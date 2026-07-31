Oikeus: Musiikkia ei saa käyttää tekoälymallien koulutukseen ilman korvauksia

Maailmalla väännetään parhaillaan kättä siitä, millaista sisältöä tekoälyfirmat voivat syöttää kielimalliensa koulutukseen.

Tilannetta mutkistaa myös se, että eri maissa ja maanosissa ovat hieman erilaiset tekijänoikeuslait ja lisäksi sekä tekoälyfirmat että tekijänoikeudet omistavat tahot toimivat maailmanlaajuisesti.

Yksikään oikeusjuttu ei ole päätynyt vielä minkään merkittävän maan tai talousalueen korkeimman oikeuden käsittelyyn, jossa olisi linjattu tarkalleen ottaen siitä, miten tekoälyfirmat voivat kielimallejaan kouluttaa ja millä materiaalilla.

Mutta nyt on saatu ainakin yksi merkittävä oikeuden päätös alemmissa oikeusasteissa, kun saksalainen alueoikeus on linjannut siitä, saako tekijänoikeudella suojattua musiikkia käyttää tekoälyn koulutusmateriaalina.

Oikeusjutussa saksalainen musiikkiteollisuuden etujärjestö GEMA oli haastanut oikeuteen maailman suurimman tekoälyn avulla musiikkia luovan palvelun, amerikkalaisen Sunon.



GEMA syytti Sunoa siitä, että Suno on käyttänyt sen edustamien musiikkiteollisuuden tahojen omistuksessa olevaa, tekijänoikeudella suojattua musiikkia oman tekoälynsä koulutusmateriaalina.

Tänään Münchenin alueoikeus tuomitsi (saksaksi) Sunon rikkoneen GEMAn edustamien tahojen tekijänoikeuksia, käyttäessään niiden musiikkia tekoälynsä koulutukseen.

Oikeuden mukaan alkuperäisten kappaleiden lähes identtisten kopioiden luonti onnistuu Sunon avulla ja syynä on juurikin se, että tekoäly on "kerännyt" itselleen alkuperäiset kappaleet luvatta - ja osaa nyt niiden pohjalta tuottaa lähes samanlaisia kappaleita promptaamalla.

Suno oli jo aiemmin myöntänyt käyttäneensä kappaleita luvatta, mutta oli sitä mieltä, että yhtiön ei tarvitse myöskään maksaa mitään tekijänoikeuksien omistajille.

Oikeus näki asian toisin ja totesi, että Sunon pitää hankkia lisenssi oikeuksien omistajilta jokaiseen kappaleeseen, jota se on käyttänyt tekoälymallinsa koulutukseen.

Viime vuonna GEMA voitti Saksassa toisenkin oikeusjutun, kun tekoälyjätti OpenAI tuomittiin laulujen sanoitusten luvattomasta käytöstä tekoälymallinsa koulutukseen.

Sunoa vastaan on vireillä oikeusjuttu myös Yhdysvalloissa, jossa sikäläinen musiikkiteollisuutta edustava RIAA on haastanut Sunon oikeuteen, pitkälti samoista syistä kuin GEMAkin Saksassa.