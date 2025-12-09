Ihmiset ovat alkaneet puhumaan samalla tavalla kuin tekoälybotit

Pienet vihjeet sekä yksi pienimuotoinen tutkimus viittaavat siihen, että ihmiset ovat alkaneet muuttamaan tapaansa puhua ja kirjoittaa. Ihmisten käyttämä kieli on alkanut muistuttamaan yhä enemmän ja enemmän sellaista kieltä, jota tekoäly tuottaa.

New York Timesin kolumnisti Sam Kriss pohtii artikkelissaan (maksumuuri) sitä, miten tietyt lauserakenteet ovat alkaneet hiipimään tavallisten, lihaa ja verta olevien ihmisten puhetapaan - vaikka juuri kyseisiä lauserakenteita on pidetty parin viime vuoden ajan selvinä merkkeinä siitä, että teksti tai puhe on tekoälyn tuottamaa.

Lisäksi jotkut harvinaiset sanat ovat alkaneet putkahtelemaan takaisin arkikieleen, kun tekoäly on jostain syystä rakastunut niiden käyttöön. Esimerkkinä Kriss käyttää englanninkielistä sanaa tapestry, joka on suurimmalle osalle tavallisista ihmisistä varsin harvoin käytetty sana, mutta hänen mukaansa sanaan on alkanut törmäämään arkisessa käytössä todella usein tekoälyn yleistyttyä.



Lisäksi sanonnat, joita käytetään lähinnä virallisissa yhteyksissä, eli esimerkiksi poliitikkojen lakialoitteiden yhteydessä, ovat vaivihkaa tulleet tavallisiksi myös normaaleissa teksteissä - joissa niitä ei ole oikeastaan koskaan aiemmin käytetty.

Wired puolestaan kertoo Redditin moderaattoreiden tuskasta, kun ihmisten kirjoittamaa tekstiä ei enää pysty erottamaan tekoälyllä tuotetusta. Aluksi moderaattorit epäilivät, että syynä olisi tekoälyn käyttö tekstin tuottamisen apuvälineenä, mutta syvemmän selvittelyn jälkeen paljastuikin, että ihmiset aivan itse ovat alkaneet kirjoittamaan samoin kuin tekoäly kirjoittaisi.

Gizmodo uutisoi jo kesällä 2025 tutkimuksesta, jossa havaittiin "GPT-sanojen" yleistyneen valtavasti ihmisten kirjoittamissakin teksteissä sen jälkeen kun ChatGPT julkaistiin vuoden 2022 lopulla.