Amazonilta jätti-investointi avaruusverkkoihin – laukaitsee tuhansia puhelimia tukevia satelliitteja

Amazonin satelliittihanke Amazon Leo on jättänyt Yhdysvaltain viestintävirastolle (FCC) lupahakemuksen jopa 5 105 uuden matalan kiertoradan satelliitin laukaisemisesta.

Näiden satelliittien tarkoituksena on tarjota Direct-to-Device- eli D2D-yhteyksiä, jotka tuovat puhe-, data-, viesti- ja hätäpalvelut suoraan yhteensopiviin mobiililaitteisiin ilman erillisiä lautasantenneja tai lisälaitteita. Verkoston laukaisujen on tarkoitus alkaa vuonna 2028.

Uusi D2D-järjestelmä hyödyntää Globalstarin matkapuhelin- ja satelliittitaajuuksia, jotka siirtyvät Amazonin hallintaan yhtiöiden välisen yhdistymissopimuksen myötä. Amazon on jo julkistanut yhteistyösopimuksen Applen kanssa, minkä ansiosta satelliittiverkko tulee pyörittämään tuettujen iPhone- ja Apple Watch -mallien satelliittipalveluita. Näihin kuuluvat muun muassa hätäviestit, tavalliset viestit ja Find My -verkon paikannus.

Teknisesti Amazon Leo D2D -järjestelmä jakautuu viidelle eri ratatasolle, jotta kattavuus yltää eri alueille. Amazonin mukaan perinteisiin satelliitteihin verratessa, jotka toimivat vain signaalin peilaajina, Amazonin D2D-satelliitit käsittelevät signaalit suoraan kiertoradalla.



Satelliitit on varustettu myös satelliittien välisillä laserlinkeillä, digitaalisella keilanmuodostuksella sekä mukautuvalla modulaatiolla, mikä parantaa verkon hyötysuhdetta ja vähentää häiriöitä. Satelliittien ja laitteiden välisissä yhteyksissä käytetään L- ja S-taajuuskaistoja, kun taas maasemiin suuntautuvat runkoyhteydet toimivat Ka- ja V-kaistoilla.

Puhelimiin suoraan kytkeytyvä satelliittiverkko täydentää Amazonin varsinaista satelliittinettijärjestelmää, joka puolestaan hyödyntää kiinteitä vastaanottimia, kuten Nano-, Pro- ja Ultra-malleja. Amazonilla on kiertoradalla jo noin 400 satelliittia, mikä mahdollistaa kiinteän satelliittinettipalvelun avauksen ensimmäisille alueille vielä vuoden 2026 aikana.