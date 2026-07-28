Älysormus, joka tärisee – RingConn Gen 3 saapui Suomessa myyntiin

Älysormusmarkkinoille alkuvuodesta esitelty RingConn Gen 3 on saapunut myyntiin Suomessa. Sormuksen on listannut valikoimaansa muun muassa Telia, ja sen hinta on 389 euroa. Sormus on saatavilla kokovaihtoehdoissa 6–15, ja tarjolla on myös 10 euroa maksava sovitussarja, josta saa vastaavan 10 euron alennuksen itse sormuksen ostoyhteydessä.

Aiemman sukupolven tapaan RingConn ei vaadi erillistä tilausmaksua sovelluksensa tai terveystietojensa käyttöön. Tämä tekee laitteesta houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi 429 euron hintaiselle Oura Ring 5 -sormukselle, jonka täysi käyttö vaatii 5,99 euron kuukausimaksun.

Edeltäjään verratessa hinta on noussut, sillä Gen 2 tuli Suomessa myyntiin 339 eurolla.

Kolmannen sukupolven RingConnin merkittävin uutuusominaisuus on sormukseen sisäänrakennettu värinämoottori. Värinähälytykset tarjoavat käyttäjälle hienovaraisia muistutuksia ja huomautuksia terveyteen liittyvistä muutoksista sekä alhaisesta akun varauksesta. Valmistaja korostaa, ettei värinää ole tarkoitettu tavallisille älypuhelimen ilmoituksille tai viesteille, vaan se pidetään terveys- ja hyvinvointipainotteisena.



Toinen uudistus on verisuoniterveyden seuranta. Ominaisuus analysoi verisuoniston kuormitusta ja pitkän aikavälin verenpainetrendejä erityisesti yön aikana.

Sormus mittaa sykettä, sykevälivaihtelua (HRV), veren happipitoisuutta (SpO2), hengitystiheyttä, ihon lämpötilaa, stressitasoa, askeleita sekä kaloreita. Yön aikana sormus seuraa unen kestoa, univaiheita, verisuonikuormitusta sekä mahdollista uniapneariskiä.

Laitteen akunkesto on parantunut entisestään, ja sen luvataan kestävän 10–12 päivää värinän ollessa päällä ja jopa 11–14 päivää värinän ollessa pois käytöstä. Sormuksen mukana toimitetaan langaton latauskotelo, joka on universaali ja toimii kaikkien sormuskokojen kanssa.

Rakenne koostuu titaanista sekä epoksihartsista, ja sormus on 2,3 millimetriä paksu ja painaa koosta riippuen 2,5–3,5 grammaa. Laite on vesitiivis 100 metriin asti IP68-luokituksen mukaisesti, ja se tulee saataville viidessä eri värivaihtoehdossa, jotka ovat ruusukulta, harjattu hopea, musta, hopea ja kulta.