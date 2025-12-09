Sosiaalinen media kiellettiin nuorilta Australiassa

Nyt on alkanut maailman mittakaavassa ennennäkemätön ihmiskoe, kun Australia otti käyttöön sosiaalisen median kiellon alle 16-vuotiaille.

Kielto astui voimaan joulukuun 10. päivä, 2025 ja kun Australiassa ollaan reilusti Suomea edellä kellossa, on kielto astunut voimaan jo Suomen näkökulmasta 9.12.2025.

Australian alaikäisten somekielto kattaa aluksi nämä palvelut:



Osa muistakin suosituista palveluista oli alun perin tarkoitus lisätä kiellettyjen palveluiden listalle, mutta ne rajattiin erikseen kieltolistan ulkopuolelle. Nämä palvelut ovat siis jatkossakin sallittuja alle 16-vuotiaille:



Australiassa lakia valvova eSafety Commissioner vaatii, että estolistalla olevat palvelut rakentavat palveluihinsa "uskottavat ja toimivat" tavat tunnistaa alaikäiset käyttäjät varmuudella.

eSafety Commissioner on erikseen linjannut, että esimerkiksi tapauksissa, joissa käyttäjätili on yli 16 vuotta sitten luotu, ei käyttäjän ikää tarvitse sen kummemmin varmentaa.

Lisäksi valvoja painottaa, että listalle on nostettu tässä vaiheessa vain kaikkein suurimmat alle 16-vuotiaiden käyttämät palvelut, mutta listaa voidaan jatkossa laajentaa tarpeen mukaan.

Valvova organisaatio painottaa myös sitä, että Australiassa ei saatu aikaiseksi tarkkaa, yksiselitteistä listaa siitä, mitkä palvelut kielletään alle 16-vuotiailta, joten loppupeleissä päätökset palveluiden osalta voidaan päättää oikeusistuimen toimesta.

Säännöistä muodostettiin portaikko, joka määrittelee sen, onko palvelu laissa määritelty sosiaalisen median palvelu. Jos ehdot täyttyvät, sitä koskevat uudet ikärajasäännöt. Australian laatimat säännöt ovat:

Onko palvelu "digitaalinen palvelu"?

Onko palvelu saatavilla australialaisille käyttäjille?

Mahdollistaako palvelu sen, että käyttäjät julkaisevat jotain palveluun?

Mahdollistaako palvelu yhteyksien muodostamisen kahden tai useamman käyttäjän välille?

Onko jokin palvelun tarkoituksista se, että se mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen verkossa kahden tai useamman käyttäjän välillä?



Jos kaikkiin kohtiin vastataan kyllä, astuu kuvaan vielä poikkeukset. Poikkeuksia ovat mm. palvelut joiden päätarkoitus on suora viestinvaihto käyttäjien välillä (esim. WhatsApp), verkkopelien pelaaminen tai opiskelu.

Näiden ehtojen täytyttyä ja jos palvelu ei kuulu poikkeuksiin, on se oletusarvoisesti ikärajavalvonnan piirissä.

Iän varmistamiseen palvelut käyttävät mitä tahansa varmuudella toimivaa alustaa - ja tässä suhteessa tilanne onkin hyvin sekava, sillä Australia erikseen kieltää virallisten henkilöllisyystodistusten käyttämisen iän varmentamiseen. Maassa ei ole myöskään Suomen kaltaista vahvaa tunnistautumista. Mikäli palvelut eivät noudata uutta lakia, niille voidaan määrätä 49,5 miljoonan Australian dollarin sakot (noin 28 miljoonaa euroa).



Lakia tullaan varmasti seuraamaan suurella mielenkiinnolla ympäri maailmaa. Suomeenkin on tulossa aivan lähiaikoina virallinen ikärajan varmennuksen sovellus, koko muun EU:n mukana. Aluksi sitä käytetään pelkästään aikuisviihdesivustojen ikärajojen valvontaan, mutta EU:n tarkoitus on laajentaa käyttöä muillekin alueille - ja on lähes varmaa, että sosiaalisen median kieltämistä alaikäisiltä tullaan vaatimaan hyvin pian.

Lisäksi mm. Uusi-Seelanti aikoo ottaa Australian kaltaisen kiellon käyttöön. Ranska puolestaan ei malta odottaa Euroopan laajuisia sääntöjä, vaan maassa harkitaan öisin voimaan astuvaa somekieltoa alle 18-vuotiaille.

Myös Tokiossa harkittiin kaupungin alueella alaikäisten somekieltoa, mutta siellä siihen ei päädytty. Sen sijaan Tokiossa yritetään saada läpi lakia, joka rajaisi kännykän käytön kahteen tuntiin per päivä kaikille tokiolaisille, myös aikuisille. Tokion pormestarin mukaan pelkästään alaikäisten somekäytön rajoittaminen olisi huono ratkaisu, koska nuoriso pitäisi sääntöjä epäreiluina, jos ne eivät koskisi myös aikuisia.

Australialaisilla koululaisilla alkaa kesäloma pääsääntöisesti 19.12. ja kesäloma päättyy vasta tammikuun lopulla, joten kengurumaan sosiaalisen median täyskielto iskee siinäkin mielessä mielenkiintoiseen ajankohtaan.

Päivitetty uutista 9.12.2025, kun laki astui Australiassa voimaan.