Yritysten on nyt pakko ilmoittaa sisällön yhteydessä, onko sisällön luomiseen käytetty tekoälyä

Sunnuntaina 2.8.2026 astuu voimaan uusi Euroopan Unionin vaatimus tekoälyllä tuotetun sisällön läpinäkyvyydestä.

Muutos tarkoittaa sitä, että kaikkien Euroopan unionin alueella toimivien yritysten täytyy ilmoittaa esimerkiksi kuvan tai videon yhteydessä, onko se tehty tekoälyllä tai onko sen tekemisen apuna käytetty tekoälyä.

Vaatimus ei siis koske yksityisiä ihmisiä, eli "hassuja" tekoälyllä tehtyjä kuvia saa jakaa ilman merkintää jatkossakin - joskin useat sosiaalisen median palvelut vaativat tavallisia käyttäjiäkin ilmoittamaan tekoälyn käytöstä jo nyt.

Mutta esimerkiksi yritysten mainoskuvien, asuntojen myynti-ilmoituksissa käytettyjen kuvien tai vaikkapa ravintoloiden ruokalistoilla olevien kuvien yhteydessä pitää näkyä selkeästi tieto, jos kuvan tekemiseen on käytetty tekoälyä.

Yritykset voivat käyttää halutessaan EU:n luomia valmiita kuvakkeita, jotka ilmaisevat tekoälyn käytön tason.



Eri tasot ovat:

AI : kun tekoäly on osallistunut kuvan, äänen, videon tai julkaistun tekstin luomiseen

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AI Generated : kun tekoäly on luonut koko sisällön, ilman ihmisen luomia elementtejä tai ilman ihmisen toimituksellista valvontaa (promptia ei lasketa valvonnaksi)

: AI Modified: olemassa olevaa ihmisen tekemää sisältöä on muokattu osittain tekoälyn avulla



Symboleita ei ole pakko käyttää, mutta tieto siitä, miten tekoälyä on käytetty, täytyy ilmaista silti erittäin selkeästi kaiken sisällön yhteydessä, johon tekoälyä on käytetty.

Helsingin Sanomien mukaan Suomessa tekoälymerkintöjä valvovat Traficom, Tukes ja Tulli. Merkintöjen puuttumisesta voidaan tuomita sakkoihin, mutta lähtökohtaisesti valvovat viranomaiset ottavat yhteyttä yritykseen ja pyytävät tietopyynnön, jossa yritysten pitää perustella sitä, miksi merkinnät puuttuvat.

Traficomin mukaan virasto aikoo valvoa merkintöjen puuttumista ainakin aluksi lähinnä kansalaisilta tulevien vihjeiden perusteella. Virastolle on tulossa ilmoituskanava, johon tekoälymerkintöjen puutteista voi ilmoittaa.