Ennätyksellinen ryntäys kaatoi Powerin verkkokaupan – myynti kasvoi silti satoja prosentteja

Kodinelektroniikkaketju Power käynnisti 10-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi historiansa suurimman myyntikampanjan torstaina. Tarjoustuotteiden myynti alkoi verkkokaupassa keskiviikon ja torstain välisenä yönä kello 00.00, ja ostajien ryntäys oli niin valtaisa, että sivusto meni teknisen vian vuoksi tilapäisesti maihin.

Kova kiinnostus alkoi näkyä jo ennen myynnin varsinaista alkua. Power julkaisi juhlatarjouksensa verkossa keskiviikkona, ja yhden päivän aikana tarjoussivustolla vieraili enemmän kävijöitä kuin edeltävän kahden viikon aikana yhteensä. Kun verkkomyynti pyörähti käyntiin keskiyöllä, ruuhka aiheutti järjestelmissä häiriön, jonka seurauksena verkkokauppa oli poissa toiminnasta noin tunnin ajan.

"Olen erittäin tyytyväinen kampanjan aloitukseen myynnin näkökulmasta, mutta samalla haluan pahoitella niitä asiakkaita, jotka kokivat verkkokauppamme ostoprosessissa kitkaa keskiyöllä. Olimme varautuneet suureen asiakasmäärään, mutta lopulta se johti siitäkin huolimatta yllättävään tekniseen vikaan. Vikaa ryhdyttiin korjaamaan välittömästi, ja sivut saatiin toimintakuntoiseksi noin tunnin viiveellä. Aamuun mennessä mikään tarjoustuote ei ollut loppunut, ja lisäksi myymälät ovat täynnä tarjoustuotteita – näin ollen halukkaille on kyllä löytynyt tuote", kertoo Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

Alun teknisistä ongelmista huolimatta kampanjan avaus oli yritykselle jättimenestys, mikä osoittaa suomalaisten kiinnostuksen tiukasti hinnoiteltuun elektroniikkaan olevan edelleen vahvaa.

Power.fi-verkkokaupan myynti kasvoi avauspäivänä 437 prosenttia viime vuoden vastaavaan päivään verrattuna. Myös myymälöissä ryntäys oli kovaa, ja myymäläkohtainen myynninkasvu vaihteli 100 ja 400 prosentin välillä.





Kokonaisuudessaan Powerin ensimmäisen päivän liikevaihto lähes kolminkertaistui suhteessa edellisvuoteen. Powerin mukaan tuloksen arvoa nostaa entisestään se, että Suomen kodinelektroniikkamarkkina on ollut koko alkuvuoden ajan laskusuuntainen.

"En ole aiemmin nähnyt tällaisia myynninkasvuja valtakunnallisesti – se että käytännössä jokainen tulosyksikkömme kehittyi kolminumeroisin luvuin, on ennennäkemätöntä. Meillä oli viime vuonna erinomaisen hyvin onnistuneet heinä- ja elokuu, joten niiden lukujen päälle tällainen kasvu on todella poikkeuksellista. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan historiamme toistaiseksi suurinta kampanjaa", Saviluoto sanoo.

Kovan myyntipiikin taustalla on markkinointikampanja, jonka suunnittelu alkoi jo kesällä 2025. Juhlavuoden pohjustukseen on kuulunut muun muassa osallistavia arvontoja ja heinäkuun puolivälissä lanseerattu Kontti X -lyhytelokuva. Yhtiön mukaan uudenlainen ja pitkäjänteinen tarinankerronta rakensi huomioarvon, jonka päälle itse myyntikampanja oli hyvä pystyttää.