Black Friday: Parhaat robotti-imuri -tarjoukset -lista
Tämän vuoden Black Friday -tarjoukset ovat jo täydessä vauhdissa. Mutta kuten kaikkina aiempinakin vuosina, vain osa tarjouksista on ns. oikeita tarjouksia - ja osassa "tarjouksista" kuluttajia vedätetään keinotekoisesti ennen kampanjan alkua nostetuilla hinnoilla.
Keräämme tähän listaamme ainoastaan oikeita, järkeviä tarjouksia myynnissä olevista robotti-imureista, joiden tarjoushinta on oikeastikin hyvä.
Olemme arvostelleet robotti-imureita jo vuodesta 2017 lähtien ja osaamistamme niiden osalta pidetään yleisesti ottaen erittäin kovana.
Kaikkien tarjousnostojen yhteyteen olemmekin lisänneet myös linkin arvosteluumme, jos vain kyseisen robotti-imurin olemme arvostelleet. Niiden mallien osalta, joita emme ole arvostelleet, on tarjolla linkki robotin teknisiin tietoihin.
Jotta ymmärtäisit paremmin sitä, mitä modernista robotti-imurista kannattaa tietää ennen ostopäätöstä, suosittelemme tutustumaan vaikkapa Roborockin mallien valintaoppaaseemme. Vaikka kyseinen opas kattaakin lähinnä Roborockin mallit, siitä löytyy myös yleisiä vinkkejä roboimurin valintaan.
Päivitämme listaa jatkuvasti, aina kun uusia tarjouksia roboimureista ilmestyy, joten seuraa tätä sivua läpi koko Black Fridayn ajan.
Alla tällä hetkellä voimassa olevat tarjoukset:
Dreame X50 Ultra Complete
- alin hinta nyt: 869 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Dreame X50 Ultra Complete arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 959 euroa
Roborock Saros Z70
- alin hinta nyt: 1099 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros Z70 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1199 euroa (päivän ajan elokuussa)
Roborock Saros 10
- alin hinta nyt: 819 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Roborock Saros 10 arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 1099 euroa
Roborock Qrevo Edge
- alin hinta nyt: 669 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Sisarmallin, Roborock Qrevo Curvin arvostelumme
- Alin hinta 3kk sisään: 769 euroa
Roborock QR 798
- alin hinta nyt: 399 euroa
- Tietoa Roborock QR 798 ominaisuuksista
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 443 euroa
Roomba Plus 505 Combo + AutoWash
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Roomba Plus 505 Combon tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 599 euroa
Roomba Plus 105 Combo
- alin hinta nyt: 129 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 199 euroa
Ecovacs Deebot T50 Omni
- alin hinta nyt: 499 euroa
- Ecovacs Deebot T50 Omnin tekniset tiedot
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 629 euroa
Ecovacs Deebot T80 Omni
- alin hinta nyt: 599 euroa
- Hinnat muissa kaupoissa
- Alin hinta 3kk sisään: 799 euroa
Muiden tuoteryhmien tarjouksia löydät AfterDawnin Black Friday -seurannasta, joka päivittyy koko Black Friday -kauden ajan, aina kun uusia (hyviä) tarjouksia ilmestyy.
Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.
