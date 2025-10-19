Wikipedian lukijamäärät laskussa - tekoälyn vastaukset "riittävät"

Internetin kulmakivi, ihmiskunnan tiedon keskittymä.. Näilläkin tavoilla on kuvailtu avointa tietosanakirjaa, Wikipediaa, joka on ollut jo vuosien ajan yksi maailman suosituimmista verkkosivustoista.

Mutta edes Wikipedia ei ole immuuni sille, miten digitaalinen maailma muuttuu ympärillämme.

Iso muutos ihmisten tavassa käyttää nettiä tapahtui puoliksi pakottamalla, kun Google korvasi perinteiset hakutulokset tekoälyn kirjoittamilla vastauksilla keväällä 2024. Ja vuotta myöhemmin, toukokuussa 2025, Googlen muutos saapui Suomeenkin.

Tuon jälkeen on uutisoitu paljon siitä, miten tekoälyn luomat valmiit hakutulokset kurittavat verkkosivustojen lukijamääriä.



Ja nyt Wikipediaa operoiva Wikimedia Foundation on vahvistanut, että sama trendi näkyy myös Wikipedian lukijamäärissä.

Tiputus ei ole Wikipedian osalta vielä dramaattinen, sillä lukijamäärät ovat olleet laskussa "vain" kahdeksan prosenttia edellisvuoteen nähden. Mutta kyseessä on kuitenkin selkeä, laskeva trendi.

Wikimedia Foundationin oman arvion mukaan syy lukijamäärien laskulle piilee juurikin hakukoneiden luomissa tekoälykoosteissa - eli käytännössä Googlessa, jolla on lähes monopoliasema hakukoneissa.

Toiseksi selittäväksi tekijäksi järjestö nostaa TikTokin. TikTok on nostettu erikseen esiin siksi, että osa nuoremmista sukupolvista on siirtynyt käyttämään sitä suoraan hakukoneena, eli he hakevat vain vastauksia kysymyksiin, joihin vastataan TikTokissa videoilla.

Samaan aikaan Wikipedian palvelinkustannukset, eli sivuston ylläpito, on muuttunut aiempaa kalliimmaksi. Syy tähän ovat - yllätys, yllätys - tekoälyfirmat, joiden botit hakevat jatkuvasti tietoa Wikipediasta tekoälynsä kouluttamiseksi ja palveluidensa tarjoamiksi vastauksiksi.

Wikipedian toive netin käyttäjille onkin se, että kun käyttäjät käyttävät tekoälyä yhtään mihinkään, niin he klikkaisivat myös tekoälyn tarjoamia lähdelinkkejä. Näin ollen käyttäjät pääsisivät alkuperäisen tiedon lähteelle - sekä tukisivat mahdollisesti myös mainosrahoitteisia sivustoja.

Wikipediahan ei toimi mainosrahoitteisesti, vaan se nojaa lahjoituksiin - mutta lahjoitustenkin määrä voi alkaa laskemaan ajan kanssa, jos ihmiset eivät enää ymmärrä, että tekoälyn tarjoamat vastaukset ovatkin (ainakin osittain) peräisin Wikipediasta.

Wikimedia Foundation on myös perustanut uusia työryhmiä, joissa pohditaan tapoja, miten sen pitäisi paremmin tavoittaa lukijoita myös tulevaisuudessa. Järjestö pyytää vapaaehtoisia liittymään osaksi tätä kehityskeskustelua.