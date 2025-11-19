Black Friday 2025 - lista parhaista tarjouksista (tilanne 19.11.)
Virallinen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 28.11., mutta kampanjat käynnistyivät tänäkin vuonna jo hyvissä ajoin ennen virallista Mustaa Perjantaita ja ne jatkuvat aina Cyber Monday -maanantaille asti.
Tarjouksia on luonnollisesti saatavilla satoja, mutta kaikki niistä eivät ole hyviä. Tähän juttuun keräämme mielestämme parhaimmat tarjoukset ja päivitämme listaa jatkuvasti. Olemme poistaneet tarjouksista kaikki sellaiset "diilit", joissa tuote on ollut 3kk sisään oikeasti halvemmalla myynnissä kuin nyt Black Fridayn tarjouksissa - eli listaamme seuraamalla et tule myöskään "tarjoushuijatuksi".
Lista päivittyy jatkuvasti varsinaisen Black Friday -pääpäivän lähestyessä ja sen jälkeenkin, joten kannattaa tarkistaa tilanne sivultamme aika ajoin. Tämän sivun osoite toimii koko kampanjajakson ajan, joten pistä sivu kirjanmerkkeihin ja seuraa päivityksiä suoraan täältä.
Osa tarjouksista saattaa päättyä jo ennen varsinaista Black Fridayta - tulemme merkitsemään päättyneet tarjoukset yliviivauksella tai poistamaan ne kokonaan listalta. Samoin toimitaan tuotteiden osalta, jotka myydään loppuun kampanjan aikana.
- Kännykät
- Älykellot ja urheilukellot
- Älysormukset
- Kuulokkeet ja kaiuttimet
- Robotti-imurit
- Näytöt
- Tabletit
- OLED-televisiot
Kännykät
OnePlus Nord 5 (256GB)
- alin hinta nyt: 299 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord 5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
OnePlus 13 (256GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 699 euroa
OnePlus 13 (512GB)
- alin hinta nyt: 699 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus 13 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 798 euroa
Apple iPhone 16e (128GB)
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Apple iPhone 16e tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 549 euroa
Apple iPhone 16 (128GB)
- alin hinta nyt: 679 euroa
- Apple iPhone 16 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 799 euroa
Apple iPhone 15 (128GB)
- alin hinta nyt: 549 euroa
- Apple iPhone 15 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 650 euroa
Fairphone 5 (128GB)
- alin hinta nyt: 389 euroa
- Fairphone 5 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 489 euroa
OnePlus Nord CE5 (128GB)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- OnePlus Nord CE5 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 249 euroa
Google Pixel 10 (128GB)
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 759 euroa
Google Pixel 10 (256GB)
- alin hinta nyt: 799 euroa
- Google Pixel 10 tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 917 euroa
Google Pixel 10 Pro (128GB)
- alin hinta nyt: 859 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1008 euroa
Google Pixel 10 Pro (256GB)
- alin hinta nyt: 959 euroa
- Google Pixel 10 Pro tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1120 euroa
Samsung Galaxy S25 Ultra (256GB)
- alin hinta nyt: 899 euroa
- Samsung Galaxy S25 Ultran tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1029 euroa
Samsung Galaxy A56 (128GB)
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Samsung Galaxy A56:n tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 309 euroa
Älykellot
Garmin Forerunner 955
- alin hinta nyt: 269 euroa
- hinnat muissa kaupoissa
- Garmin Forerunner 955 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 299 euroa
(huom! sama kello oli tarjouksessa tasan samalla 269e hinnalla viime vuoden Black Fridayn aikaan)
Xplora X6 Play eSIM (lasten älykello)
- alin hinta nyt: 119 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 179 euroa
Garmin Venu 4 (41mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (41mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 499 euroa
Garmin Venu 4 (45mm)
- alin hinta nyt: 476 euroa
- Garmin Venu 4 (45mm) tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 490 euroa
Apple Watch SE (vm. 2023 / 40mm)
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 199 euroa
Älysormukset
Oura Ring 4
- alin hinta nyt: 279 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 399 euroa
- Huom! Hinta on "alkaen", eli hinta voi olla korkeampikin, riippuen valitusta sormuksen materiaalista ja koosta
Samsung Galaxy Ring
- alin hinta nyt: 239 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään, ennen Black Friday -tarjouksia: 329euroa
Kuulokkeet ja kaiuttimet
OnePlus Nord Buds 3 Pro
- alin hinta nyt: 29 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 39 euroa
Sony WH-1000XM4
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM4 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 222 euroa (maksoivat 199e myös vuoden 2024 lopulla)
Sony WH-1000XM5
- alin hinta nyt: 249 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM5 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 293 euroa
Sony WH-1000XM6
- alin hinta nyt: 399 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sony WH-1000XM6 -kuulokkeiden arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 469 euroa, paitsi kahden päivän ajan elokuussa 2025, jolloin kuulokkeita sai 343 eurolla
Apple AirPods Pro (2. sukupolvi / USB-C)
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 219 euroa
Sennheiser Momentum 4
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 199 euroa
Apple AirPods 4
- alin hinta nyt: 99 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 129 euroa
Sony WF-1000XM5 (nappikuulokkeet)
- alin hinta nyt: 199 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 228 euroa
Robotti-imurit
Dreame X50 Ultra Complete
- alin hinta nyt: 869 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X50 Ultra Complete arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 959 euroa
Roborock Saros Z70
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros Z70 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1199 euroa (päivän ajan elokuussa)
Roborock Saros 10
- alin hinta nyt: 819 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros 10 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1099 euroa
Roborock Qrevo Edge
- alin hinta nyt: 669 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sisarmallin, Roborock Qrevo Curvin arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 769 euroa
Roborock QR 798
- alin hinta nyt: 399 euroa
- Tietoa Roborock QR 798 ominaisuuksista
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 443 euroa
Roomba Plus 505 Combo + AutoWash
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Roomba Plus 505 Combon tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 599 euroa
Tietokoneen näytöt
Samsung Odyssey G9 49" Ultrawide Curved (144Hz)
- alin hinta nyt: 569 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 749 euroa
LG UltraGear 45GX950A 45" OLED (kaareva pelinäyttö, 165Hz)
- alin hinta nyt: 1289 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1999 euroa
Samsung Odyssey G5 34" Ultrawide Curved
- alin hinta nyt: 249 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk ennen Black Friday -tarjouksia: 269 euroa
Asus ROG Strix 27" -pelinäyttö (240Hz)
- alin hinta nyt: 500 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 538 euroa
Samsung Odyssey G3 24" -pelinäyttö (180Hz)
- alin hinta nyt: 80 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 99 euroa
Samsung Odyssey G6 OLED -pelinäyttö (240Hz)
- alin hinta nyt: 479 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 579 euroa
Tabletit
OnePlus Pad Lite (8 / 128GB)
- alin hinta nyt: 159 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 219 euroa
Samsung Galaxy Tab A9+ (5G / 128GB)
- alin hinta nyt: 179 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 235 euroa
OLED-televisiot
Listaamme tällä kertaa ainoastaan OLED-televisioiden tarjouksia. Suosittelemme tutustumaan artikkeliimme, jossa selitetään OLED ja QLED -tekniikoiden erot.
LG 55" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1277 euroa
LG 65" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 1899 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 2299 euroa
LG 77" OLED evo C5 4K TV (2025)
- alin hinta nyt: 2099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 2399 euroa
Samsung 65" S90F 4K OLED (2025)
- alin hinta nyt: 1599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 1799 euroa
