrevo Curvissa on paljon hyviä piirteitä. Se siivoaa hyvin ja sen pitkälle ulottuva, sivulle kurottuva moppilevy oli oikein näppärä lisä seinänvierustojen puhtaana pitämiseen.

Erityiskiitosta robo ansaitsee kiipeämistoimintonsa ansiosta - Qrevo Curv on yksi harvoista testaamistamme roboteista, joka (lähes aina) selvitti testikohteemme tuolilabyrintin kunnialla. Se oli myös yksi ensimmäisistä testaamistamme roboteista, joka osasi ylittää kynnyksiä - ja toiminto tuli todellakin tarpeeseen, sillä testikohteemme makuuhuoneeseen ei ollut yksikään roboimuri päässyt aiemmin.

Myös telakan muotoilu oli ilahduttavan erilainen ja... kiva.

Mutta valitettavasti robotti kaatuu kokonaisuutena siihen, että sen käyttövarmuus ei vastaa sen kovaa, tuhannen euron hintalappua (arvosteluhetkellä, 05/2025).

Tuhannen euron hintalapulla, armon vuonna 2025, robotin pitää jo oikeasti osata väistellä onnistuneesti kaikkia lattialle unohtuneita esteitä kengännauhoista ja sukista aina kännykkälatureihin saakka. Roborock Qrevo Curv epäonnistui tässä lähes jatkuvasti - roboon luotettiin lopulta niin vähän, että sitä varten alettiin keräämään lattialla olevia esteitä erikseen pois. Eli toimittiin aivan kuin käytössä olisi "tyhmä" ja halpa perusrobotti.

Samaa kastia olivat myös robotin ongelmat reittien ymmärtämisessä. Nämäkin virheet ovat hyväksyttävissä halvoissa roboimureissa, mutta eivät missään nimessä tuhannen euron imurin kanssa.

Sinänsä imurina Roborock Qrevo Curv oli hyvä, mutta koska iso osa sen hinnasta muodostuu todennäköisesti juurikin esteiden väistelyn tekniikasta - ja sen hinnasta. Jos Qrevo Curvin hinta laskee joskus alle 500 euron, se voi silloin olla hyvinkin ostamisen arvoinen - kunhan ajattelee sitä vain itsestääntyhjentävänä, moppaavana roboimurina - ilman esteidenväistelyä.







Vaihtoehdot

Vaihtoehtoja Roborock Qrevo Curville on tarjolla käytännössä kaikilta suurilta valmistajilta.

Jos ajatellaan yhdistelmää, jossa on tarjolla moppaus, itsestääntyhjennys ja (oikeasti toimiva) esteiden väistely, pitäisin tällä hetkellä parhaana vaihtoehtona jo aiemmin arvostelemaamme, erinomaista Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI:ta. Sen esteiden väistely on merkittävästi parempaa kuin Qrevo Curvin ja lisäksi Samsungia on saanut viime aikoina (05/2025) usein halvemmallakin kuin Qrevo Curvia.

Roborockin omista malleista Roborock Saros 10 tarjoaa suurin piirtein samat toiminnot kuin Qrevo Curv, mutta Saroksen esteiden väistely on kuitenkin selkeästi paremmalla tasolla - joskaan sekään ei ole aivan markkinoiden kärkeä. Saros toki maksaa arvostelumme hetkellä noin 500 euroa enemmän kuin Qrevo Curv. Lisäksi Saroksen moppaus ei ole aivan yhtä tehokasta kuin Qrevo Curvin vastaava, johtuen erilaisesta moppauksen toteutuksesta.

Ecovacsilta Roborock Qrevo Curvia tavallaan vastaava malli on arvostelussamme käynyt Ecovacs Deebot T30. "Tavallaan" siksi, että Ecovacissa ei ole lainkaan kamerapohjaista esteiden väistelyä - mutta toisaalta Roborockin esteiden väistely toimi testissämme niin kehnosti, että ero mallien välillä on tässä suhteessa varsin marginaalinen. Ecovacs kuitenkin maksaa vähemmän kuin Roborock ja on muilta ominaisuuksiltaan hyvinkin kilpailukykyinen.

Ja viimeisenä vaihtoehtoisena vinkkinä mainittakoon Roomba j7+, jota saa nykyisin jo varsin edullisestikin. Siitä ei löydy moppausta, mutta sen kameraan pohjautuva esteiden väistely toimi arvostelussamme aikanaan selkeästi Roborock Qrevo Curvia paremmin.

Plussat

Hyvä siivoustulos

Kiipeilytoiminto, jonka ansiosta pääsee kynnysten yli

Varsin hyvä kännykkäsovellus

Pitkä akkukesto

Ilahduttavan erilainen lataustelakka





Miinukset

Kehnosti toimiva esteiden väistely

Parhaiden reittien löytäminen ei tunnu onnistuvan

Sovellusta ei ole suomennettu

Hinta on liian kova toimivuuteen nähden





Tähdet

Valitettavasti näin vuoden 2025 puolivälissä tuhannen euron roboimureiden tärkeimmäksi erottuvaksi kriteeriksi on alkanut muodostumaan niiden tietynlainen toimintavarmuus, joka tarkoittaa siis käytännössä sitä, miten hyvin ne pärjäävät ilman kodin "robottiystävälliseksi" tekemistä. Siivoustuloksen osalta tuhannen euron roboteissa ei juurikaan enää eroja ole - se kaikissa huippumalleissa on sinänsä jo erittäin hyvällä tasolla.

Mutta tässä tärkeimmässä, eli esteiden väistelyssä ja toimintavarmuudessa Qrevo Curv oli paha pettymys. Kun suhteutamme tuotteen tähdet sen arvosteluhetken myyntihintaan, niin Qrevo Curv ei ole millän muotoa kovinkaan hyvä diili.

Esteiden väistelyn ongelmista ja robotin navigaation tietynlaisesta hölmöydestä joudumme nappaamaan kerralla kaksi kokonaista tähteä pois.