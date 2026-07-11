Verkkosivustot suunnittelevat poistuvansa Googlen hakukoneesta

Vielä jokunen vuosi ajatuskin siitä, että jokin verkkosivusto vapaaehtoisesti haluaisi sivustonsa kokonaan pois Googlen hakukoneesta kuulosti täysin pähkähullulta.

Google on tuonut perinteisesti ison osan kaikista verkkosivustojen kävijöistä hakukoneensa kautta sivustoille - ja sen myötä tietysti myös tuonut sivustoille mainostuloja. Valtaosa netin sisällöstähän rahoitetaan verkkomainoksilla.

Osalle sivustoista Google on ollut vuosikymmenten ajan aivan kriittisen tärkeä liikenteen lähde ja ns. hakukoneoptimointi onkin muodostunut omaksi taiteen lajikseen. Termillä tarkoitetaan sitä, että sivustot pyrkivät muokkaamaan sivustonsa rakennetta sellaiseksi, että se nousisi mahdollisimman ylös Googlen ja muiden hakukoneiden tuloksissa.

Ja yhtälö onkin toiminut hyvin: Google on kasvanut muiden yritysten luomia sivustoja hakukoneensa kautta suodattamalla ja jäsentämällä maailman suurimmaksi mainosfirmaksi. Ja sivustot taas ovat olleet tyytyväisiä siihen, että Google lappaa sivuille aina vain uusia lukijoita.



Mutta sitten Google päätti rikkoa tämän sanattoman sopimuksen.

Yhtiö otti hakukoneessaan käyttöön tekoälyn luomat vastaukset ja tuli samalla rikkoneeksi internetin.

Muutoksen jälkeen Google sai verkkojulkaisijoiden tuottamasta sisällöstä itselleen sisältöä, jota se pystyi näyttämään tekoälyn luomana vastauksena. Mutta samalla Googlella ei ollut enää mitään mielenkiintoa lähettää lukijoita alkuperäisen sisällön luoneille sivustoille. Eli kaiken hyödyn saa tässä uudessa maailmassa pelkästään Google.

Ja tämä on jo näkynyt. Useat suuret verkkosivustot ovat kertoneet viime vuosina miten liikenne Googlelta on romahtanut merkittävästi alaspäin ja jopa Wikipediaan Googlelta saapuva liikenne on romahtanut, kun hakukoneen käyttäjille tuntuu riittävän pelkkä tekoälyn antama vastaus.

Isoin ongelma

Google käyttää samalla sumeilematta hyväkseeen sitä, että se on kuitenkin edelleen merkittävä liikenteen lähde verkkosivustoille.

Yhtiö ei pitkään aikaan mahdollistanut tilannetta, että sivusto olisi halunnut pysyä kyllä Googlen perinteisissä hakutuloksissa, mutta ei olisi halunnut että sen sisältöä käytetään Googlen tekoälyn vastauksissa.

Eli jos halusit olla mukana Googlen hakukoneessa, myös kaikki sivuston sisältö oli annettava Googlen tekoälyn käyttöön.

Vasta aivan viime aikoina Google ryhtyi tarjoamaan mahdollisuutta sivustoille kieltäytyä sisältönsä käytöstä tekoälyn koulutusmateriaalina, mutta pysyä silti Googlen hakutuloksissa. Ja senkin mainosjätti suostui toteuttamaan vasta, kun viranomaiset Britanniassa niin määräsivät.



Mutta useat verkkosivustot epäilevät ja pelkäävät, että Google rankaisee tähän vaihtoehtoon tarttuvia sivustoja laskemalla niiden näkyvyyttä myös perinteisissä hakutuloksissa.

Radikaali ratkaisu

Nyt sieltä täältä netin reunamilta kuitenkin kuuluu kummia.

Osa sivustoista on nimittäin vakavasti harkitsemassa sitä, että ne poistuvat Googlesta kokonaan. Eli sivustojen mitään sisältöä ei löytyisi enää Googlen hakukoneesta, Googlen tekoäly ei osaisi lainata kyseisten sivustojen sisältöä ja esimerkiksi Android-puhelimissa näkyvissä Google Discoverin uutissyötteissä ei näkyisi enää kyseisten sivustojen uutisia.

Täysboikotti siis.

Tunnettu media-alaa seuraava AdWeek kertoo artikkelissaan mm. jättimäisen USA Todayn suunnittelevan Googlen bottien estämistä kokonaan seuraavan 6-12 kuukauden aikavälillä. USA Today omistaa nimikkolehtensä lisäksi myös valtavan määrän paikallisia uutismedioita ympäri Yhdysvaltoja.

Vielä isomman uhan Googlelle saattaa muodostaa kuitenkin Cloudflare.

Cloudflarella ei itsellään ole minkäänlaista verkkojulkaisutoimintaa, mutta maailman kaikista verkkosivustoista jopa viidesosa käyttää Cloudflarea sivustojensa ylläpitoon.

Cloudflare on kertonut, että se aikoo oletusarvoisesti estää kaikkien asiakkaidensa puolesta sellaiset botit, jotka käyttävät sisältöä tekoälymallien koulutukseen. Estot tulisivat voimaan syyskuussa 2026.

Koska Google ei suostu eriyttämään perinteisen hakukoneensa ja tekoälynsä käyttämiä botteja toisistaan, tarkoittaisi Cloudflaren päätös sitä, että yhdellä rysäyksellä Googlen hakukoneen hakemistosta katoaisi noin viidesosa internetin sisällöstä.

Toki sivustojen ylläpitäjät voivat erikseen muuttaa asetuksia ja sallia Googlen botit edelleenkin - ja varmasti valtaosa sivustoista näin tulisi tekemäänkin. Mutta jo pelkästään se, että Cloudflare on uskaltanut ehdottaa jotain näin järeää Googlea vastaan, kertoo sivustojen ylläpitäjien turhautumisesta Googlen toimintaan.



Vaihtoehtoja Googlelle onneksi alkaa olemaan, kuten vaikkapa omaa hakukoneindeksiä rakentava, itsekin käyttämämme, eurooppalainen Qwant ja vaikkapa toinen eurooppalainen, Ecosia.