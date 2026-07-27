Linus Torvalds: Linuxin kehityksessä käytetään tekoälyä - "jos se on jollekulle ongelma, niin voitte poistua"

Linuxin isä, suomalainen Linus Torvalds, on ottanut selkeän linjan siihen, miten hänen vetämänsä Linux-projekti suhtautuu tekoälyyn.

Torvaldsin mukaan Linuxin kehitykseen kuuluu tekoäly ja hän näkee tekoälyn työkaluna muiden joukossa. Eli tekoälyavusteinen ohjelmointi on täysin sallittua ja jopa kannustettua Linuxin kehityksessä.

Mies ei halua tuomita heitäkään, jotka periaatetasolla kieltäytyvät tekoälyn käytöstä - mutta ei toisaalta suvaitse sitä, että tekoälyä työssään käyttäviä kritisoidaan tekoälyn käytöstä.

Linuxin postituslistalle kirjoittamassaan kannanotossa Torvalds myös kertoi, että mikäli jollakulla on ongelma tekoälyn käytöstä Linuxissa, niin he voivat aivan vapaasti alkaa kehittämään täysin omaa avoimen lähdekoodin projektiaan.

Torvalds toki myöntää, että esimerkiksi tekoälyn avulla esiin kaivetut bugit avoimen lähdekoodin ohjelmistoista kasvattavat ylläpitäjien työkuormaa ja turhan usein bugiraportit ovat vähän turhiakin.



Linus kuitenkin toteaa, että kaikki, jotka kuvittelevat, että tekoäly ei ole oikeasti hyödyllinen, eivät selkeästikään ole koskaan käyttäneet sitä.