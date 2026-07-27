Oikeus: Google ei omista hakutuloksiaan

Uutisoimme alkuvuodesta mielenkiintoisesta oikeusjutusta, jossa Google haastoi oikeuteen SerpApi-yhtiön.

SerpApi on siis yritys, joka tarjoaa verkkosivustoille tietoa siitä, miten hyvin ne sijoittuvat Googlen hakutuloksissa eri hakusanoille - ja mitkä kilpailijat ovat kullakin hakutermillä hakutuloksissa.

Google syytti SerpApia siitä, että se keräsi luvatta Googlen hakutulosten tietoja käyttöönsä. Käytännön laillisena aseena Google käytti nostamassaan oikeusjutussa Yhdysvaltain DMCA-lainsäädäntöä, jota tekijänoikeuksien omistajat käyttävät sisältönsä suojaamiseen.

Käytännössä Google siis argumentoi, että sillä on tekijänoikeus oman hakukoneensa hakutuloksiin.

SerpApi pyysi omassa vastineessaan oikeutta hylkäämään Googlen sitä vastaan nostaman kanteen. SerpApi perusteli pyyntöään sillä, että kaikki Googlen hakutuloksissaan tarjoama tieto on lähtöisin muilta verkkosivustoilta. Ja Google on itse kerännyt tiedot hakukoneeseensa muista lähteistä, kysymättä kertaakaan sitä, rikkooko se itse tekijänoikeuksia näyttäessään sivustojen sisältöä palvelussaan.



Nyt oikeus on asettunut SerpApin puolelle ja hylännyt Googlen kanteen. Oikeuden mukaan Googlen hakutulokset eivät ylitä teoskynnystä eli tekijänoikeus ei suojaa niitä millään tavalla.

Oikeusjuttu ei ole vielä aivan täysin ohi, sillä Googlella on mahdollisuus täsmentää kannettaan kolmen viikon ajan ja todistaa, että se suojelee oikeusjutullaan alkuperäisten lähteiden - eli verkkosivustojen - tekijänoikeuksia, eikä niinkään omiaan (joita oikeuden mukaan sillä ei hakutuloksiin ole).