Eurooppa haastaa USA:n tekoälykisassa: EU rahoittaa tekoälytehtaita miljardeilla euroilla

Euroopan unioni on käynnistänyt tarjouskilpailun enintään seitsemän tekoälyn gigatehtaan eli AI Gigafactoryn perustamiseksi eri puolille Eurooppaa. Kyseessä on EU:n viimeisin merkittävä pyrkimys nopeuttaa Euroopan teknologista suvereniteettia ja saavuttaa tavoite tulla tekoälyn mantereeksi.

Teollisuuden johtamaa aloitetta tuetaan jopa 10 miljardilla eurolla EU:n ja kansallisella rahoituksella, ja sen odotetaan houkuttelevan vähintään 20 miljardin euron edestä yksityisiä investointeja kaikkialla unionissa.

Uudet tekoälyn gigatehtaat laajentavat Euroopan tekoälyn laskentakapasiteettia ja tarjoavat startup- ja scale-up-yrityksille, pienille ja keskisuurille yrityksille, teollisuudelle, tiedeyhteisölle ja viranomaisille pääsyn infrastruktuuriin kehittyneiden tekoälymallien koulutusta, päätelmiä ja hienosäätöä varten.





Laitokset yhdistävät kehittyneet tekoälyprosessorit, ohjelmisto- ja pilviteknologiat, nopeat yhteydet sekä energiatehokkaat datakeskukset. Yhdessä Euroopan nykyisen 19 tekoälytehtaan verkoston kanssa niiden on määrä vahvistaa alueen teknologista johtoasemaa ja strategista riippumattomuutta.

Hankintaprosessista tuetaan enintään seitsemää tekoälyn gigatehdasta kahdessa peräkkäisessä kehitysvaiheessa ja kahdessa erässä, ja mukana olevat jäsenvaltiot sitoutuvat maksamaan EU-tukea vastaavan summan kansallista rahoitusta.

Yhteensä 18 jäsenvaltiota, Suomi mukaan lukien, on jo allekirjoittanut yhteishankintasopimuksen EuroHPC-yhteisyrityksen kanssa.

Hankintaprosessi on jaettu kahteen erään ja kehitysvaiheeseen. Ensimmäisessä erässä tuetaan enintään neljää hanketta, joista kukin voi saada avausvaiheessa enintään 100 miljoonaa euroa ja toisessa vaiheessa jopa 400 miljoonaa euroa EU-rahoitusta.

Toisesta erästä tuetaan enintään kolmea suurempaa hanketta, joissa EU-tuki on ensimmäisessä vaiheessa enintään 200 miljoonaa euroa ja toisessa vaiheessa peräti 800 miljoonaa euroa hanketta kohden.

"Tekoälyn Gigafactories-haun avaaminen on virstanpylväs Euroopan tekoälytavoitteissa. Tekoälyn gigatehtaissa käytettävän laskentatehon raakamittakaavan saatavuus on strateginen välttämättömyys Euroopalle tekoälyn kehityksen kiihtyessä. Olen tyytyväinen siihen, että jäsenvaltiot, teollisuus ja komissio työskentelevät yhdessä näiden teknologisen suvereniteettimme kannalta keskeisten välineiden parissa", kertoo Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Vaikka hankkeen tavoitteena on Euroopan teknologinen omavaraisuus, laitteiston saanti varmistetaan myös Euroopan ulkopuolelta. Komissio on allekirjoittanut aiesopimukset yhdysvaltalaisten laitteistojättien AMD:n, NVIDIAn ja Qualcommin kanssa varmistaakseen, että konsortioilla on saumaton pääsy tarvittaviin laitteisiin.





Ehdotuspyyntö päättyy 12. marraskuuta 2026, ja myöntämispäätöksiä odotetaan vuoden 2027 alkuun mennessä. Rakentaminen on määrä aloittaa vuonna 2027, ja valittujen gigatehtaiden odotetaan aloittavan toimintansa 18 kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta.

Suomi on vahvasti mukana kisassa gigatehtaan sijoituspaikasta. Suomen hallitus vahvisti viime vuoden kesäkuussa tavoittelevansa virallisesti tekoälyn gigatehtaan rakentamista maahan.