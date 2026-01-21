Tästä muistien järjetön hintojen nousu johtuu

Jokainen edes puolella silmällä teknologiauutisia viimeisen neljän kuukauden aikana seurannut kansalainen on viimeistään nyt tietoinen siitä, että muistien hinnoissa on meneillään jotain outoa.

Tietokoneissa ja kaikessa teknologiassa käytettyjen muistien hinnat lähtivät rakettimaiseen nousuun syksyllä, kun suurimmat muistivalmistajat päättivät nostaa tukkuhintojaan. Mutta hinnat ovat nousseet paljon silloisiakin hintojen korotuksia enemmän: tutkimme hiljattain, että DDR5-muistikampojen hinnat ovat jopa nelinkertaistuneet Suomessa.

Mutta miksi...?

Tekoäly yksi syy, mutta kokonaisuus on oikeastaan useamman onnettoman sattumuksen summa.

OpenAI:n ensi-isku

Tekoäly saapui seuraksemme rytinällä 2022 syksyllä, kun ChatGPT julkaistiin. Mutta täysin kiitolaukalle tekoäly - ja etenkin siihen kaadettu sijoittajien raha - lähti oikeastaan vasta vuonna 2025.



Isona syynä jättimäiselle kasvulle vuonna 2025 oli Yhdysvaltain uuden hallinnon lanseeraama Stargate Project, jossa Yhdysvallat päätti pysyä tekoälyn ykkösvaltiona. Projektin myötä Yhdysvaltain hallinto ja tekoälyfirmat sitoutuivat rakentamaan tekoälylaskentaa Yhdysvaltoihin 500 miljardilla dollarilla.

Tämän seurauksena alkoi ennennäkemätön datakeskuksen rakentamisen kausi, jonka kokoluokkaa ei Suomessa tunnuta käsittävän lainkaan. Meillä poliitikot vääntävät kättä muutamista hassuista maahamme ehdotetuista datakeskuksista, kun maailmalla niitä parhaillaan jo rakennetaan - käsittämätöntä tahtia.

Ja kun näytti siltä, että datakeskuksia alkavat rakentamaan aivan kaikki, Stargate Projectin keskiössä oleva OpenAI tajusi, että datakeskusten "raaka-aineista" tulee pian pulaa. Ja se, mistä näytti tulevan ensimmäisenä pulaa, olivat huippunopeat muistipiirit.

Mutta sen sijaan, että OpenAI olisi ostanut itselleen vuoren valmiita muistipiirejä, yhtiö toimikin eri tavalla: OpenAI päätti sitoutua ostamaan 40 prosenttia kaikesta muistipiirien aihioiden (silicon wafer) tuotannosta kahdelta suurimmalta toimijalta (Samsung ja SK Hynix).

OpenAI osti siis jo etukäteen lähes puolet, kahden suurimman valmistajan, kaikesta tulevaisuudessa tehtävistä huippunopeiden muistipiirien valmistusaihioista itselleen, ennenkuin niitä oltiin alettu edes muokkaamaan lopullisiksi muistipiireiksi.

Joten tällöin väistämättä syntyi globaali pula muisteista, kun yhtäkkiä iso siivu koko maailman muistituotannosta menikin suoraan yhdelle yhtiölle.

Muut reagoivat

OpenAI:n sopimus tuli markkinoille täysin puskista. Hätääntyneet muut tekoälyfirmat ja datakeskustoimijat panikoivat ja solmivat nopeasti vastaavia sopimuksia muistivalmistajien kanssa - tosin taas astetta kovemmalla hinnalla kuin OpenAI.



Joten jälleen iso siivu maailman tulevastakin muistipiirien tuotannosta oli ostettu jo etukäteen muiden tekoälyfirmojen ja datakeskustoimijoiden toimesta.

Tämä siis entisestään pahensi pulaa saatavilla olevista muistipiireistä.

Varastoja ei ollut

Yleensä äkkinäisiä hintojen nousuja loiventavat varastot. Tällä kertaa näin ei käynyt.

Vuoden 2025 taloutta värittivät ennenkaikkea Donald Trumpin hallinnon äärimmäisen sekavat tullikäytännöt. Maille lätkittiin tulleja summamutikassa - ja lisäksi tullien tasoja nostettiin ja laskettiin pitkin vuotta.

Aiemmin muistivalmistajat, jälleenmyyjät ja tukkurit olivat pitäneet jonkinlaista varastoa valmiista muistipiireistä, kaiken varalta, odottamassa esimerkiksi tuotantokatkoja. Mutta kun maailmanpolitiikka muuttui sellaiseksi, että firmat eivät pystyneet ennakoimaan lainkaan, mikä varastossa odottavien tuotteiden tullikohtelu on vaikkapa huomenna.

Osittain tämän vuoksi kaikki alalla toimivat tahot päättivät pelata varman päälle ja tyhjensivät varastojaan pitkin vuotta 2025. Ja tämähän näkyikin markkinoilla, sillä esimerkiksi DDR5-muistikampojen hinnat laskivat tasaisesti Suomessakin aina kesään 2025 saakka.

Lisäksi suurimmat muistivalmistajat sopivat yhdessä vuosien 2022-2023 välillä leikkaavansa tietoisesti muistien tuotantoa, jotta silloin ilmennyt muistipiirien hintojen heiluminen (alaspäin) saataisiin pysäytettyä.

Näiden kahden tekijän yhdistelmästä syntyi tilanne, että tuotanto oli jo aiemmin leikattu aiempia vuosia alemmalle tasolle - ja toisaalta poliittisen tilanteen vuoksi varastojakaan ei kellään ollut.

Pakotteiden pelko heijastuu

Viimeinen naula arkkuun syntyi kohtuullisen monimutkaisesta kehityskaaresta.

Moore's Law Is Dead -kanavan mukaan yksi syy ongelmien kasautumiselle johtui sekin Yhdysvaltain kauppasodasta.



Maailman suurimmat muistivalmistajat ovat korealaisia. Mutta ne tyypillisesti myyvät vanhat muistien tuotantolinjansa ns. kakkoskorin muistivalmistajille Kiinaan, kun ne itse päivittävät tuotantolinjansa uudempiin ja nopeampiin muisteihin soveltuviin laitteisiin.

Mutta kauppasodan riehuessa Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, korealaisyhtiöt eivät yksinkertaisesti uskaltaneet myydä vanhoja laitteitaan eteenpäin. Ne pelkäsivät, että jos ne myyvät vanhat, jo käytöstä poistetut, vähän hitaampia DDR5-muisteja valmistajat laitteensa Kiinaan, niin ne päätyvät itsekin Yhdysvaltain pakotelistalle.

Joten Samsung ja SK Hynix yksinkertaisesti jemmasivat vanhat tuotantokoneistonsa johonkin varastoon - eikä markkinoille syntynyt tavalliseen tapaan uusia "kakkoskorin" muistivalmistajia, jotka tekisivät DDR5-muistia, mutta hieman hitaampaa kuin isot valmistajat.

Lopputulos?

Tästähän on seurannut sitten kaikenlaista mielenkiintoista: kännyköiden käyttömuistin ja tallennustilan määrän arvioidaan laskevan tänä vuonna ja esimerkiksi kannettavien tietokoneiden hintoihin odotetaan reippaita korotuksia. Ja tietysti, supernopeita muisteja käyttävät pelikäyttöön tarkoitetut näytönohjaimet uhkaavat kallistua vielä entisestäänkin.

Tilanne ei arvioiden mukaan tule helpottamaan ainakaan vuoteen. Mikäli muistivalmistuksen kapasiteettia ei saada nostettua reippaasti ylöspäin, tilanne tuskin tulee asettumaan vielä ensi vuonnakaan.

Toinen mahdollinen skenaario tilanteen rauhoittumiseksi olisi se, että jokin suurista tekoälyfirmoista menisi konkurssiin, joka saattaisi laukaista dominoefektin, jossa sijoittajat eivät enää ole valmiita kaatamaan rahaa uusiin datakeskuksiin.