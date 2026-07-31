Disney+:n kuvanlaatu romahti Euroopassa – patenttikiista vei 4K- ja HDR-tuen

Suoratoistopalvelu Disney+ on poistanut Premium-tilauksestaan 4K UHD- ja HDR10 -kuvanlaatuominaisuudet vähin äänin useissa Euroopan maissa. Muutoksesta uutisoi Flatpanels HD -sivusto, jolle lukuisat palvelun käyttäjät olivat raportoineet kadonneista kuvanlaatuasetuksista.

Kyseessä on jo toinen kuvanlaadun heikennys palvelussa lyhyen ajan sisällä. Disney+ poisti tuen Dolby Vision -formaatille ja 3D-sisällöille jo kesäkuussa. Nyt tehdyn poiston myötä palvelun kalleimman Premium-tilauksen ostajat maksavat parhaasta kuvanlaadusta, mutta joutuvat tyytymään tavalliseen peruslaatuun.

Teknisten ominaisuuksien karsimisen taustalla on oikeuden päätös. Aiempi kesäkuun heikentyminen johtui Euroopan yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC) päätöksestä patenttikiistassa yhdysvaltalaisen teknologiayhtiö InterDigitalin kanssa. Kiista liittyy teknologiaan, jolla 4K- ja HDR-sisältöjä toimitetaan käyttäjien laitteille.



The Walt Disney Company Nordic & Baltic vahvisti asian Flatpanels HD -sivustolle ja kertoi tuen poistamisen olevan väliaikaista. Yhtiön edustajan mukaan Disney on pettynyt tilanteeseen, jakaa asiakkaidensa turhautumisen ja tekee kovasti töitä palauttaakseen tuen mahdollisimman nopeasti.

Muutoksesta ei ole tiedotettu asiakkaille etukäteen Disney+:n verkkosivuilla, ja Premium-tilausta myydään edelleen 4K-tuella. Premium-tilauksen hinta on 15,99 euroa kuukaudessa. Yhtiö ei ole ilmoittanut arvioitua aikataulua tuen palautumiselle eikä sitä, tullaanko asiakkaille tarjoamaan hyvitystä menetetystä kuvanlaadusta.