Chromen julkaisutahti muuttuu
Google on muuttamassa maailman suosituimman selaimen, Chromen, julkaisuaikataulua.
Tähän saakka uudet Chromen - ja sen taustalla olevan avoimen lähdekoodin selaimen Chromiumin - ns. vakaat, tavallisille käyttäjille tarkoitetut versiot (stable) on julkaistu aina neljän viikon välein. Mutta 8. syyskuuta, 2026 alkaen julkaisutahti kiihtyy ja jatkossa uusi Chromen vakaa versio tullaan julkaisemaan aina kahden viikon välein.
Googlen mukaan nopeampi julkaisutahti mahdollistaa uusien toimintojen nopeamman tuomisen kehittäjien ja loppukäyttäjien käyttöön. Tietoturvapäivityksiä Chromeen julkaistaan jatkossakin joka viikko, kuten tähänkin asti.
Kiihtyvä julkaisutahti on tietysti ongelmallinen nimenomaan yrityskäyttäjien näkökulmasta, jossa ohjelmistojen päivityksiä muutenkin rajoitetaan, jotta voidaan varmistua päivitysten todellisesta vakaudesta. Chromen yrityskäyttäjille ns. extended stable -julkaisujen tahti pysyykin jatkossakin kahdeksassa viikossa.
Uusi julkaisuaikataulu koskee sekä työpöytäversioita Chromesta että iOS ja Android -versioita Chromesta. Beetaversiot selaimesta julkaistaan aina kolmea viikkoa ennen varsinaisen vakaan version julkaisua.
Muutos koskee luonnollisesti myös lähes kaikkia muitakin maailmassa käytettäviä selaimia, sillä suurimmista selaimista ainoastaan Safari ja Firefox ovat oikeasti itsenäisiä selaimia - kaikki muut vähänkään suositut selaimet pohjautuvat Chromen taustalla olevaan Chromiumiin.
