Vaihdoin pois Googlesta, eurooppalaiseen Qwant -hakukoneeseen - kokemukset vuoden jälkeen

Google on hallinnut hakukoneiden markkinaa nyt jo neljännesvuosisadan ajan ja tuntuu, että yhtiölle ei löydy enää varteenotettavia kilpailijoita. Syytkin ovat toki selvät: hakukoneiden rakentaminen ja ylläpito on valtavan kallista: joidenkin arvioiden mukaan kattavan hakukoneindeksin rakentaminen ja ylläpito maksaisi kymmeniä miljardeja euroja.

Mutta edes yhtiöt, joilla rahaa olisi, eivät ole onnistuneet horjuttamaan Googlen valta-asemaa millään tavalla - paras esimerkki tästä on tietysti Microsoftin omistama Bing, jonka markkinaosuus pyörii jossain muutaman prosentin ja pyöristysvirheen tienoilla, hieman maasta riippuen.

Suomessa Googlen valta-asema on itse asiassa vielä vahvempi kuin suurimmassa osassa muita maita: meillä Googlen markkinaosuus on viime vuosina pyörinyt noin 90 prosentin tienoilla - eli Googlella on käytännössä monopoli Suomen hakukonemarkkinasta.



hakukoneiden markkinaosuudet Suomessa 02/2025 - 02/2026

Tästä keskittymisestä seuraakin sitten monia huonoja asioita.

Jos verkkosivustona et ole Googlessa tai et nouse hakutulosten kärkikymmenikköön Googlen hakutuloksissa, sivustoasi ei käytännössä ole olemassakaan. Eli Googlen algoritmit ja niiden muutokset voivat tuhota minkä tahansa verkossa toimivan sivuston - olipa kyseessä sitten uutissivusto tai verkkokauppa.

Toisekseen meidän näkemä totuutemme netistä on vahvasti Googlen algoritmien muokkaama: kun haemme tietoa jostain asiasta, näemme sen, mikä nousee Googlen hakutulosten kärkeen.

Molemmissa tapauksissa Google voisi halutessaan poistaa minkä tahansa sivuston kokonaan hakukoneindeksistään ja näin ollen tuhota kyseisen sivuston taloudellisesti - ja samalla kadottaa sen tuomat näkemykset kansalaisten silmistä.

Mikäli markkina olisi jakautunut tasaisemmin, eli meillä olisi vaikkapa kolme markkinaosuudeltaan tasavahvaa hakukonetta, ongelma ei olisi näin raadollinen, vaan sivustot pärjäisivät mainiosti kahdenkin hakukoneen hyvällä näkyvyydellä.

Joten, lähdin etsimään ihmiskokeen muodossa vaihtoehtoa Googlelle alkuvuodesta 2025..

Mitä Googlen tilalle?

Vaihtoehtojahan Googlen hakukoneen tilalle sinänsä teknisesti löytyy kohtuullisen paljon. Tunnetuimmat ovat varmastikin Microsoftin Bing, yksityisyyttä painottava DuckDuckGo ja venäläinen Yandex.

Mutta en halunnut pelkästään Googlesta eroon, vaan halusin samalla myös eroon amerikkalaisista palveluista niin pitkälti kuin mahdollista - ja siirtyä mielellään eurooppalaiseen vaihtoehtoon. Tällöin pois rajautuivat kaikki edellä mainitut: myös DuckDuckGo, joka on amerikkalainen palvelu.





Samalla kuitenkin halusin, että hakukone tukisi suomea ja olisi hyvin pitkälti yleiskäyttöinen hakukone, eli se toimisi suoraan Googlen korvikkeena, kaikkine toimintoineen.

Jäljelle jäi lopulta kaksi vaihtoehtoa: saksalainen Ecosia ja ranskalainen Qwant.

Näiden kahden palvelun välillä on myös mielenkiintoinen yhteys, sillä ne ovat rakentaneet yhteisen hakukoneindeksin, eli sen valtavan kalliin tietokannan, joka sisältää jatkuvasti päivittyvän listan verkosta löytyvistä sivustoista ja yksittäisistä verkkosivuista. Molemmat käyttävät siis pohjadatanaan samaa indeksiä, mutta toki, kummallakin on omat algoritminsa, joilla hakutulokset lopulta päätetään.

Pienen kolikonheiton jälkeen päädyin näistä kahdesta nimenomaan Qwantin käyttäjäksi. Hyppäsin hommaan ns. pää edellä, eli vaihdoin sekä tietokoneellani käyttämän hakukoneen että kännykkäni oletusarvoisen hakukoneen Qwantiin.

Joten, tätä kirjoittaessa olen ollut Qwantin käyttäjä nyt jo vuoden ajan. Käydäänpä siis läpi, miltä muutos on tuntunut..

Parasta Qwantissa: yksityisyys

Qwant ei kerää käyttäjästään minkäänlaista profiilia, ei edes silloin, kun palvelua käyttää sisäänkirjautuneena. Eli haut pysyvät yksityisinä ja niitä ei tallenneta mihinkään jemmaan.

Yksityisyyden mielenkiintoisena kulmana huomasin hyvin pian myös jännittävän piirteen hakutuloksissa: hakutulokset ovat aina samat, samalle haulle. Aina, riippumatta laitteesta, millä Qwantia käytän.

Eli kun hakutuloksia ei muokata sen mukaan, mistä minä sattuisin olemaan kiinnostunut, ovat hakutulokset aina samat samoilla hakuehdoilla. Eli jos käsken kaveriani tekemään "afterdawn arvostelut" -haun Qwantista, tulokset ovat hänelle täysin samat kuin jos itse tekisin saman haun.





Googlessahan näin ei ole ollut enää vuosikausiin, vaan Google muokkaa jokaisen haun vastaamaan käyttäjälle luotua profiilia.

Toki tästä seuraa pieni ongelma, joka on tuttu hakukoneiden alkuvuosilta: hakemalla jotain kaksoismerkityksellä varustettua asiaa, kuten vaikkapa "apple", Qwantin hakutuloksissa tarjoillaan sekä omenaa että teknologiayhtiötä sekaisin. Kun taas Googlen profiilini paljastaisi, että olen paljon kiinnostuneempi teknologiasta kuin hedelmistä - ja hakutulokset olisivat todennäköisesti paljon enemmän teknologia-Appleen keskittyviä.

Qwantin heikkous: yksityisyys

Yksityisyydellä on myös hintansa: hakukone ei muista edes sitä, mitä hain viimeksi. Eli tyhjään hakukenttään klikkaaminen ei näytäkään näppärästi alasvetovalikkona edellisiä hakujani.

Samalla tavalla missään ei ole tarjolla tililleni talletettua hakuhistoriaa, josta voisin tutkia vaikkapa sitä, mistä olin kovasti kiinnostunut toissa viikon lauantaina.

Ärsyttävintä tämä on silloin, kun vahingossa satut puhelimella sulkemaan Qwantin haun, vaikka oikeasti tarkoitus oli vain palata hakutulosten edelliselle sivulle: poof, hakuehdot ja -tulokset katosivat kuin savuna ilmaan ja joudut muistelemaan uudestaan, mitä oikein olitkaan hakemassa.

Qwantin hyvä puoli: Ei tekoälyä

Toinen ehdoton valtti Qwantissa on itselleni se, että se ei tarjoile tekoälyn tuottamia koosteita, vaan hakutulokset ovat hyvin perinteisiä linkkilistoja.

Tekoälylle on ehdottomasti käyttökohteensa, mutta hakukoneen korvikkeeksi tekoäly ei mielestäni millään muotoa sovellu: sen taipumus keksiä faktoja omasta päästään tai painottaa yhden tietyn lähteen tietoja ohi muiden tietolähteiden on huolestuttava. Lisäksi tekoäly hakukoneen korvikkeena vähentää kriittistä ajattelua ja lähteiden lukemisen merkitystä.



kuten näkyy, Qwantin hakutulokset ovat hyvin samannäköiset kuin Googlen hakutulokset olivat vielä muutama vuosi sitten

Mutta ennen kaikkea hakukoneiden tekoälykoosteet ovat epäreiluja tietoa tuottaneiden verkkosivustojen näkökulmasta, jotka menettävät lukijoitaan, kun Google ja Bing "kaappaavat" vastaukset itselleen, eikä käyttäjällä ole enää mielenkiintoa siirtyä alkuperäisiin lähteisiin.

Toki, todettakoon samaan hengenvetoon, että Qwantilla on tarjolla myös erillinen tekoälytila, joka vastaa jokseenkin Googlen erillistä tekoälyhakua. Qwantin tekoäly on vielä toistaiseksi kokeiluvaiheessa ja se ei ole mitä ilmeisimmin koskaan tulossa osaksi päähakua, korvaamaan perinteisiä linkkilistoja, vaan siihen pitää erikseen hypätä, jos sitä kaipaa.

Qwantin hyvä puoli: Mainonta ei ole... dystooppista

Siitä, että Qwant ei luo käyttäjästään minkäänlaista profiilia tehtyjen hakujen pohjalta, seuraa myös muita, mielenkiintoisia seikkoja. Yksi kenties tärkeimmistä on se, että Qwantin hakutuloksissa näkyvät mainokset eivät ole millään tavalla personoituja.





Google, Bing ja useimmat muut hakukoneethan siis käyttävät käyttäjästään luotua profiilia mainosten kohdentamiseen. Tästä seuraa se, että jos olet vaikkapa intensiivisesti etsinyt jo pidemmän aikaa tietoa vaikkapa robotti-imureista, saattavat muut hakukoneet näyttää sinulle robotti-imureihin liittyviä mainoksia hakutuloksissa - vaikka hakisit jotain täysin muuta asiaa.

Qwantin tapauksessa mainonta kohdennetaan vain ja ainoastaan juuri sillä kertaa tehtyyn hakuun, eikä mainonta "tiedä" mitään muuta siitä, millaisia mainoksia sinulle pitäisi näyttää.

Eli jos haet tietoa sittenkin robottiruohonleikkureista, kaikki mainokset Qwantin hakutuloksissa pohjautuvat vain tuohon robottiruohonleikkuri -hakusanaan, eivätkä mihinkään muuhun.

Mainittakoon myös, että Qwantissa näkyvät mainokset ovat hyvin hillittyjä ja niitä on varsin vähän.

Qwantin hyvä puoli: Mainostajat eivät tiedä mitä haet

Qwantin yksityisyys heijastuu sitten myös laajemmin koko nettiin.

Kun Googlessa haet jotain, Google lisää sen tiedon sinusta luotuun mainosprofiiliin. Tuota tietoa käytetään sitten myös muualla netissä kohdentamaan mainoksia sinulle. Eli jos olet edelleen intensiivisesti Googlen kautta etsinyt tietoa jo useamman päivän ajan robottiruohonleikkureista, on äärimmäisen todennäköistä, että näet robottiruohonleikkureihin liittyviä mainoksia kaikilla mahdollisilla netin sivustoilla seuraavan parin viikon ajan - koska Google on "kertonut" kiinnostuksestasi myös laajemmalle netin mainoskoneistolle.

Toki, tämä ei ole Qwantissakaan aivan aukotonta: heti, kun klikkaat jotain hakutulosta Qwantissa, siirryt jollekin muulle sivustolle. Ja kyseisellä sivustolla on todennäköisesti käytössä jonkinlainen mainosten kohdentamiseen kytkeytyvä mekanismi, joka joka tapauksessa "vuotaa" kiinnostuksesi eteenpäin kohdennuksen algoritmeille. Mutta sivusto ei tiedä koskaan sitä, millä hakuehdolla sinne päädyit - se osaa vain kertoa oman sisältönsä pohjalta mikä sinua todennäköisesti kiinnosti. Ja tällehän Qwant ei itse mitään voi: olet jo siirtynyt pois sen palvelusta, kun klikkaat hakutulosta.

Qwantin huono puoli: Kaikkea ei löydy

Qwantin haku on toiminut omassa käytössäni mainiosti noin 90-95 prosenttisesti kuluneen vuoden ajan. Mutta jos haen jotain selkeästi erikoisempaa, jonka parhaat tietolähteet ovat vaikkapa pieniä blogeja, Qwant ei näitä aina löydä.

Syy tähän on yksinkertaisesti jo aiemmin mainitun hakuindeksin koko. Googlen hakuindeksi kattaa lähes koko internetin, mutta Ecosian ja Qwantin käyttämä hakuindeksi (sekä niiden tukena vielä toistaiseksi käytetty Bingin hakuindeksi) ei ole läheskään niin laaja kuin Googlen hakuindeksi. Eli pienempiä sivustoja puuttuu hakutuloksista.

Toinen samaan kytkeytyvä rutina koskee suodattimia: Qwant ei tarjoa niin tarkkaa mahdollisuutta hakutulosten aikajanan suodattamiseksi kuin Google, eli en voi halutessani hakea vain tietyllä aikavälillä julkaistuja verkkosivuja.

Näiden puutteiden vuoksi olen viimeisen vuoden mittaan edelleen joutunut toisinaan hyppäämään hetkeksi - yleensä yhtä, yksittäistä hakua tehdessäni - Googlen pariin.

Toisaalta painotan, että näin toimittajana työni sisältää todennäköisesti enemmän kummallisten asioiden etsimistä netistä kuin valtaosalla tavallisista netin käyttäjistä - eli uskoisin, että tilanteita, joissa pitää hetkeksi hypätä Googlen käyttöön, tulee "tavallisilla" käyttäjillä eteen harvemmin.

Qwantin hyvä puoli: Eurooppalaisuus

Parasta Qwantissa on tietysti se, että se on eurooppalainen. Eli yhtiö toimii täysin Euroopan unionin alueella ja sen säännöillä. Sitä eivät koske esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädännön asettamat, amerikkalaisten viranomaisten tietojensaantioikeudet eurooppalaisiin käyttäjätileihin.

Yhtiön voi luottaa noudattavan vain ja ainoastaan EU:n tiukkoja yksityisyyslakeja, eikä niihin tehdä poikkeuksia yhtiön kotimaan niin vaatiessa.

Samalla voidaan olla suhteellisen varmoja siitä, että mikäli maailma muuttuu vielä nykyistä omituisemmaksi, Qwantia ei voida sulkea eurooppalaisilta käyttäjiltä vain siksi, että politiikassa astutaan jonkinlaiseen uuteen geopolitiikan aikakauteen.

Qwantin huono puoli: Käyttöliittymää ei ole suomennettu

Qwantin käyttöliittymää ei ole miltään osin suomennettu, eli olen käyttänyt hakukonetta englanninkielisillä valikoilla koko vuoden ajan.

Se kuitenkin ymmärtää suomea kielenä, eli vaikka nappulat ja valikot eivät ole saatavilla suomeksi, suomenkieliset haut pelaavat aivan mainiosti.

Lisäksi omaksi alueekseen voi asettaa Suomen, jolloin hakutuloksissa painotetaan nimenomaan Suomeen liittyviä hakutuloksia.

Syvemmät ohjeet, opastukset, jne ovat saatavilla vain englanniksi ja ranskaksi.

Qwantin huono puoli: Pienet käyttöliittymän erikoisuudet

Kenties eniten opettelua Qwantin kanssa vaati sen kännykkäversion käytön opiskelu - ja etenkin pienet, lievästi sanoen ärsyttävät erot Googlen ja Qwantin käyttöliittymässä.

Eniten ärsyttävä asia itselleni on ollut se, että hakufraasi on yhdellä rivillä mobiilisovelluksessa ja jos hakuehtona on jokin pitkä rimpsu, sen muokkaus vaatii pitkän rivin kelausta eteen- ja taaksepäin. Mikäli hakuehtokenttä laajenisi useammalle riville tarvittaessa, sen muokkaus olisi selkeästi toimivampaa.

Toinen vastaava natina liittyy sekin mobiilisovellukseen, jossa hakutuloksista sivulle siirtyminen ja siitä takaisin hakutuloksiin palaaminen nollaa toisinaan hakuehdot ja hakutulosten listan. Kun tähän yhdistää mukaan sen, että Qwant ei muista edellisiä hakuja, syntyy toisinaan lievästi ärsyttäviä arkielämän haasteita.

Myös kuvahaku toimii hieman eri tavalla: siinä on hyvät puolensa, kuten siirtyminen suoraan haluttuun kuvaan (kuvan sisältämän verkkosivuston sijaan), mutta siinäkin eestaas siirtymät mobiilikäytössä ovat hieman kömpelöt.

Yhteenveto

Kokonaisuutena olen pitänyt Qwantista todella paljon. Pienet puutteet ja ongelmat eivät ole saaneet minua harkitsemaan kertaakaan takaisin Googlen kelkkaan hyppäämistä.

Eurooppalaisuus, yksityisyys ja perinteiset linkkilistat hakutuloksina ovat itselleni yhdistelmä, joka on kiskaissut kokonaisuuden ehdottomasti plussan puolelle.

Kaikille Qwant ei sovi, mutta sanoisin, että tavallisille suomalaisille netin käyttäjille se on jo nyt erittäin loistava vaihtoehto: etenkin tietokoneella käytettäessä se on merkittävästi selkeämpi kokonaisuus kuin Google tai Bing jo nyt.

Suosittelen tutustumaan: Qwant.com.

