Pebble Index 01 älysormus: Kertakäyttöinen, ei seuraa terveyttä

Kerroimme taannoin, miten legendaarinen älykellovalmistaja Pebble on tekemässä paluuta.

Nyt Pebble on laajentamassa valikoimaansa myös älysormusten markkinoille - eli markkinaan, jota hallitsee suomalainen Oura.

Mutta Pebblen lähestymistapa älysormuksiin on täysin erilainen kuin kaikkien kilpailijoidensa.

Ensinnäkään Pebble Index 01 -sormus ei mittaa lainkaan kantajansa elintoimintoja: ei sykettä, ei aktiivisuutta, ei mitään.

Sen ainoa toiminto on itse asiassa se, että siinä on nappi, jota painetaan. Kun nappia painetaan, sormus tallettaa ääntä painamisen ajan, mutta kuitenkin korkeintaan viiden minuutin ajan.

Tallennettu ääni siirretään langattomasti sormuksen kanssa paritettuun kännykkään, jossa se puretaan tekstimuotoon. Pebblen mukaan sovellus osaa purkaa ääntä tekstiksi 99 eri kielellä. Halutessaan tallennettu ääni käynnistää puhelimessa pyörivän tekoälyn, joka suorittaa äänitallenteella sille lähetettyjä komentoja, kuten asettaa vaikkapa muistutuksen kalenteriin.



Hämmentävin sormuksen ominaisuus liittyy kuitenkin sen lataukseen. Tai siis siihen, että Pebblen älysormusta ei voi ladata lainkaan, mitenkään.

Kun sormuksen akku aikanaan loppuu, siitä tulee kierrätysjätettä, jonka valmistaja toivoo, että ostajat lähettävät takaisin Pebblelle asianmukaista kierrätystä varten. Akku kestää noin 12 - 14 tunnin äänitysten verran.

Yhtiö itse on kääntänyt tämän piirteen niin, että "Pebblen sormusta ei tarvitse koskaan ladata".

Sormukselle luvataan 30 vuorokauden takuu ja se maksaa ennakkotilattaessa 75 dollaria eli noin 64,50 euroa. Ennakkotilauskauden päätyttyä sormuksen hinta nousee 99 dollariin.

Pebble Index 01:n toimitukset alkavat maaliskuussa 2026.