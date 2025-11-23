--->
Black Friday: Parhaat robotti-imuri -tarjoukset -lista

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Tämän vuoden Black Friday -tarjoukset ovat jo täydessä vauhdissa. Mutta kuten kaikkina aiempinakin vuosina, vain osa tarjouksista on ns. oikeita tarjouksia - ja osassa "tarjouksista" kuluttajia vedätetään keinotekoisesti ennen kampanjan alkua nostetuilla hinnoilla.

Keräämme tähän listaamme ainoastaan oikeita, järkeviä tarjouksia myynnissä olevista robotti-imureista, joiden tarjoushinta on oikeastikin hyvä.

Olemme arvostelleet robotti-imureita jo vuodesta 2017 lähtien ja osaamistamme niiden osalta pidetään yleisesti ottaen erittäin kovana.

Kaikkien tarjousnostojen yhteyteen olemmekin lisänneet myös linkin arvosteluumme, jos vain kyseisen robotti-imurin olemme arvostelleet. Niiden mallien osalta, joita emme ole arvostelleet, on tarjolla linkki robotin teknisiin tietoihin.

Jotta ymmärtäisit paremmin sitä, mitä modernista robotti-imurista kannattaa tietää ennen ostopäätöstä, suosittelemme tutustumaan vaikkapa Roborockin mallien valintaoppaaseemme. Vaikka kyseinen opas kattaakin lähinnä Roborockin mallit, siitä löytyy myös yleisiä vinkkejä roboimurin valintaan.

Päivitämme listaa jatkuvasti, aina kun uusia tarjouksia roboimureista ilmestyy, joten seuraa tätä sivua läpi koko Black Fridayn ajan.

Alla tällä hetkellä voimassa olevat tarjoukset:

Dreame X50 Ultra Complete


Roborock Saros Z70


Roborock Saros 10


Roborock Qrevo Edge


Roborock QR 798


Roomba Plus 505 Combo + AutoWash


Roomba Plus 105 Combo


Ecovacs Deebot T50 Omni


Ecovacs Deebot T80 Omni


Muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy koko Black Friday -kauden ajan, aina kun uusia (hyviä) tarjouksia ilmestyy.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.

