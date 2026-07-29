Googlen uusi tekoälymalli tekee musiikista luonnollisempaa – Flow Music päivittyi Lyria 3.5:llä

Google on julkaissut uuden Lyria 3.5 -tekoälymallin musiikin tuotantoon, joka tuo merkittäviä parannuksia musiikilliseen laatuun, sanoituksiin ja lauluääniin.

Uusi malli tuodaan saataville yhtiön Google Flow Music -palvelussa, minkä lisäksi se tarjotaan sovelluskehittäjille myöhemmin rajapinnan eli API-liitännän kautta.

Edeltävään Lyria 2 -malliin verrattuna uutuus tarjoaa selkeästi paremman äänentarkkuuden ja puhtauden. Googlen käyttämä malli mahdollistaa aiempaa rikkaampien ja luonnollisemmin soivien melodiarakenteiden luomisen pelkän tekstikehotteen perusteella.

Erityisen suuri harppaus on otettu lauluäänissä ja sanoituksissa. Uusi malli pystyy tuottamaan ilmaisuvoimaisempia ja tunteikkaampia lauluosuuksia paremmalla ääntämyksellä. Lisäksi malli ymmärtää tekstikehotteita aiempaa tarkemmin ja noudattaa kappaleen rakennetta täsmällisemmin niin yksinkertaisissa kuin monimutkaisissakin ohjeissa. Käyttäjille annetaan myös enemmän hallintaa lopputulokseen, sillä luodun musiikin tempoa ja kestoa voi säätää entistä helpommin.



Malli on koulutettu laajalla äänimateriaalilla hyödyntäen Googlen omia TPU-suorittimia sekä JAX- ja ML Pathways -ohjelmistokehitysympäristöjä. Koulutusmateriaali on käynyt läpi tiukan esikäsittelyn, jossa on poistettu päällekkäisyyksiä ja varmistettu datan laatu.

Kehitystyössä ja käyttöönotossa on huomioitu myös turvallisuus ja vastuu. Luotuun äänimateriaaliin sovelletaan muun muassa SynthID-vesileimausta, jonka avulla tekoälyllä generoitu ääniraita voidaan tunnistaa jälkikäteen. Mallille on tehty myös ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittamat testaukset ja turvasuodatukset väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

Nyt julkaistu Lyria 3.5 on jatkoa Googlen tekoälymallien julkaisuille, sillä viime viikolla yhtiö esitteli Gemini 3.6 Flash-, Gemini 3.5 Flash-Lite- ja Gemini 3.5 Flash Cyber-mallit.