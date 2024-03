Pian katoavat Googlen hakutulokset - testi alkoi, tarjolla on vain vastauksia

Googlen haku on niin keskeinen osa verkon käyttöä, että hurja osuus verkkoa käyttävistä ihmisistä ei edes kirjoita suosikkisivustojensa osoitteita, vaan siirtyvät sivuillekin googlettamalla niiden nimet.

Nyt netin jättiläinen on kuitenkin muuttamassa hakukoneensa toimintatapaa niin perustavalla tavalla, että sen vaikutukset koko internetin toimintaan voivat olla varsin dramaattisia.

Ennakoimme jo vuoden 2022 lopulla, että Googlen hakukone tulee "kuolemaan" ja tilalle tulee tekoälyä käyttävä "vastauskone".

Ja juuri näin on käymässä. Tähän saakka Google Search Generative Experience (SGE) on ollut halukkaiden vapaaehtoisten testikäytössä, mutta ensimmäiset askeleet on nyt otettu perinteisen haun kuoppaamiseksi.

Yhdysvalloissa pieni määrä Googlen käyttäjiä on siirretty - käyttäjiltä kysymättä - käyttämään Googlea, joka tarjoilee tekoälyn tuottamia vastauksia tavanomaisten linkkien sijaan. Google on kertonut syyksi sen, että yhtiö haluaa "oikeaa" testidataa tekoäly-hakukoneen käytöstä. Eli käyttökokemuksia ja dataa sellaisilta kuluttajilta, jotka eivät tiedä käyttävänsä uudenlaista hakukonetta.

Uhkana verkon tuhoutuminen

On lähes varmaa, että Google tulee siirtämään askel askeleelta kaikki käyttäjänsä tekoälypohjaisen hakukoneen käyttäjiksi. Syy tähän on tietysti kilpailijoiden uhka, sillä markkinoille on tupsahtanut lyhyessä ajassa enemmän uusia hakukoneita kuin viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana.

Olemme uutisoineet mm. Perplexity -hakukoneesta, joka on saanut taakseen todella isoja rahoittajia. Lisäksi Microsoftin Bing-hakukone on siirtynyt vauhdilla tekoälyn käyttöön.

Niille käyttäjille, jotka tällä hetkellä osallistuvat Googlen tekoälyhakukoneen kokeiluvaiheeseen, yli 90% hauista tarjoaa tekoälyn tuottamia vastauksia.

Mutta jos hakukoneet alkavat tarjoamaan vain valmiita vastauksia, on uhkana nykymuotoisen, moniäänisen verkon tuhoutuminen.

Ammattimaisesti tuotettu ei-uutissisältö nojaa pitkälti siihen, että Google siirtää lukijoita oppaiden, arvostelujen, reseptien ja sen sellaisen äärelle. Jos tekoäly tarjoilee vastauksen suoraan Googlen toimesta, romahtaa kyseisten sivustojen liiketoimintamalli - pysyvästi.

Tekoälyn tuottamat vastaukset eivät myöskään pysty tarjoilemaan yhtä yksittäistä linkkiä, josta varsinaisen sisällön voisi lukea. Taustalla on tietysti se, että tekoäly on oikeastikin kohtuullisen "älykäs", eli ne koostavat vastauksensa tyypillisesti useista eri lähteistä, tietoa yhdistellen.

Tällä hetkellä tekoälyvastauksia saatetaan vielä karsastaa siksi, että ne eivät ole läheskään aina oikeassa. Mutta tämä on todennäköisesti ongelma, joka saadaan pitkälti korjattua lähivuosina - tekoälyn kehitykseen kaadetaan niin valtavasti rahaa ympäri maailmaa, että on lähes varmaa, että kaikenlainen hallusinointi tulee katoamaan varsin pian.



Mutta samalla tietysti päädytään eräänlaiseen muna-kana -ongelmaan. Jos viiden, kenties kymmenen vuoden päästä kukaan ei enää tuota kuratoitua sisältöä, ei myöskään tekoälyillä ole mitään sisältöä, mistä oppia uutta.

On myös mielenkiintoista nähdä, muuttuuko verkon käyttäjien toimintatapa, jos vaikkapa google-haku "iltalehti" ei palautakaan lainkaan Iltalehden linkkiä, vaan pitkän tarinan siitä, mikä oikein on Iltalehti, milloin se on perustettu, jne.

Googlen tekoälyhakua ei voi toistaiseksi käyttää Euroopan Unionin alueella.