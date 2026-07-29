Osavaltio kielsi alastonkuvien luonnin tekoälyllä - Muskin firma haastoi oikeuteen

Elon Muskin monialayritys SpaceXAI, on nostanut liittovaltion kanteen Minnesotan osavaltiota vastaan estääkseen lain, joka kieltäisi sovellukset, joilla voidaan luoda alastonkuvia tekoälyn avulla.

Lain olisi määrä tulla voimaan 1. elokuuta ja sitä on kuvattu Yhdysvaltojen ensimmäiseksi yritykseksi kieltää kokonaan sovellukset ja verkkopalvelut, joilla voidaan luoda tekoälyn avulla alastonkuvia tai seksualisoivia kuvia oikeista ihmisistä, ilman heidän lupaansa. Laki on nimenomaan rajattu niin, että se kieltää vain oikeista ihmisistä muokattujen alastonkuvien luonnin.

Minnesotan tulevan lain pohjalta tekoälyfirmoille voitaisiin määrätä jopa 500 000 dollarin sakko joka kerta, kun käyttäjä luo suostumuksetta alastonkuvan tai seksualisoivan todellisesta henkilöstä. SpaceXAI kertoo valituksessaan, että esimerkiksi palvelu, jonka kautta luotaisiin 100 000 tällaista kuvaa, voisi joutua jopa 50 miljardin dollarin kokonaisvastuuseen.

SpaceXAI:n kanteessa yhtiö väittää, että Minnesotan laki rikkoo Yhdysvaltain perustuslain sananvapaussuojaa. Yhtiön mukaan kyseessä on "liian laaja, sisältöön perustuva kielto", joka ei rajoitu suostumuksettomien intiimien kuvien estämiseen, vaan ulottuu laajemmin visuaalisen ilmaisun työkaluihin ja perustuslaillisesti suojattuun puheeseen. Yhtiö korostaa, ettei se kiistä osavaltion tavoitetta estää tekoälyn avulla luotuja suostumuksettomia alastonkuvia, mutta katsoo, että sääntely on suhteettoman ankaraa ja käytännössä tukahduttaa myös laillisen ja suojatun sisällön.



Valituksessa yhtiö myös kertoo kieltävänsä jo nykyisellään käyttäjiään luomasta alaston- tai seksuaalisia kuvia ihmisistä ilman näiden suostumusta. Samaan aikaan kuitenkin yhtiötä vastaan on vireillä joukkokanne, jossa ryhmä teinejä kertoo SpaceXAI:n tekoälybotti Grokin luoneen heistä alastonkuvia luvatta, jotka ovat päätyneet sitten nettiin kiertoon.

Kun tieto tuli julki, että Muskin yhtiö haastaa Minnesotan oikeuteen estääkseen lain voimaantulon, osavaltion kuvernööri vastasi siihen (linkki ohjaa X/Twitteriin) sosiaalisessa mediassa yksinkertaisesti sanoin "Nähdään oikeudessa, nilkki!".