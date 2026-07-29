Google Docs saa uuden tekoälyominaisuuden: Luo kaaviot ja infograafit suoraan dokumenttiin

Google jatkaa tekoälypohjaisen Gemini-avustajansa laajentamista toimisto-ohjelmissaan. Yhtiö on julkaissut Google Docsiin uuden visuaalisen päivityksen, jonka myötä käyttäjät voivat luoda ja muokata kuvia, kaavioita sekä infograafeja suoraan asiakirjan sisällä ilman tarvetta erillisille työkaluille.

Uusien työkalujen keskeinen etu on se, että Gemini pystyy hyödyntämään asiakirjan tekstimateriaalia kontekstina visuaalista sisältöä luodessaan. Tekoälyä voi pyytää esimerkiksi lisäämään ehdotusta selventävän kaavion suoraan tekstiin tai tiivistämään koko dokumentin sisällön visuaaliseksi infograafiksi.

Uusien kuvien luomisen lisäksi Gemini osaa muokata asiakirjassa jo olevia graafisia elementtejä luonnollisella kielellä annetuilla kehotteilla.

Käyttäjä voi esimerkiksi pyytää muuttamaan kuvan kuvasuhteen 16:9-muotoon tai säätämään sen tyyliä paremmin muuhun dokumenttiin sopivaksi. Tekoäly pystyy myös käsittelemään useita kuvia yhdellä pyynnöllä, mikä mahdollistaa esimerkiksi tietyn visuaalisen ilmeen päivittämisen kaikkiin asiakirjan kuviin samanaikaisesti tai infograafin lisäämisen jokaiseen keskeiseen osioon.



Toiminnot tulevat saataville Google Docsin alalaidassa sijaitsevan palkin sekä Gemini-sivupaneelin kautta. Uusi ominaisuus on toistaiseksi rajoitettu koskemaan vain Google Docsin selainversiota.

Ominaisuuden asteittainen jakelu on alkanut 28. heinäkuuta 2026, ja sen näkyminen kaikille käyttäjille voi viedä noin 15 päivää.

Uudet visuaaliset tekoälytyökalut eivät kuitenkaan tule maksutta kaikkien saataville, vaan ne vaativat älyominaisuuksien päälläolon lisäksi jonkin Googlen maksullisista tilauspaketeista. Ominaisuus kuuluu valittuihin Workspace Business- ja Enterprise -tasoihin, Education Plus -tilauksiin sekä kuluttajapuolella Google AI Pro- ja Ultra -tilaajille.