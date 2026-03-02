Valokuitunen saa uuden omistuksen: Telialle suurempi osuus, CapMan Infra myy omansa pois
Vuonna 2020 perustettu Telian ja CapMan Infran yhteisyritys kuituoperaattori Valokuitunen saa uuden omistuspohjan.
Telia kasvattaa omistustaan 40 prosentista 49 prosenttiin. Puolestaan yrityksen enemmistöomistaja, suomalainen sijoitusrahasto CapMan Infra on päättänyt myydä koko omistusosuutensa (60 %) Valokuitusesta.
Jatkossa Valokuitusen toisena omistajana toimii Brookfield. Brookfield Asset Management Ltd. on yksi maailman johtavista vaihtoehtoisten sijoitusten varainhoitajista.
"Tämä on meille erittäin hieno asia. Entistä vahvempi omistuspohja ja sitoutuminen avoimen verkon ratkaisuumme luovat Valokuituselle erinomaiset edellytykset mahdollistaa huoleton ja vapaa digiarki yhä useammassa kodissa ja yrityksessä", sanoo Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto.
Telian mukaan omistuksen kasvattaminen heijastaa Telian strategiaa tarjota yhtenäisiä, korkealaatuisia palveluita asiakkaille ympäri Suomea sekä yhtiön keskittymistä yhteyksiin ja viestintäratkaisuihin Pohjoismaissa ja Baltiassa.
Telia jatkaa sekä viestintäoperaattorina että palveluntarjoajana Valokuitusen verkossa, ja toinen omistaja Brookfield on Telialle tuttu, sillä Telia ja Brookfield ovat olleet strategisia kumppaneita vuodesta 2021 lähtien.
"Tämä on Telia Finlandin liiketoiminnalle merkittävä panostus kasvuun ja olen iloinen, että erittäin hyvin sujunut yhteistyömme Valokuitusen kanssa jatkuu entistä vahvempana. Olemme yhdessä näyttäneet, että valinnanvapautta korostava Avoin Kuitu –malli on voittava toimintatapa Suomen edelleen kasvavalla kuitumarkkinalla", kommentoi Holger Haljand, Telia Finlandin toimitusjohtaja.
Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 toisella neljänneksellä noin 30 miljoonan euron hintaan Telian osalta.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.