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LinkedIniin tuli "vaikuttaa AI-roskalta" -nappi

LinkedIniin tuli
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Microsoftin omistama työelämän sosiaalisen median palvelu, jättimäiseksi kasvanut LinkedIn on ottanut varsin rohkean askeleen tekoälyllä tuotetun tauhkan kitkemiseksi alustaltaan.

Nyt julkaisujen yhteydessä löytyvästä toimintovalikosta löytyy nappi, jolla kuka tahansa voi ilmiantaa julkaisut, joiden epäilee olevan tekoälyllä luotuja.

Nappi ei myöskään juurikaan turhaan kaunistele asiaa, vaan siinä lukee yksinkertaisesti "Vaikuttaa tekoälyroskalta" ("Seems like AI slop").

Seems like AI slop -painike
kuva: LinkedIn

Uudistuksesta kertoi LinkedInissä alustan tuotejohtaja Hari Srinivasan. Uuden napin lisäksi LinkedIn aikoo karsia muillakin keinoin tekoälyllä tehtyä sisältöä - ja ylipäätään heikkolaatuiseksi luokiteltua sisältöä.


Hiljattain tekoälyllä luotuja sisältöjä arvioiva yhtiö oli analysoinut LinkedInissä julkaistuja pidempiä julkaisuja ja analyysin mukaan yli 40 prosenttia kaikista pitkistä LinkedIn-julkaisuista on nykyisin tehty tekoälyn avulla.

Nopeassa kokeilussamme kyseistä painiketta ei ainakaan vielä näkynyt omilla LinkedIn-tileillämme, joten uudistus tuotaneen vaiheittain käyttäjien käyttöön.

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