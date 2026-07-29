PayPalista tehtiin 53 miljardin dollarin ostotarjous

Maksuvälitysbisneksessä kuohuu: verkkomaksut aikanaan mullistaneesta amerikkalaisesta PayPalista on tehty ostotarjous.

Ostotarjouksen tekivät yhdessä PayPalin kilpailija, paljon nuorempi Stripe sekä sijoitusyhtiö Advent International. Yhtiöt tarjoavat yhdessä PayPalista 53 miljardia dollaria, eli noin 46,5 miljardia euroa.

Heinäkuun puolivälissä jätetystä ostotarjouksesta uutisoi uutistoimisto Reuters sisäpiirilähteisiinsä pohjautuen. Tarjoushetkellä, 14.7., tehty tarjous olisi ylittänyt PayPalin osakekurssin noin 28 prosentin verran.

Mikäli yrityskauppa tapahtuu, tulee Stripen ja PayPalin yhdistyneestä yhtiöstä ylivoimaisesti maailman suurin verkkokauppojen ja nettipalveluiden maksuvälittäjä.

Heinäkuun lopulla PayPalin julkaistua viimeisimmät talouslukunsa, yhtiö kertoi (maksumuuri) olevansa kiinnostunut ja varovaisen myötämielinen Stripen ostotarjoukselle.



PayPal on kuuluisa myös siitä, että sen värikäs historia ja lukuisat fuusiot loivat myös pohjan Elon Muskin rikkauksille. Musk ei ollut perustamassa PayPalia, vaan hän Musk tuli yhtiöön mukaan fuusion kautta.

PayPalin kulta-aikaa olivat vuosituhannen alun vuodet, jolloin se oli etenkin Yhdysvalloissa käytännössä de facto maksuvälitysjärjestelmä verkossa. Suomessa PayPal tunnetaan nykyisin kenties parhaiten sen tytäryhtiön, torikauppiaidenkin suosiman maksuvälityspalvelu Zettlen kautta.