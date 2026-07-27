Euroopan komissio julkaisi alustavia havaintoja TikTokin käytännöistä: Alaikäisten tiliasetukset rikkovat digipalvelusäädöstä – uhkana suuret sakot

Euroopan komissio on lähettänyt videopalvelu TikTokille alustavia havaintoja, joiden mukaan alaikäisten käyttäjien tiliasetukset eivät täytä EU:n digipalvelusäädöksessä (DSA) vaadittuja turvallisuusvaatimuksia.

Komission alustavan näkemyksen mukaan alustan nykyiset asetukset altistavat lapset ja nuoret liian laajalle näkyvyydelle sekä erilaisille verkkoriskeille.

TikTokissa alaikäiset voivat tällä hetkellä asettaa tilinsä julkiseksi, jolloin heidän julkaisemaansa sisältöä pääsevät tarkastelemaan kaikki käyttäjät, mukaan lukien ne, joilla ei ole omaa TikTok-tiliä.





Tämä asetus mahdollistaa myös vanhempien alaikäisten eli 16–17-vuotiaiden julkaiseman sisällön suosittelemisen kenelle tahansa alustan käyttäjälle For You Feed -syötteen kautta. Vaikka alaikäinen valitsisi yksityisen tilin, heidän profiilikuvansa ja tilinsä ovat edelleen helposti löydettävissä muiden käyttäjien seuraajalistoilta ja näkyvillä alustan ulkopuolella.

Komissio katsoo, että tämä altistaminen luo merkittäviä turvallisuusriskejä. Liian laaja näkyvyys antaa tuntemattomille ikkunan lapsen elämään ja voi johtaa ei-toivottuihin yhteydenottoihin, epäasialliseen lähentelyyn sekä verkkokiusaamiseen. Koska nuorten julkaisemat sisällöt voivat säilyä verkossa pysyvästi ja seurata heitä aikuisuuteen asti, ominaisuuksiin liittyy mahdollisesti elinikäisiä seurauksia.

Tilanteen korjaamiseksi komissio katsoo, että TikTokin olisi alaikäisten suojelua koskevien suuntaviivojen mukaisesti mukautettava alaikäisten tiliasetusten oletusarvoja.

Alaikäisen sisällön tulisi oletuksena olla vain niiden käyttäjien nähtävissä, jotka alaikäinen on erikseen hyväksynyt. Lisäksi alaikäisten sisältöä ei pitäisi missään tapauksessa päästää katsottavaksi TikTokin ulkopuolelle, eikä sitä saisi suositella muille käyttäjille For You Feed -syötteessä.

"Alaikäiset ansaitsevat turvallisen kokemuksen heti, kun he menevät verkkoon. Digipalvelusäädöksessä edellytetään, että alustat sisällyttävät alaikäisten suojelun palvelujensa suunnitteluun, ja asetetaan heidät vastuuseen, jos he eivät tee niin. Suojelun korkea taso ei saisi olla suostumus; Sen pitäisi olla oletusarvo. Tämä on meidän vastuumme eurooppalaisten lasten nykyisistä ja tulevista sukupolvista", kommentoi teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

Nyt julkaistut alustavat havainnot ovat osa komission helmikuussa 2024 käynnistämää virallista menettelyä, jossa tutkitaan TikTokin digipalvelusäädöksen noudattamista.

Havainnot perustuvat perusteelliseen tutkimukseen, johon sisältyi muun muassa TikTokin käyttöliittymän, sisäisten tietojen ja asiakirjojen analysointia sekä asiantuntijahaastatteluja. TikTokilla on nyt mahdollisuus tutustua tutkinta-aineistoon ja vastata komission päätelmiin kirjallisesti.

Mikäli näkemykset vahvistetaan lopullisessa päätöksessä, TikTokille voidaan määrätä sakko, jonka määrä on enimmillään kuusi prosenttia palveluntarjoajan vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta.





Komissio on aiemmin tehnyt alustavia havaintoja palvelun mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavasta suunnittelusta helmikuussa 2026, tutkijoiden datan saannista lokakuussa 2025 sekä mainonnan läpinäkyvyydestä joulukuussa 2025. Lisäksi tutkinta jatkuu edelleen koskien suosittelujärjestelmien aiheuttamaa haitallista sisältökierteeseen joutumista sekä alaikäisten iän vääristelystä johtuvia riskejä.

Euroopan komissio on viime aikoina jakanut runsaasti päätöksiä digipalvelusäädöksen osalta. Muun muassa Metan katsotaan rikkovan digipalvelusäädöstä Facebookin ja Instagramin riippuvuutta aiheuttavalla suunnitelulla, kun taas kiinalaiset verkkokaupat Temu ja AliExpress ovat saaneet satojen miljoonien eurojen edestä sakkoja.