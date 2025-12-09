Tanskan postilaitos lopettaa kirjepostin vuoden lopulla, 401 vuoden toiminnan jälkeen

Tanskan postilaitos eli Post Danmark lopettaa kirjepostin välittämisen 30.12.2025.

Tanskan virallinen postilaitos perustettiin vuonna 1624, eli toiminta ehti jatkua 401 vuoden ajan, kunnes lopulta nykyaika teki toiminnasta kannattamatonta.

Tanskan postilaitos yhdistyi Ruotsin postilaitoksen kanssa vuonna 2008 ja yhtiöistä muodostui Suomessakin tuttu PostNord. Kirjepostista Tanskassa vastaava Post Danmark on PostNordin tytäryhtiö, joka tunnetaan myös nimellä PostNord Denmark.

Vielä vuonna 2000 Tanskan posti kuljetti 1,5 miljardia kirjettä postilaatikoihin Tanskassa, mutta määrä on romahtanut digitalisaation edetessä ja vuonna 2024 luku oli enää 110 miljoonaa.

Samalla postilähetysten hinta on kivunnut reippaalla tahdilla, kun vähenevillä kirjelähetyksillä on pitänyt kattaa kuitenkin koko kirjepostiverkon kustannukset. Tavallisen kirjepostimerkin hinta on Tanskassa nykyisin 29 kruunua eli 3,88 euroa. Vertailun vuoksi, Suomessa kirjeen lähetys maksaa nykyisin 2,75 euroa. Meillä Traficomin tilastojen mukaan kirjeitä lähetettiin enää 37 miljoonaa kappaletta vuonna 2023.



The Timesin mukaan (maksumuuri) Tanskassa alettiin keräämään lähtevän postin laatikoita pois katukuvasta jo kesällä. Viimeisetkin kirjelaatikot kerätään pois joulun välipäivinä ja muutama laatikoista siirretään museoihin jälkipolvien ihasteltavaksi.

Aivan täysin kirjeiden lähettäminen ei Tanskassa lopu, sillä yksityinen firma ottaa kopin PostNordin jälkeen kirjeiden välityksestä. Mutta uusi toimija DAO toimittaa kirjeet huomattavasti harvemmin ja hitaammin kuin PostNord aiemmin - ja todennäköisesti kirjepostin hinta nousee jatkossa yhä enemmän. Lisäksi lähtevän postin keräykseen tarkoitettu kirjepostilaatikoiden verkosto on vuodenvaihteessa kadonnut katukuvasta, joka kiihdyttänee kirjepostin kuolemaa Tanskassa entisestään.

PostNord jatkaa Tanskassakin pakettien toimittajana, yhtenä toimijana muiden alan yritysten seassa.